El paro se mantiene pero cada vez hay menos trabajadores

La recuperación del empleo en Soria ya no es tal y ahora se encuentra en un período de estancamiento. Obviamente de un trimestre a otro las distintas necesidades y campañas hacen que fluctúe el desempleo, pero si se comparan las mismas fechas de años distintos la situación global es de estabilidad. Otra cuestión es que los hombres estén en pleno empleo y el paro femenino vuelva a saltar alarmas.

La última estadística en confirmarlo es la Encuesta de Población Activa publicada ayer y correspondiente al segundo trimestre de este 2019. Hace un año la tasa de paro fue del 8,68%. Ahora es del 8,75%. Ocho centésimas, ni siquiera una décima, que evidencian ese estancamiento. De hecho la cifra de parados se ancla en 3.800 y la subida de la tasa se explica porque hay menos población activa, no por grandes cambios (ni pequeños) en materia de desempleo.

Atrás quedan los años de fuerte recuperación donde los datos generaban un optimismo creciente. En el segundo trimestre de 2016 la tasa del paro era del 14,18%; al año siguiente, el mismo período reflejaba un descenso de más de un punto; y el 2018 la primavera se saldó con el 8,68% antes mencionado y una mejora de más de cinco puntos. Ahora la variación interanual es muchísimo menor.

A pesar de la disparidad en las tasas, en este segundo trimestre hubo el mismo número de sorianos ocupados que dos años antes, con 39.900. La cifra de parados bajó en 2.200 personas en estos dos años y de ahí viene la bajada del indicador, pero por desgracia (y seguramente por cuestiones poblacionales) eso no se tradujo en más trabajadores. El dato intermedio, los 40.500 ocupados en el segundo trimestre de 2018, queda ahora como una época añorada.

La suma de los ocupados y los que quieren estarlo, esto es, los desempleados, da la población activa. Ahí radica parte de la clave de que algunos datos sean calcados en las comparativas interanuales mientras otros en teoría relacionados oscilan. Ahora mismo hay más sorianos trabajando o queriendo hacerlo que en 2016, pero menos que en los dos años posteriores.

Así, la población activa de la provincia era en el segundo trimestre de 2016 de sólo 41.700 personas, y de ellas sólo 35.800 tenían empleo. Un año después la cifra se disparó a 45.900 activos y 39.900 ocupados. Ya en el segundo trimestre de 2018 comenzó la caída con 44.300 sorianos en disposición de trabajar y los 40.500 mencionados haciéndolo. Y ahora, hay 43.700 personas dispuesta a laborar pero sólo 39.900 lo logran.

Por sexos, sin embargo, hay cambios mucho mayores y en algún caso muy preocupantes. La parte positiva llega desde el lado masculino, cuya tasa de paro bajó en un año del 6,65% al 5,84%. Técnicamente hay pleno empleo y quedan 1.400 parados varones, una cifra que se considera ya estructural y que supone bajar 200 en un año y 1.600 en dos. El problema llega cuando se observa la vertiente femenina de la EPA. No es sólo porque la tasa de paro sea de 12,28%, más del doble que la de los varones, dato que ya de por sí debería saltar las alarmas. Es que, en este caso, el desempleo cambia de signo y sube con fuerza.

En el segundo trimestre de 2018 había 2.200 desempleadas y la tasa de paro femenino estaba en el 11,19%. Ahora, los últimos datos hablan de 200 afectadas más y un subida de más de un punto porcentual. Prácticamente dos de cada tres personas en demanda de empleo es mujer. Teniendo en cuenta que una de las cuestiones poblacionales que se reiteran es que la masculinización frena la creación de familias tradicionales especialmente en el mundo rural, huelga decir que la EPA resulta ‘dolorosa’.

El contrapunto lo pone la comparativa con el primer trimestre, que al menos deja algunas alegrías. Entre enero y marzo la población ocupada era de 39.500 personas, por lo que en el segundo bloque del año se ganaron 400. Además, la población activa era de 42.400 sorianos y ahora son 1.300 más. Esto supone que respecto al año pasado hay menos gente es disposición de trabajar, pero en lo que va de año la cosa ha crecido.

La sombra está en que entonces la tasa de paro no llegó a los siete puntos y la cifra de desempleados se situó en 2.900. La espectacular mejora interanual del primer trimestre, con más de cuatro puntos de paro recortados, ahora no ha tenido réplica. No obstante, una tasa de paro actual según la EPA del 8,75% es razonable en una Comunidad que sube hasta el 11,76% y en un país que marca el 14,02%. El porcentaje es mejor, aunque una de las causas pueda ser tan negativa como la pérdida de mano de obra.