Las peñas creen que la hora de cierre de bares fomenta el botellón

A la indignación en el sector de la hostelería por la limitación en el horario durante las fiestas y prefiestas de San Juan se suma la perplejidad de las peñas sanjuaneras que ven en esta medida de la Junta de Castilla y León una incitación al botellón, además de un perjuicio para bares y pubs en unos días en los que concentran buena parte de la facturación de todo el año. «Lo primero que va a ocurrir es que la gente se enfadará porque se lo está pasando bien y no van a entender que los bares tengan que cerrar a una hora cuando eso no ha pasado nunca», aseguró el presidente de la Peña Poca Pena, Alejandro Aguado.

Según su opinión, la consecuencia más directa será un aumento de la práctica del botellón. «Si a la gente no le sirven en el bar buscará otras alternativas, se irá al botellón, con lo que eso significa de mayor cantidad de residuos en la vía pública, con un sobrecoste para el Ayuntamiento que es quien se tiene que encargar de la recogida», matizó el presidente de la Poca Pena, incidiendo a su vez en el perjuicio económico que supondrá para los establecimientos hosteleros.

La Orden de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial en el mes de marzo pasado, establece que los locales podrán ampliar su horario durante las fiestas locales una hora y media más sobre el habitual, que en el caso de los fines de semana y festivos es a las 3.00 horas para bares, cafeterías y tabernas, y a las 5.00 horas para pubs y karaokes. Eso significa que los establecimientos tendrán que cerrar, cómo máximo, a las 4.30 horas en el primer caso y a las 6.30 horas en el segundo. La Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, ha informado recientemente sobre este aspecto a todos sus asociados, más de 200 en Soria, provocando el malestar general en el sector que hasta ahora no tenía limitación a la hora de solicitar ampliación de horario en las fiestas. Considera que se verán mermados los ingresos en San Juan y en las fiestas presanjuaneras, a las que también afecta la Orden autonómica.

Desde la Peña El Bullicio coincidieron en señalar que la medida fomentará el botellón, aunque matizando que será más una cuestión de edad del consumidor. «Se supone que la gente va a continuar la fiesta y buscará alternativa en el botellón y también en los pubs que cierran un poco más tarde, pero esta medida es algo que no se entiende y creo que va a ser contraproducente de cara a la fiesta», indicó su presidente, Daniel Gómez.

Consciente de que los festejos sanjuaneros pueden causar trastornos a los vecinos que no participen de forma activa, también recalcó que «aunque los bares cierren, la verbena continuará porque no suele terminar hasta las 5.00 o las 5.30 horas por lo que la música y el ruido seguirán ahí». En su opinión, los bares van a sufrir «mucha presión», y quizá lo tengan complicado para cerrar a la hora estipulada por la Orden de la Junta de Castilla y León. «Les va a suponer un compromiso», añadió.

Desde la Junta de Castilla y León, el delegado territorial, Manuel López, avanzó que el martes mantendrá un encuentro con el sector hostelero «para escucharles y trasladar sus impresiones o peticiones a la Consejería, que es quien tiene competencias». El delegado aseguró que la Orden puede tener marcha atrás. «Si el sector presiona no sé hasta dónde se puede llegar», apuntó, evidenciando que la norma es regional y que por lo tanto la situación que se está viviendo en Soria se puede repetir en las fiestas de otras provincias.

López quiso dejar claro que el sector sí ha sido informado durante la tramitación, al menos las asociaciones más representativas, que en este caso parece que no fueron las de Soria. Y añadió que la norma trata de «compatibilizar los intereses del sector con el derecho de los particulares al ocio, descanso y seguridad».

También recalcó que la Junta no es la que inspecciona, quien se encarga de hacer cumplir la norma es la Policía Local en el caso de la capital y la Guardia Civil en los pueblos.

Por su parte, como representante vecinal, Ignacio Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Barriada, reconoció que la medida de limitar el horario de los establecimientos es «correcta», incidiendo en el hecho de que «nunca es fácil conjugar los intereses de todos, de los que están de fiesta, los que tienen un negocio o los que tienen derecho al descanso». Aseguró que los vecinos de los barrios donde existe mayor concentración de actividad en las fiestas son también los que más sufren el problema el resto del año, «por eso es normal que ya estén cansados de tantas molestias», recalcó. Gutiérrez llamó la atención sobre el hecho de que «cuanto más tarde cierran los bares más incidencias se pueden producir» por el consumo excesivo de alcohol, si bien también quiso matizar que el botellón puede tener el mismo efecto aunque los establecimientos echen el cierre.

En cuanto al Ayuntamiento, optó por no valorar la situación puesto que se deriva de una normativa que compete al ámbito autonómico.