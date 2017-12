Con motivo de las Navidades, el pasado 21 de diciembre los alumnos de sexto curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Las Pedrizas y el Centro de Alzheimer de Soria celebraron una jornada de convivencia en el marco del proyecto Hola, somos Las Pedrizas.

Los estudiantes compartieron con los usuarios del Centro de Alzheimer de Soria diversas actividades, desde la realización de un Belén, un taller de cocina, hasta un karaoke navideño. Actividades dónde se generaron valores de solidaridad, respeto y empatía para con los mayores. Desde un primer momento, hubo una muy buena conexión entre los más jóvenes y los más ancianos. «Éste dibujo lo voy a pintar para ti» le decía una joven al enfermo que tenía a su lado y éste le devolvía una sonrisa ayudándole a pintar el dibujo.

Hola, somos Las Pedrizas es un proyecto con el que el centro escolar quiere presentarse a la sociedad para tener una comunicación mayor y de mejor calidad con el entorno familiar y social, dando a conocerse a través de las actividades y actuaciones de sus alumnos en distintos ámbitos. Además de esta acción engloba otras muchas.

El proyecto parte de la consideración del entorno y la realidad que rodea al alumno como fuente de conocimiento y aprendizaje. Por un lado, se establece una relación de los alumnos y el centro hacia las familias y por otro, del entorno social hacia el centro, relacionando lo que se aprende dentro con lo que se aprende fuera del aula.

La finalidad del mismo es que los niños mejoren y completen el conocimiento del entorno más próximo, acercándose e interactuando con él, e incorporen a su bagaje educativo todos aquellos recursos que éste ofrece aprovechándolos para alcanzar los objetivos educativos. En el caso de esta visita al Centro de Alzheimer se incluía dentro de esta línea de trabajo.

Teniendo en cuenta que existen 30 millones de personas en el mundo afectadas por la enfermedad de Alzheimer, cualquiera puede tener un familiar, amigo o conocido que la padezca. No obstante resulta difícil, en muchas ocasiones, explicar a los más jóvenes qué es lo que le sucede a «su abuelo o abuela».

Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Soria se apoyan proyectos como Hola, somos las Pedrizas. Se considera tanto el beneficio que puede tener tanto para la sociedad general, como para el entorno de los alumnos, como para los propios alumnos en cuanto a sensibilización respecto a este colectivo soriano.

Para estos últimos en particular, es una forma de acercarse a realidades tan cercanas como es la enfermedad de Alzheimer, fomentando en ellos nuevos valores y actitudes que les ayudarán a deshacerse de mitos y falsas creencias sobre la enfermedad desechando el miedo a seguir interactuando con estos enfermos y viéndose provistos de las habilidades necesarias para que esas interacciones sean satisfactorias tanto para el propio niño como el enfermo.

Compartiendo anécdotas y sonrisas unos con otros –porque los sentimientos no se olvidan–, se despidieron con un bonito Adiós con el corazón y esperando volver a verse pronto: «Yo no me quiero ir», «me lo he pasado muy bien» decían al tener que marcharse los alumnos del CEIP Las Pedrizas, frases que resumen esta fantástica actividad escolar... y humana.