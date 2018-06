Optimismo ante las rebajas tras unos meses complicados

Optimismo, aunque con cierta moderación, de cara a las rebajas de verano. Los comerciantes vienen de una primavera complicada que achacan en cierta medida a la climatología lluviosa y esperan resarcirse en los dos próximos meses. Aunque oficialmente el período de rebajas en Castilla y León va del 1 de julio al 31 de agosto, desde 2013 se permite adelantarlas y ya son varios los establecimientos sorianos que las han puesto en marcha.

El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), Jesús Muñoz, apuntó que la primavera ha sido «mejorable» para el sector, pero que las sensaciones para este verano son más positivas. «Las perspectivas de los comerciantes siempre son optimistas, va en el ADN. Sobre todo en el mes de agosto, Soria se puebla de visitantes» y ese empuje se suele notar en la actividad comercial de la capital.

Respecto a los descuentos aseveró que «las de verano son más fuertes» que las de invierno, con algunos carteles que anuncian incluso un 70% de abaratamiento. «En el pequeño comercio son espectaculares» defendió Muñoz. En este sentido mostró el contraste «con las grandes superficies. Como tienen muchos centros y muchas cosas, van rotando en rebajas. El pequeño comercio, sin embargo, tiene que hacer rebajas de verdad para que cuadren las cuentas.

Respecto a la evolución de la temporada, el presidente de FEC Soria reconoció que «lo mejor es que no hubiera necesidad de hacer rebajas, pero sí, las de verano están siendo mejores que las de invierno» para el comercio soriano cuando anteriormente no siempre era así. «Ahora es una temporada más larga», apuntó.

Asimismo indicó que la misma meteorología que condicionó la primavera puede ser ahora una aliada. «Hay buena temperatura, la gente sale más a la calle y es el momento en el que se vende bien». Sumado al aumento de la población de Soria, repercute en uno de los mejores momentos para la economía de estos negocios.

Por último Muñoz animó a comprar en el comercio de Soria y no sólo por dinamizar la economía local. «Hay surtido, amabilidad, calidad, trato personalizado y muy buen precio». Por ello invitó a que los propios sorianos sean usuarios y embajadores de los establecimientos de su ciudad.

Por su parte el gerente del centro comercial Camaretas, Félix Sanz, indicó que aunque algunos comercios se adelantaron «la totalidad está para el día 29 para aprovechar el fin de semana». Cabe recordar que las instalaciones se encuentran en término municipal de Golmayo y por tanto son más o menos ajenas a las fiestas de San Juan de la capital.

En este caso también se espera una buena temporada de rebajas y los primeros datos son en positivo. «Influye mucho el buen tiempo, de hecho eso lo hace todo. La climatología adecuada hace que la gente se mueva y se está notando» gracias a la llegada del calor.

Un ejemplo de cómo el cielo no sólo marca la economía de agricultores ha sido el que precisamente ha condicionado los resultados en primavera. «Tenemos la prueba del mes de mayo, que no ha ido bien y no sólo en Soria, sino a nivel nacional». En la zona «llovió 16 ó 18 días» en un sólo mes y los sorianos fueron más reticentes a salir de casa y hacer sus compras. La primavera no ha sido positiva ni a nivel nacional ni aquí» y eso lo ha sufrido especialmente «el sector textil y los complementos».

Las ventas por debajo de lo esperado en los meses anteriores «las achacamos a la climatología», pero ahora todo ha cambiado. La semana de San Juan fue «positiva con el cambio de tiempo y el balance de junio parece que también lo será», sentando las bases de un inicio de la campaña de rebajas prometedor. También en este caso se destacaron los fuertes descuentos en los establecimientos del centro comercial.

De esta forma, tanto el pequeño comercio de la capital como entre los establecimientos de Camaretas estas rebajas veraniegas comienzan con buenas sensaciones, aunque las fiestas de San Juan harán que al menos en el centro «el Martes a Escuela o el miércoles sea cuando la gente se vaya acercando». Así, hasta finales de agosto se prevé que el comercio soriano disfrute de un par de meses de recuperación, aunque ligada al turismo y el buen tiempo. El balance real se conocerá en septiembre.