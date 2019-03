La ordenación de las traseras de la Audiencia, por ahora sin alegaciones

La ordenación de las traseras de la Audiencia parece haber salvado sin complicaciones el periodo de exposición pública. De momento al Consistorio no le constan alegaciones una vez transcurrido el plazo de dos meses para que los interesados pudieran presentarlas. Esto allana el siguiente paso de los trámites, la aprobación provisional. Si se mantiene la situación así, el pleno podría cerrar la cuestión en poco tiempo, dado que no habría que no habría que elaborar más estudios ni proponer posibles cambios. Por ahora la previsión quedaría así, salvo que a través de otro registro administrativo se hayan aportado alegaciones que el interesado no haya sellado en el Consistorio.



En el mejor de los casos, la ausencia de consideraciones al documento que el pleno acordó el pasado diciembre acelera la entrada en vigor de la modificación, pero esta firmeza no está en manos del Ayuntamiento. La aprobación definitiva es competencia de la Comunidad Autónoma, a través de la correspondiente Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.



Las traseras de la Audiencia, el ámbito que comprende las antiguas cocheras de Gonzalo Ruiz, constituyen un recinto degradado en pleno corazón de la ciudad. La recuperación que plantea el cambio del PGOU posibilita el desarrollo de viviendas, nuevos pobladores para el Casco Viejo, y del lado público la ampliación del Palacio de la Audiencia más allá de los solares de la calle Sorovega tras la compra y demolición de los inmuebles anexos hace años. El documento diseña para el centro una gran plaza de 60 por 40 metros, un espacio porticado de considerables dimensiones. Las áreas libres se completan con una segunda plaza de más reducidas dimensiones en la esquina de la intersección de Sorovega con Betetas. La torre de doña Urraca quedará exenta, rodeada de una pequeña zona verde, y pasará a manos municipales. Precisamente junto a la torre se sitúa uno de los accesos a la parcela. Hay otros dos: por el arco de la plaza Mayor y desde Betetas.



La modificación, que en el pleno contó con el rechazo de la oposición, distribuye las zonas de vivienda. En el sector de 6.300 metros cuadrados, los edificios miran tanto a Sorovega como a Betetas y admiten en total 70 viviendas. Un 10% de ellas, de protección oficial. Estas unidades se agrupan junto al centro de día de Betetas.



La ordenación estima 2.000 metros cuadrados en locales para nuevos negocios. Y no se olvida del necesario aparcamiento. Más allá de los residentes de las nuevas casas, se diseña una capacidad suficiente como para absorber los estacionamientos de la calle Real y aledaños, con la finalidad de atenuar la circulación rodada en estas calles y ofrecer una facilidad al aparcamiento en el Casco.



En cuanto a la Audiencia, la ampliación del centro cultural aprovecha los solares anexos de Sorovega. Y, de manera acrecentada, las nuevas construcciones en el centro cultural constituyen uno de los cierres de la plaza central. El refuerzo del centro cultural no está definido desde el punto de vista financiero y el Consistorio busca para ello el respaldo de la Junta de Castilla y León, un apoyo necesario para completar el dinero disponible para este fin a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), el Plan del Casco Viejo en el que participa Europa aportando el 50% de sus diez millones en 16 líneas. Una de ellas es precisamente la Audiencia, que cuenta con 700.000 euros.