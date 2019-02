La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 28 de abril va a obligar a todos los partidos de la provincia con intención de concurrir a agilizar trámites para conformar programas y listas. Mientras para PSOE y Podemos supone un retroceso por cuanto este adelanto impide culminar proyectos en marcha, para PP, Ciudadanos, PPSO y Vox es la mejor noticia que podía darse desde el Gobierno.

PSOE

Rey afirma que no querían el 26-M porque es «hacer de menos al proceso municipal»

El deseo del PSOE de Soria es que las elecciones generales no se hubieran convocado hasta después del verano, para dar tiempo a que culminaran proyectos en marcha, «porque hemos tenido pocos meses», afirmó el secretario general, Luis Rey. No obstante, «la crispación propiciada por PPy Ciudadanos», añadió, ha llevado a este desenlace. «No queríamos que coincidiera con las municipales porque sería hacer de menos al proceso de los alcaldes y hurtar protagonismo a la política local», indicó.

Ahora empiezan a correr los plazos y la previsión es que se celebre una ejecutiva a finales de la semana próxima «para hablar de plazos y ya después se hablará de listas», concretó. Rey dijo que el partido «está preparado» para las elecciones y puso en valor los siete meses de Gobierno de Sánchez, «en los que se ha demostrado que se pueden hacer otras políticas en lo social y lo económico».

PP

Considera que es una «irresponsabilidad» la doble fecha electoral

Para el PP de Soria la convocatoria ofrece «un momento de alegría», como apuntó su presidenta provincial, Yolanda de Gregorio. Sin embargo, calificó de «irresponsabilidad» que se opte por dos fechas distintas por el coste que supone. «Que esos 130 millones nos los dé a la provincia de Soria», ironizó, «para la A-11, la A-15, el tren...».

De Gregorio considera que Sánchez «no escucha a nadie, ni a los del PSOE de Soria, y no se preocupa de sus proyectos». En cuanto a los candidatos, todavía no hay nombres, «hay que hablar con el partido y los afiliados», matizó, «lo primero es el programa y trabajar en ello». «En el PP siempre pondremos a los mejores», recalcó, y añadió que su presidente, Pablo Casado, tiene previsto venir a Soria por lo que se buscará otra fecha para ello.

Ciudadanos

Todavía queda tiempo para elegir a los candidatos a generales y municipales

Aunque en Ciudadanos querían elecciones después de que «la trama Gürtel acabara con la legislatura», no se preveía que fueran ya el 28 de abril, reconoció la responsable provincial, Belén Redondo, quien matizó que el partido «está más metido en las municipales». No obstante, no tiene candidatos en la provincia ni para unas ni para otras. «Todavía queda tiempo», recalcó. En la tarde de ayer celebraron asamblea, ya prevista con anterioridad, y aprovecharon para comenzar a abordar estos asuntos.

Podemos

Lamentan que medidas de carácter social no vayan a ver la luz

Podemos ya hizo primarias para elegir a sus candidatos a las generales y por lo tanto en esa tarea va por delante. «Estamos preparados para hacer dos campañas en el plazo de un mes, nos vemos con fuerza», indicó José Luis Sanjuán. Afirmó que el adelanto es un contratiempo por cuanto hay medidas de carácter social que no van a ver la luz. Tampoco unos presupuestos que Podemos ha apoyado, y que no ha salido adelante porque «otros grupos han impuesto sus propios intereses a los generales».

PPSO

No es la fecha más adecuada pero los grandes partidos se ven beneficiados

José Antonio de Miguel informó de que será previsiblemente este fin de semana cuando los afiliados de PPSO decidan si concurren a las generales. «Creo que sí lo haremos, pero es mi opinión personal, y la decisión ha de ser colegiada», destacó. Un escollo es la capacidad económica para afrontar dos campañas electorales. «Los grandes partidos tienen créditos, otra cosa es que los paguen, pero nosotros lo hacemos a base de donaciones propias».

Según dijo, la fecha no es la más acertada por los costes que generarán, aunque beneficia a los grandes partidos, para que los resultados generales no influyan.

Vox

«Estamos encantado de que las elecciones sean lo antes posible»

El coordinador provincial, Luis Muñoz, reconoció que están «encantados con que las elecciones sean lo antes posible». Les favorece porque así podrán colocar candidatos en unas listas y otras. «No estamos sobrados de gente, porque Vox está creciendo», puntualizó. Sobre los nombres, las instrucciones las darán desde Madrid. De momento, «tenemos instrucciones de no hablar de nombres», advirtió.