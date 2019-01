Pardo se da de baja del PP, con "hartazgo" y criticando la "falta de liderazgo" y "desorganización" del partido

El ex alcalde de El Burgo y hasta hoy afiliado del PP de Soria Antonio Pardo se va del partido poniendo queriendo poner puntos sobre las íes. Habla del “hartazgo” del mensaje de los líderes de su partido, argumenta por qué se presentó como candidato en el Congreso Provincial del PP hace menos de dos años y confirma que le han llamado de otras organizaciones políticas. Por si esto es poco, quien fuera también presidente de la Diputación abandona el partido hablando de “falta de liderazgo” y de “desorganización” interna en la formación que dirige Yolanda de Gregorio.

Pardo ha remitido un comunicado de prensa en el que quiere salir al paso de “ las diversas informaciones periodísticas de estos días pasados con declaraciones de miembros del Partido Popular de Soria sobre mi supuesta candidatura a la alcaldía de El Burgo de Osma por dicho Partido”, en el que asegura: “No he pretendido, ni pretendo, ni pretenderé ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de El Burgo de Osma”.

De igual forma confirma que fue “requerido por la actual presidenta del Partido Popular de Soria en reunión solicitada por ella el 31 de Octubre pasado. Parece ser que esta conversación es la que le permite incluirme como aspirante en sus comentarios periodísticos. Tengo que decir que yo no acepté en ningún momento su propuesta, por tanto hace muy mal al citarme o incluirme en ninguna quiniela”, tal y como prosigue el comunicado.

“También se insistió en lo mismo en otra cita celebrada el 30 de Noviembre , a petición de ellos y con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco, Yolanda de Gregorio y Jesús Angel Peregrina. En dicha reunión les anuncié que tenía preparada mi carta para solicitar la baja como afiliado del Partido Popular”, añade la nota.

Pardo recuerda que hace cuatro años anunció su retirada de la actividad política “por varios motivos personales, pero muy especialmente por el hartazgo que me producía el mensaje de los “líderes” del Partido Popular de Soria, dedicado a justificarse más que a reivindicar las auténticas carencias de nuestra tierra y por comprobar fehacientemente que dicha organización política había dejado de ser el instrumento adecuado para trabajar con independencia por Soria. Preferí no ser cómplice de aquel teatrillo y marcharme con la cabeza alta a mi vida privada”.

“Participé como candidato en el Congreso Provincial que se celebró en 2017 pensando que aún podíamos conseguir una organización política fuerte e independiente que trabajara de verdad por Soria. Perdió nuestra opción, a pesar de que fueron muchos afiliados de la provincia los que lo apoyaron y ahí se desvaneció la esperanza de muchos a cambiar los postulados de una organización política que considero alejada de la sociedad. Sorprendentemente cuando aún no había pasado un año de aquel congreso, la afiliada que lo ganó se va o la piden que se marche, y se nombra a dedo a otra que no había participado para nada en aquel cónclave. Incomprensible pero ahí está”.

El ex alcalde, empresario relojero, indica que ha pasado todo este tiempo dedicándose con exclusividad a su vida privada, época, añade en la que “me han llamado de otras organizaciones políticas interesándose por mi situación, nunca del partido en el aún estaba militando, hasta que les ha interesado a ellos, y poco a poco ha ido calando la idea de dejar esta organización”.

“Ha llegado el momento y hoy mismo, 11 de Enero de 2019, presento mi baja como afiliado del Partido Popular. No hago más que cumplir lo que tenía previsto hacer silenciosamente y anuncié en la reunión del 30 de Noviembre que he citado anteriormente, pero que los acontecimientos posteriores me obligan a hacerlo públicamente”, concluye la nota.

Antonio Pardo remite asimismo el escrito de baja que ha mandado al partido en el que explica los “muchos motivos” que le han llevado a tomar la decisión. “Desde la desorganización que se percibe desde hace tiempo en la estructura provincial y la falta de liderazgo, hasta la incapacidad manifiesta de los cargos electos y orgánicos para trabajar por todos los sorianos de manera reivindicativa y sin depender de lo que te marquen las estructuras provinciales, autonómicas o nacionales”.

La carta, con fecha de hoy, añade: “Me aparto de la militancia del Partido Popular después de mucha reflexión, y convencido de que ya no es la herramienta más adecuada para impulsar de manera decidida los proyectos de mi tierra. Por tanto no puedo aceptar la propuesta que vuestra presidenta provincial me realizó en la reunión mantenida, a petición de ella, el pasado 31 de Octubre, ni tampoco la invitación a repensar sobre esta decisión y la de darme de baja como afiliado que me realizó el presidente regional del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco cuando le anuncié mis intenciones el pasado 30 de Noviembre.