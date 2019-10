Pardo amenaza ahora con dejar caer al PP en la Diputación

La negativa de última hora, cuasi espantada, para que PP y PPSO concurriesen en coalición a los comicios nacionales del 10 de noviembre comienza a poner en el alero acuerdos en otros estamentos. El principal está en la Diputación de Soria, donde los tres escaños de la Plataforma fueron clave para que los populares arrebatasen la Presidencia al PSOE.

Ayer el diputado provincial y concejal en El Burgo de Osma por la PPSO, Antonio Pardo, lanzó un mensaje no explícito pero si muy claro: «Este desacuerdo entre dos partidos puede conducir a cualquier cosa», incluyendo un cambio de signo en la institución tras el 10–N. El ganador de las elecciones en su municipio, fuera de la Alcaldía por el turnismo acordado por PP y PSOE, habló de «confianza rota» con el PP, algo que puede cobrarse el gobierno de la Diputación.

Precisamente el acuerdo inicial entre formaciones para concurrir juntas a las elecciones generales incluía cambiar la situación en El Burgo y darle la Alcaldía a Pardo. La sintonía entre la cúpula nacional del PP y la de la PPSO era plena. A diez minutos para el cierre del plazo estipulado, desde el PP de Soria se reculó y ni irán juntos ni hay visos de cambiar el signo del Ayuntamiento burgense.

«No hace falta ni que lo diga yo», aseveró ayer Pardo. «Hay un desacuerdo entre las dos posiciones, entre los dos partidos políticos y esto puede conducir a cualquier cosa. Eso no hace falta que lo diga yo, es algo que se ve. Ese desacuerdo no es originario de todo el PP. La parte que considero más importante del PP, la Dirección Nacional, estaba de acuerdo con este tema». Con la presidenta soriana, Yolanda de Gregorio, la situación es bien distinta.

El acuerdo «se frenó ayer (por el lunes) diez minutos antes. Esto demuestra que hay dos formas de ver las cosas, la relación con la PPSO, de ver el futuro de las relaciones. Cuando no hay un criterio claro establecido con una marca política única como el PP, nuestro socio en la Diputación, todo el mundo tiene que entender que esto no tiene buena pinta. Yo también me debo a mi partido político, a los compañeros y los militantes de la PPSO y vamos todos a una en este asunto».

La tensión se interpreta como una consecuencia de la ingratitud del PP, apoyado para lograr la Diputación pero que sigue firme en su pacto con el PSOE para turnarse la Alcaldía burgense cada dos años, dejando a Pardo de lado. «Esa molestia está dentro de nosotros. Lo ha manifestado José Antonio de Miguel como presidente de la Plataforma y él mismo ha dicho que los posibles acuerdos con el PP pasaban por revertir la situación de El Burgo de Osma».

«Eso es lo que ayer (por el lunes) estaba a punto de firmarse. A punto no, a puntísimo», enfatizó el diputado de la Plataforma. «Es una situación que te queda. Como grupo político le has dado la confianza para gobernar al PP en la Diputación Provincial, con una serie de acuerdos que pasaban por revertir la situación de El Burgo de Osma. Cuando se da la oportunidad de hacerlo mediante un acuerdo global de participar de manera conjunta dentro de España Suma o de una coalición con el PP en las elecciones generales, a 10 minutos es bloqueado», denunció.

En la actual tesitura eludió mostrarse categórico sobre si caerá o no el gobierno provincial popular. «Puede pasar de todo, puede ocurrir cualquier cosa. Sin asustar ni atemorizar a nadie, es mi opinión». De hecho ejemplificó que «si tienes un interlocutor al que le das una confianza determinada y cuando llega el momento de que te devuelva esa confianza tú ves que duda... El padre dice una cosa y la madre dice otra, el hijo dice una cosa y el hermano otra. Te das cuenta de que es un problema».

También se refirió a las imágenes publicadas ayer por este medio en las que «se ve claramente al señor gerente del PP (Octavio Palacios) con el presidente de la PPSO caminando hacia la Junta Electoral. El señor gerente del PP no se mueve de su despacho para ir a la Junta Electoral si no hay una orden. Había voluntad firme» de rubricar el acuerdo.

«El gerente del PP depende de la dirección nacional del partido. Cuando sale de su despacho con el papel en la mano para ir a la Junta Electoral es porque se lo han dicho desde Madrid», reiteró Antonio Pardo. Al final, «fue una situación estrambótica». Y quizás un divorcio.