Optimismo moderado en las rebajas tras una Navidad «no muy buena»

En un prinicipio, optimismo. Los comerciantes del centro de Soria afrontan la campaña de rebajas con ilusión y buenas espectativas tras una Navidad que no ha sido especialmente buena, pero tampoco mala. Iniciativas como Black Friday, Cibermonday o el 11 del 11 han restado expectativas a este período de descuentos,. Aún así, de sus resultados dependerá en buena medida la caja anual de los establecimientos de la capital.

El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio (Fecsoria), Jesús Muñoz, explicó que «muchas veces lo he dicho. Los comerciantes somos siempre muy positivos y esperamos lo mejor. Otra cosa es que muchas veces la realidad nos dé la espalda». Por ello, ante la campaña que comienza hoy mismo «las perspectivas son buenas, pero ya se verá que podemos decir cuando finalicen».

Por el momento «la Navidad no ha sido muy buena pero se ha sacado adelante» y se confía en que los sorianos se muevan más aprovechando los descuentos de estos dos meses. Cabe recordar que en Castilla y León el período de rebajas estipulado oficialmente llega hasta el viernes 6 de marzo.

El dato no sólo tiene importancia para establecer el período hábil, sino que puede marcar el devenir de las mismas. Cada Comunidad Autónoma tiene su regulación y mientras por ejemplo La Rioja coincide con el plazo soriano, en Madrid llegan al 31 de marzo. La tantas veces señalada fuga de clientes puede acentuarse si en zonas más o menos cercanas las rebajas cuentan con plazos más amplios. No obstante hay marcas que juegan con descuentos, promociones y similares para anticipar o retrasar.

Otro factor que pudiera tener su peso en el consumo de estas rebajas fue el quinto premio de la Lotería de Navidad. Suposo distribuir más de 1.500 décimos, cada uno premiado con 6.000 euros. Ya el 22 de diciembre hubo quien señaló al comercio local como posible beneficiario gracias tanto a la cuantía como a lo repartido. De momento, eso sí, tarda en aflorar.

Muñoz señaló que «no, aún no lo hemos notado. Por ejemplo un amigo al que le tocó me decía que ‘yo ya lo he apañado, voy a cambiar el suelo y las puertas’. La gente posiblemente lo gaste en algo más grande, más aparente» que los artículos que se suelen encontrar en el comercio del centro. Sin embargo hay motivos para la esperanza. Y es que el premio «ha sido sobre todo para mucha gente joven», con mayor propensión al consumo, «y eso es algo que se tiene que notar». Las rebajas pueden ser un buen termómetro para comprbar si esos ingresos extra se activan.

El presidente de Fecsoria también valoró el atractivo actual de las rebajas, toda vez que han llegado nuevos períodos de descuentos sobre todo a través de las costumbres anglosajonas. Con descuentos el 11 de noviembre (Día del Soltero en Asia pero ya extendido a todo el mundo); en el Black Friday (en 29 de noviembre en 2019); y en el Cibermonday (la última edición fue el 2 de diembre) resulta patente que cada vez hay más opciones para no esperar a las rebajas. Muñoz pùso un ejemplo claro: «Ya no hay colas, como las que se podían ver antes». Las imágenes de gente entrando en tromba a los establecimientos son cosa del pasado y la afluencia tiene además mucho que ver con la climatología.

«Se han desvirtuado las rebajas», lamentó el presidente de los comerciantes sorianos. «Cualquier día del año puedes encontrar ofertas, no digo que en todos los artículos pero sí en bastantes de ellos». Eso hace que muchos clientes ya no esperen a las rebajas como se hacía antaño, lo cual resta fuerza a este período de descuentos.

En esencia «no ha hecho bien la liberación ni de las rebajas ni de los horarios». La aseveración de presidente de Fecsoria podría interpretarse como una queja frente a las grandes superficies, con más facilidades por ejemplo para contratar a un trabajador los domingos. Sin embargo fue más allá y recalcó que el resultado no ha sido positivo «ni para el pequeño comercio ni creo que para otros mayores».

La liberalización de los períodos de rebajas daba margen a los comerciantes para modificar las fechas, lo que hace que no todos tengan por qué coincidir. Se aprobó en 2012 y marcaba, entre otras cuestiones, que deben establecerse dos ediciones, las de invierno y las de verano; que no pueden durar menos de una semana; y que no pueden sobrepasar los dos meses. No obstante las decisiones en las distintas Comunidades han introducido algunos detalles. En todo caso y aunque algunas cadenas llevan ya unos dias con descuentos, hoy comienza un nuevo barómetro para el comercio soriano con dos meses por delante.