El pacto en El Burgo desata una crisis en la ejecutiva socialista

El futuro de la Diputación provincial, y del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, sigue en el aire. La polémica ya se ha cobrado su primera víctima, el socialista Martín Navas, que tras una tensa ejecutiva provincial dimitió de su cargo como diputado provincial y miembro de la dirección socialista. Navas se mantiene como concejal socialista en El Burgo con la intención de cumplir su pacto con el PP y tras recibir el apoyo de su partido que se mantiene firme en su voluntad de respetar «la autonomía municipal». No obstante, otras voces en el PSOE también abogaban por tomar decisiones «en beneficio» de la Diputación y es que el propio secretario provincial del PSOE, Luis Rey, confirmó ayer que desde la PPSO también se ha tanteado la posibilidad de entregar el Gobierno de la Diputación a los socialistas a cambio de la Alcaldía de El Burgo, es decir, el mismo pacto que la PPSO busca que el PPcumpla. El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, desmintió ayer este extremo asegurando que no se explorará la vía socialista hasta que el PP emita una respuesta definitiva sobre su acuerdo.



La situación política que afecta a El Burgo y a la Diputación se complica a medida que pasan los días. El PSOE había tratado de mantenerse a una prudente distancia de la polémica, pero la tensión acumulada y las presiones existentes desde el pasado mes de junio han terminado hacer mella en el seno del partido. En los últimos días se han producido encuentros de la dirección socialista con sus concejales y con sus afiliados de El Burgo, pero la situación estalla en la ejecutiva provincial del martes por la tarde.

El principal punto del día era la situación de El Burgo y su repercusión en la Diputación provincial. Hubo dos posiciones enfrentadas, por una parte aquellos que respetaban la «autonomía municipal», es decir, total libertad a los concejales de El Burgo para tomar la decisión que estimase oportuna y, por otra parte, destacados miembros del PSOE de Soria que abogaban por «tomar una decisión en beneficio de la Diputación», según explicó el propio Navas.



Bajo esta postura se esconde que la PPSO ha tentado al PSOE con la posibilidad de recuperar la Diputación a cambio de que permita que la Alcaldía de El Burgo recaiga en la figura de Antonio Pardo, es decir, lo mismo que la PPSO está reclamando al PP que cumpla. El secretario provincial del PSOE, Luis Rey, reconoció que «en algún momento» de ha puesto sobre la mesa esa posibilidad y que el PSOE la ha debatido «en los órganos correspondientes» para definir una posición clara y transparente.

Esa postura, según confirmó el propio Rey, pasa por el respeto a la autonomía municipal y así se aprobó en la ejecutiva provincial. La decisión supone dar absoluta libertad al grupo socialista en El Burgo para tomar su decisión y además, desvincular lo que suceda en la Villa Episcopal de las negociaciones que pudieran darse en un futuro para tomar el control de la Diputación.



El respaldo del partido no ha resultado suficiente para Navas que deja sus cargos tanto en la Diputación –será sustituido por Belén Antón, alcaldesa de Muriel de la Fuente – como en la ejecutiva provincial. No obstante, sigue al frente del PSOE en El Burgo. Rey mostró su disgusto por la decisión de Navas y reconoce que «no todo es explicable». «He estado hablando con él –Martín Navas–, es una decisión personal, yo no lo habría hecho, pero en algún momento ha explotado», comentó. Rey lamentó que «lo que me fastidia es que quién da un paso atrás sea quién no ha generado este conflicto, no es justo».

En la reunión también hubo otro momento de tensión. El PSOE instó a Navas a que el acuerdo con los concejales del PP en El Burgo tuviera un soporte en forma de documento firmado que apoyará el pacto verbal alcanzado entre ambos grupos. Tanto Navas como Rey reconocieron que ese documento llegó a estar firmado por cinco de los seis concejales –todos los concejales de PP y PSOE salvo el popular Luis María Cuesta–. Navas consideraba innecesario el documento y ya ha sido destruido, según aseguró. Luis Rey considera que la existencia de ese documento es la mejor prueba de que el PSOE apostaba por respetar la voluntad municipal de sus concejales burgenses.



El líder del PSOE en El Burgo asegura que sus dimisiones se producen con el objetivo de «buscar la independencia» y no generar problemas en el seno interno del PSOE. «La PPSO ha sacado a subasta el Ayuntamiento y por ahí no pasamos, ya dijimos el primer día que El Burgo no se toca», remarca. «El partido –PSOE– se ha partido extraordinariamente bien conmigo y no quiero que nada interfiera, pero yo me he presentado para trabajar por El Burgo», remarcó.



A través de un comunicado, desde el PSOE explicaron que «nos mostramos indignados por la crispación registrada en las últimas semanas, por el mercadeo al que exponen al ayuntamiento de El Burgo de Osma y a la Diputación de Soria tanto el PP como la PPSO, obviando las necesidades y políticas que esta provincia reclama y centrando el debate en el reparto de poder». Desde el PSOE aseguran que no han querido entrar «en ningún momento» en este espectáculo y sigue reclamando que «se hagan públicos los pactos y acuerdos que con dinero de por medio al parecer han suscrito ambos partidos».



Desde la PPSO se mantienen a la expectativa de que llegue la respuesta definitiva por parte del PP sobre la posibilidad de revertir el Ayuntamiento de El Burgo en favor de Antonio Pardo. «Nos han pedido tiempo y esperamos que el viernes puedan tener una respuesta», manifestó el presidente de la formación, José Antonio de Miguel. Cuestionado por la posibilidad de que los concejales de PP respeten su pacto con el PSOE y mantengan su acta de concejal, De Miguel admite que «están en su derecho». «El cargo es personal, lo que quiero es que el PP me diga que harán y hasta que no lo digan no entraré a valorar declaraciones». Con respecto a las posibilidades de negociar con el PSOE, De Miguel lo negó tajantemente y aseguró que hasta que obtenga una respuesta en firma del PP sobre el cumplimiento del pacto firmado para la Diputación no se plantea esa posibilidad. «De momento no contemplamos explorar otras vías, lo primero es conocer la voluntad del PP para dar cumplimiento al acuerdo que firmamos, cuando eso se produzca, veremos qué camino tenemos que seguir», subrayó. «Ahora mismo no tenemos nada que hablar con el PSOE», insiste.



Por último, el secretario provincial del PP, Jesús Ángel Peregrina, aseguró que su formación pretende hacer «todo lo posible» por mantener la Diputación provincial». «Haremos todo lo necesario», recalcó. Peregrina admitió que pese a esa voluntad «el acta es personal» y que «es ahí donde está el escollo». «Vamos a intentar todo lo posible para no tener que tomar decisiones drásticas», explicó en alusión a la posible expulsión de los dos concejales del PP en El Burgo si no atienden a los requerimientos del partido. Sobre las conversaciones entre PSOE y PPSO, Peregrina indicó que desconocía si se habían producido contactos.