«Pequeños aludes» en la Laguna Negra que sigue en estado «peligroso»

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa, apuntó ayer que el cierre al tráfico rodado en la Laguna Negra durante Semana Santa obedeció a cuestiones de «seguridad». Aunque lamento que este hecho ocurriese en una época de alta afluencia, desgranó cuestiones como la imposibilidad para que un autobús pudiese dar la vuelta o la existencia de «pequeños aludes» en el circo glaciar.

Los visitantes en fechas festivas reseñaron espesores de entre un metro y metro y medio en la zona de la Laguna Negra y por ejemplo en Santa Inés, situado en una altitud cercana, se atesoran todavía 200 centímetros de espesor. «Ayer (por el martes) incluso recibí un informe de los técnicos de la Junta de Castilla y León, de la Guardería Forestal, en el que manifestaba que se habían producido pequeños aludes en el circo de la Laguna Negra. Esto puede determinar que desde luego es peligroso para la gente que esté ahí».

La decisión de no abrir los accesos al tráfico rodado en la Laguna Negra venía avalada por los informes de los técnicos. Además, el delegado territorial reseñó que incluso en documentos muy recientes se sigue evidenciando que existen ciertos peligros en este enclave. En palabras de López Represa, «desde luego las fotos y los informes que he recibido de los técnicos determinan que este año había más acumulación de nieve arriba, en el espacio natural, y en la vía por la que se accede a la misma. Eso lleva consigo determinados problemas para la seguridad de las personas», aseveró ayer.

«Partimos de que en el patronato del espacio natural se adoptó un acuerdo por unanimidad». En este ente hay tanto representantes de la Junta como de los Ayuntamientos con terreno en este enclave. «La Laguna Negra está dentro de un espacio natural, se accede a través de una pista forestal asfaltada, no carretera» recordó López Represa.

Detrás de esta decisión estaba un invierno especialmente abundante en nieves. «Este año desde luego las condiciones meteorológicas han sido como han sido. Desde luego se ha intentado por parte de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Diputación Provincial de Soria abrir el camino hasta donde se ha podido». Así, aunque el camino cerrado era de ocho kilómetros, en los seis primeros se pudo habilitar el paso de manera más o menos cómoda.

Para el delegado territorial «hay que tener en cuenta que desde luego con las máquinas con las que cuenta la Diputación lo que se ha hecho es intentar despejar una parte de la carretera. Esto produce cortes, que se llaman, que es que la nieve se acumula a ambos lados» en espesores elevados.

«Se estuvo mirando la posibilidad de que entrara algún autobús como se ha hecho en anteriores períodos, pero no había seguridad para que el autobús diera la vuelta». Cabe recordar que las zonas de aparcamiento no están asfaltadas y el firme de zahorra imposibilitó la actuación de las quitanieves para despejarlas y habilitarlas. López Represa consideró «una pena» que durante la Semana Santa haya habido dificultades de acceso hasta este enclave –sólo se podía subir tras una caminata de ocho kilómetros– pero insistió en su estado.

«Creo que se ha intentado, pero no se ha podido abrir la vía. El espacio no ha estado cerrado», puntualizó en la mañana de ayer el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa. «Lo que se comunicó es que desde luego debía de acudir la gente preparada para lo que era», algo de lo que se encargaron a pie de pista los agentes medioambientales tal y como pudo comprobar de primera mano este medio.

A pesar de la situación, López Represa lamentó el cierre, si bien volvió a remitirse a que los esfuerzos no había sido suficientes para revertir el estado natural de este enclave. «Es una pena que no se haya podido abrir porque es una de las épocas en las que más gente accede al mismo. Se ha intentado pero no se ha podido», reiteró en la mañana de ayer.

A pesar de esta imposibilidad material «esto no quiere decir que desde luego no nos reunamos con los miembros del patronato, con la Diputación, para intentar coordinarnos. Pero hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas de este año no han sido las de otros años», concluyó.

Precisamente el presidente de la Diputación, Luis Rey, urgió el martes a que se celebrase este encuentro para tratar el tema de los accesos a los espacios naturales. Paralelamente la Asociación de Turismo Rural y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) TurismoUrbión mostraron el profundo malestar de algunos de sus socios por el corte del acceso en unas fechas especialmente señaladas para el turismo en la zona. Varios hosteleros visontinos ya habían transmitido su enfado al considerar que se podría haber hecho más para abrir la pista. Desde la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) se mostraron más comprensivos con la situación.