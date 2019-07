El papel de Rey deja un escenario abierto en las áreas de Gobierno

Mayor dedicación en el Ayuntamiento o una implicación más intensa en la Diputación. Es el dilema del PSOE de cara al nuevo mandato de la administración local en lo concerniente a Luis Rey. Un papel más volcado en una u otra institución que deja un escenario abierto en la tarea más inmediata: la asignación de las distintas responsabilidades en la capital tras haberse constituido la corporación y revalidado Carlos Martínez la mayoría absoluta. La súbita pérdida de la Diputación deja a su anterior presidente entre el liderazgo de los diputados del PSOE y un Consistorio en el que ha desempeñado las más enjundiosas labores en Hacienda y Urbanismo, además de la portavocía del equipo de Gobierno. Las que venía ejerciendo hasta alcanzar la cabeza de la institución provincial, conservando la primera tenencia de Alcaldía de la capital. Rey es además el secretario general del PSOE soriano.



«Hay que esperar un poco a ver cómo lo ordenamos», explicó ayer Rey, quien considera la situación «con tranquilidad» y que en fiestas estuvo abordándola con el alcalde, Carlos Martínez, y el grupo de concejales. Hay que decidir si asume «mayores responsabilidades o menores» en la esfera de la capital y si dedica a ella más o menos tiempo. «Más o menos» el esquema «genérico» de las áreas de Gobierno está perfilado, pero no está definido quién ocupará cada una. Rey recordó que también tiene que abordar con los diputados provinciales los pros y contras de un mayor o menor vuelco hacia uno u otro ámbito. «Todavía no está claro» si permanecerá como primer teniente de alcalde. Hasta que «se decida todo» no hay apriorismos sobre esta condición.



El perfil de los grandes bloques de Gobierno, con la consiguiente formación de las comisiones, se realizará «tomando como referente» los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, explicó el concejal Javier Muñoz, quien en el anterior mandato fue el portavoz del grupo socialista. Ahora desde el PSOE están viendo «cómo podemos encajar ese esquema dentro del propio Ayuntamiento». Y es que los ODS contemplan una ambiciosa agenda, pero los municipios tienen una «serie de competencias» marcadas por la Ley. Si el formato general cuenta con esta inspiración, no está definido quién ocupará cada delegación, teniendo en cuenta que «algún área nueva» habrá. Por ejemplo, la de Igualdad comprometida en la campaña.



Antes del día del Pregón el PSOE ya había mirado cómo podía realizarse el encaje. Al perder en ese día la presidencia de la Diputación los planes se complican y trastocan. El equipo socialista está «valorando toda la situación, todas las implicaciones tras el pasado miércoles con la composición de la Diputación», admitió Muñoz. Y no hay «ninguna decisión tomada», ya que «tenemos que valorar todos los aspectos». En este sentido, «nada» hay cerrado, aseguró.



Aunque, lógicamente, las decisiones últimas dependen del alcalde, «todas estas cuestiones se toman por consenso, se dialogan, veremos cuál es la mejor opción, qué es lo mejor para la distribución del Ayuntamiento», señaló Muñoz. Entre lo sucedido en el Pregón y la pausa de las fiestas es pronto para adelantar cómo quedarían las áreas. Lo único que parece claro es que el perfil del concejal Manuel Salvador le encaminaría al área de Deportes. «El resto está todavía abierto», indicó.



Siguiendo las trayectorias de otros electos o la visibilidad en estos días pueden establecerse algunas direcciones de otros concejales. Así, Jesús Bárez ha venido desempeñando la responsabilidad en Cultura en todos los mandatos del PSOE y parece poco probable un cambio. Yolanda Santos, anterior presidenta de la patronal de la hostelería, Asohtur, parece llamada a las áreas de Turismo y Comercio. El vínculo de Gloria Gonzalo Urtasun con Cruz Roja la haría idónea para atender los servicios sociales, mientras que Lidia Sanz podría ocuparse de los aspectos educativos, dada su relación con lo universitario. A Eder García, miembro de la ejecutiva de Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha asistido en las últimas semanas a los actos organizados por la Concejalía de Juventud. De manera que parecería destinado a esta esfera.



No obstante, el equipo socialista se caracteriza por su polivalencia. Así, Ana Alegre, al frente de los servicios sociales en estos años, añadió la responsabilidad en Obras cuando Javier Antón la dejó para marchar al Congreso.



La estructura municipal tiene que acordarse en el pleno, en el que también se dará cuenta de las delegaciones resueltas por el alcalde y se votarán las propuestas en torno a las dedicaciones exclusivas o parciales en su caso. De momento no hay fecha para este pleno de organización. Se cuenta, eso sí, con un esbozo de cómo podrían quedar las comisiones informativas en cuanto a número de miembros, después de la consulta realizada por el equipo de Gobierno a los servicios jurídicos. Muñoz declinó comentar las posibilidades de representación de los partidos para mantener la proporcionalidad antes de haberles dado cuenta de ello. Lo único claro, que Podemos no tendrá opción de dictamen en todas (asistencia sí), dado que con una concejal no alcanza la condición de grupo. Tampoco está claro que todas las comisiones vayan a tener los mismos miembros.