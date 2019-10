La oposición ve electoralismo y excesiva carga fiscal en el IBI

La subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 1,8 puntos propuesta en Comisión dejó al PSOE solo. PP y Ciudadanos se opusieron y Podemos se abstuvo a la espera de que finalmente el Pleno dicte sentencia. Para populares y naranjas, la medida tiene tintes electoralistas toda vez que en un año de campaña municipal se congeló para retomar ahora los incrementos. Para Podemos y Ciudadanos, se suma además una valoración catastral que data de años de burbuja inmobiliaria.

«Votamos en contra porque consideramos que el IBI en Soria está muy alto», apuntó el portavoz del PP, Javier Muñoz Remacha. «Se pide mucho una discriminación fiscal positiva para Soria y el Ayuntamiento debería dar ejemplo» en esta materia, que repercute en «los bolsillos de los ciudadanos».

Para el edil popular «se puede gobernar sin tener que cobrar impuestos tan altos». Como comparativa clara de la evolución se refirió a que «en 2008 la recaudación por el IBI era de cinco millones de euros y ahora es de 13,5 millones de euros». Una subida que casi triplica la cuantía original, si bien ha que tener en cuenta que el tipo no ha subido en la misma proporción, sino que también obedece a la revisión catastral que entró en vigor en 2009.

Muñoz Remacha citó casos concreto de cómo, además de afectar al ciudadano, afecta incluso al dinamismo económico. «En el tema empresarial, hay empresas que conozco que llegan a pagar 30.000 euros de IBI», una cuantía que puede suponer un buen pellizco del beneficio anual. De hecho, el concejal sentenció que en algunos casos este impuesto «se ha quedado con el ahorro» de las compañías.

Asimismo mostró sus sospechas sobre el carácter electoralista de la evolución del impuesto, que quedó congelado en año de votaciones y retoma la subida a inicios de un mandato con mayoría absoluta. «Lo comentamos en Comisión. Choca», aseveró el portavoz del Grupo Municipal Popular.

«Ahora sube 1,8 puntos el IBI y en cuatro años, que se celebran otras elecciones, creen que a la gente se le olvida. De esa estrategia los sorianos están cansados», prosiguió Muñoz Remacha. «Si tocaba subir un porcentaje se sube», afirmó en la mañana de ayer, «pero no puede tomarse a los ciudadanos por ignorantes, entre comillas».

Desde Ciudadanos su portavoz. Jesús de Lózar, se manifestó en términos semejantes y aludió a una planificación a medio plazo para evitar sorpresas. «Esto se tenía que haber hecho, según la programación decenal del Ayuntamiento, en 2018». El año pasado el gravamen subió «menos» de lo esperado, al pasar de 0,52% a 0,55% «y en 2019 no se subió nada porque estábamos en campaña electoral».

El incremento «va a suponer 234.000 euros» a mayores en la factura del IBI de los sorianos. Aunque obviamente depende mucho de las propiedades de cada cual y no sólo los vecinos de la capital tienen propiedades en la misma, la media es de seis euros por habitante censado. «Se pueden hacer las cosas mejor».

De Lózar resumió esta filosofía en que «no hace falta subir más el IBI, sino gastar más racionalmente». Además añadió la reflexión de que «¿qué sentido tiene subir el IBI si siempre tenemos un remanente millonario y un notable ahorro neto positivo? Parece que es por no olvidarnos de las subidas anteriores, por fastidiar al contribuyente y para que sepamos todos quien manda». Básicamente, que el Ayuntamiento podría sobrevivir sin incrementar el impuesto.

Por otro lado, el portavoz municipal de Ciudadanos apuntó que detrás de la cuantía del recibo del IBI no hay tanto un tipo impositivo muy alto como una tasación elevada. «Los bienes fueron valorados en la época del boom inmobiliario. Tenemos tipos que se pueden considerar bajos o medios, pero como el producto final depende de la valoración y el tipo, acaba siendo alto». Por ello apuntó la conveniencia de revisar las tasaciones «y sobre todo de controlar los gastos».

El encargo de la última valoración catastral se realizó en la etapa de Encarnación Redondo al frente del Ayuntamiento. Su entrada en vigor se produjo en 2009, ya con Carlos Martínez Mínguez como alcalde. No obstante, teniendo en cuenta que se considera 2008 como año de inicio de la crisis, los datos se corresponderían con los años en los que los precios inmobiliarios marcaron picos muy elevados. Desde 2015 no se actualiza.

Por su parte Marisa Muñoz, concejala de Podemos y que se abstuvo en la Comisión, refrendó la necesidad de realizar una tasación más fiel al momento actual. Asimismo se mostró flexible en cuanto a su postura, que parte de la base de que «son necesarios los impuestos para sostener los servicios. Pero no es una postura cerril de que los impuestos tiene que ir para arriba o para abajo», sino que hay que analizar los casos.

Por ello «perfilará de cara al Pleno» su intervención y el sentido final del voto, marcado por la convicción de que los gravámenes deben ser «justos y progresivos». Para lograr en parte estos objetivos sería necesaria «una nueva revisión catastral, porque estamos con valores de la burbuja inmobiliaria».

Por ello Muñoz aseveró que «tenemos un problema más en la valoración que en el tipo impositivo, porque es de 2009 y está desfasada a lo alto. El tipo es cierto que no es desmesurado respecto a ciudades cercanas». Con este incremento se iría al 0,56% de la valoración cuando la legislación permite cobrar desde el 0,4% hasta el 1,3%.

Donde la edil de Podemos se mantuvo más distante fue en la valoración sobre lo electoralista o no de haberlo congelado en un año de comicios municipales. A su juicio, en nada ayuda al ciudadano entrar en polémicas entre grupos y que el tiempo y el trabajo municipal se pierdan entre acusaciones.

«El argumento del electoralismo no ayuda en nada a los ciudadanos. No entro en el juego de las pullitas entre políticos». PP y Ciudadanos «tienen razón, pero no voy a entrar. Son decisiones políticas y es legítimo tomarlas. Ya sabemos que es función de intereses electoralistas o partidistas, pero repetirlo no soluciona nada, hay que trabajar en otras cuestiones».

En definitiva, en líneas generales la subida del IBI no ha caído especialmente bien entre las filas de la oposición. Con la sospecha –cuando no acusación– de electoralismo como telón de fondo, consideran que los costes pesan en el bolsillo de los sorianos y que una revisión catastral para ajustar los precios ayudaría al ciudadano.