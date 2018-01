Las parejas voluntarias copan todas las Cuadrillas

Habrá que esperar unos días y cruzar los dedos para conocer los ajustes y en su caso los resultados de los sorteos. Pero en principio parece que hay posibilidades de que este año tampoco se repitan los agobios para encontrar Jurados de las Cuadrillas de San Juan. Al comenzar 2018 todas cuentan con parejas voluntarias para desempeñar el cargo, en algunos casos con inscripciones en varias, lo que muestra el interés por llevar el bastón en las fiestas. Son 30 las candidaturas para Jurados voluntarios, cifra que no se corresponde con el total de parejas, sino que atiende a las inscripciones en las Cuadrillas. Si no se producen renuncias y cuadran los encajes de aquellas que no obtienen aquella de su primera preferencia pero acceden a otra, ya en enero podría llegar el ‘pleno’ en la distribución del callejero de los sanjuanes.



La Mayor, Santo Tomé, San Clemente y San Martín y El Salvador son las que acumulan el mayor número de preferencias, con cuatro candidaturas para cada una. A continuación se sitúan Santiago y San Juan, con sendas inscripciones de tres. Dos parejas constan para La Cruz y San Pedro, Santa Catalina, El Rosel y San Blas, San Esteban, Santa Bárbara y La Blanca. Únicamente San Miguel dispone de una pareja.



La gran expectación en cuanto a las responsabilidades en los sanjuanes de 2018 ya se veía venir justo al finalizar los de 2017. El mismo Martes a Escuela cerró con diez parejas inscritas y sólo San Esteban y La Blanca ‘vacantes’ a esas alturas. Unos días después los registros en el Consistorio se elevaban a 17.



Por su parte, el Martes a Escuela de 2016 había concluido con nada menos que 21 parejas voluntarias para desempeñar el cargo de Jurado. Con tal abundancia ya se intuía la ausencia de preocupaciones para las fiestas del año pasado. Al día siguiente constaban ya 23, cifra desconocida en años.



Dentro de unos días se despejará la incógnita de si en el primer mes de 2018 puede darse o no por cerrada la cobertura de las Doce Cuadrillas. En la primera quincena «la resolución de las solicitudes se hará efectiva y notificada a los interesados», según señala la Ordenanza de las fiestas. Se refiere la norma a la primera reunión con los voluntarios, donde se pondrán de manifiesto las prioridades de cada pareja y los posibles cambios.



En caso de coincidencia, indica la Ordenanza, entrarán en juego una serie de criterios de preferencia. Es decir, la vecindad en la Cuadrilla, el nacimiento y empadronamiento en Soria, el empadronamiento y «otras, entre las que se entiende preferente el haber nacido en la ciudad de Soria». La identidad en estas circunstancias o el desacuerdo llevará al sorteo.