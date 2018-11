Una PAC «más justa, social» y en un panorama en el que han surgido cada vez más grupos antieuropeístas que amenazan la Política Agraria Común. El Club de Prensa organizado por el Consejo Económico y Social y El Mundo de Castilla y León llevó a Soria uno de los temas más candentes del campo en la Comunidad: la dura negociación de la PAC en el horizonte 2021-2027 que llega con cambios significativos, para empezar, por mor del Brexit, con un recorte de 1.291 millones de euros menos, a razón de 125 millones de euros anuales. Con este panorama y en un sector clave para la economía de Castilla y León, el ‘Presente y Futuro de la Política Agraria en la Unión Europea», título del foro en la capital soriana, se antojaba como fundamental para conocer de cerca las posturas de los principales implicados: las organizaciones agrarias.



En ‘liza’, Aurelio González, coordinador de la la Alianza UPA-COAG Castilla y León; Donaciado Dujo, presidente de Asaja Castilla y León;Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de la Unión de Campesinos en Castilla y León; Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social y Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, moderados por Pablo R. Lago, director de El Mundo Castilla y León.



Aurelio González considera que «por delante tenemos el reto de conseguir lo que no se consiguió en anteriores ejercicios, es decir, llegar a una PAC más justa y social, un Plan Estratégico Nacional que se apoye en una política agraria de nuestro país. El tema de la PAC va para largo, y se necesitan políticas estables». El coordinador de la Alianza UPA-COAG DE Castilla y León asume en hablar «de lo que se viene encima con el futuro de la Política Agraria Común» (PAC) y habló de «retos fundamentales» para poder hacerle frente. En primer lugar, «el cuánto», con una PAC actual en la que «lo único que se puede decir en común es que la ayuda se ha ido recortando» y que existen «cuatro políticas comunes que deben tener más presupuesto». y que entre todas ellas «aportan el 1% del Producto Interior Bruto (PIB)», «cuatro políticas comunes que habrá en un futuro». El segundo bloque de la PAC lo compone el «a quién», adónde va en definitiva el presupuesto de la PAC, hoy en día, un agricultor activo» por lo que González pide para el futuro «una definición clara de a quién van dirigidos esos fondos». Las ayudas deben estar enfocados, a juicio del presidente de la OPA, a «priorizar las ayudas al agricultor genuino y no puede sufrir recortes».



Palacín considera que hay por delante una PAC que «evidentemente genera incertidumbres», pero también «tenemos oportunidades». El coordinador de UCCL animó a ser «hábiles» para «aprovechar esas oportunidades» a través de «propuestas concretas» y con «una estrategia inteligente» basa en la unión de fuerzas. «Estamos intentando sumar esfuerzos para conseguir mejorar esta PAC que hoy es muy injusta y que tiene mucho recorrido para mejorar», subrayó.



Por su parte Donaciano Dujo defendió que la agricultura y la ganadería de la Comunidad «tienen futuro» y que a día de hoy es un sector «muy profesional». «Aporta un gran valor a esta región, pero sin duda, la prioridad es una PAC con presupuesto a nivel nacional y a nivel Castilla y León». Desde Asaja admiten que «hay mucho que hacer» y que no se puede pensar que «todo lo va a arreglar Europa». «El culpable de todo no es Europa sino nosotros, por lo que la también tenemos la solución, bajo la unidad hay mucho que hacer», remarcó.



Sobre la proliferación de las granjas porcinas en Castilla y León, con especial incidencia en Soria, donde se han creado incluso plataformas de rechazo, González considera que «se tergiversan las cosas». «No es lo mismo hablar de 12.000 cerdos de cebo que lechones. Hay muy pocos proyectos que se van a la cantidad máxima, y si los proyectos salen de la iniciativa de los ganaderos para aumentar el negocio o ampliarlo con sus hijos, nosotros lo vamos a apoyar». Otra cosa distinta, explicó González, «es si vienen empresas radicadas en otros puntos de España, a estos se les debe exigir un proyecto que englobe la producción, y también los mataderos y las salas de despiece».



En el caso de Noviervas, el responsable de la Alianza tampoco ve con buenos ojos el proyecto de la macrovaquería: «Nuestra organización, por problemas técnicos o sanitarios, no vemos bien ese proyecto, preferimos 20 granjas de 1.000 vacas repartidas por la Comunidad, precisamente la política en la que se apoya Francia con sus explotaciones, ya que esto es ir casi a un modelo americano que causa un conflicto grave, aún entendiendo que el proyecto es positivo para Soria y creará empleo, pero se le puede dar una vuelta». Palacín fue más contundente advirtiendo que ese proyecto «va a expulsar a un montón de gente del sector». «Entiendo la postura de Soria, pero no la comparto, tenemos que tener un debate sobre el número de animales y ser conscientes del peligro que supone una granja de esas dimensiones», explica. El único que se mostró tolerante con el proyecto fue el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. «No nos gusta cuando vienen de Madrid imponiendo leyes y tengo claro que no les gusta a los de Soria, que no tienen vacas, que vengamos los de fuera a decir las normas que hay que poner», comentó. El líder de Asaja reconoció que el modelo que se pretende implantar «no es el nuestro», pero que «en Soria no hay ganaderos y está en peligro hasta la mantequilla». «La primera regla es que no se le pueden poner puertas al campo», subrayó.