Los permisos para los caballistas de La Saca se entregan el jueves y el viernes

El Ayuntamiento de Soria hizo público ayer a través del Boletín Oficial de la Provincia el bando municipal para organizar el festejo tradicional de La Saca, en el «deseo de dar mayor brillantez a la traída de los toros desde el monte Valonsadero» hasta Soria, recogiendo el «sentir de todo un pueblo para que se tomen iniciativas que potencien los llamados usos y costumbres, con el apoyo de Jurados y Juradas de Cuadrilla, Peñas Sanjuaneras, Asociación Jurados de Cuadrilla, Asociación Amigos de La Saca y caballistas sorianos, para conseguir un buen desarrollo de La Saca».

El bando prohíbe la carga y descarga, así como el estacionamiento de vehículos de transporte de ganado en todo el monte Valonsadero, excepto en la zona autorizada denominada ‘Picadero del Monte Valonsadero’.

Además, se precisa autorización para poder participar como caballista voluntario en el festejo de ‘La Saca’, siendo obligatorio portar visiblemente en todo momento, el distintivo acreditativo de dicha autorización entregado en el momento de la inscripción en el Departamento de Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Soria, que se realizará los días 20 y 21 de junio para caballistas locales, y el día 24 de junio para los caballistas foráneos.

Por parte del personal de control se efectuarán comprobaciones de documentación e identidad durante el festejo, expulsando del recorrido a los caballistas voluntarios que no porten la correspondiente acreditación. Los participantes voluntarios activos, caballistas autorizados y corredores deberán seguir las órdenes del presidente, delegado de la autoridad, director de campo, director de lidia, y colaboradores voluntarios designados al efecto, tanto a caballo como a pie. Queda prohibida la presencia de vehículos a motor en las zonas del recorrido y de expansión que no hayan sido específicamente autorizados.

Queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses. De igual forma, está prohibido darles muerte en presencia de público. Todo ello, sin perjuicio de aquellas acciones físicas que haya que efectuar sobre las reses, tendentes a garantizar la seguridad e integridad de los participantes y desarrollo del espectáculo.

El Consistorio, indica el bando, no se hace responsable de los daños producidos por los caballistas o sus monturas, siendo preceptivo la presentación de la tarjeta equina y seguro de responsabilidad civil en vigor, en el momento de la inscripción de cada caballo participante. Todos los participantes en el festejo de La Saca deberán observar lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León. El Ayuntamiento de Soria ruega a todos los participantes activos y pasivos en el festejo, su colaboración y respeto con la organización del mismo, para que entre todos podamos recuperar la belleza y esplendor del día de La Saca dentro de nuestros usos y costumbres, evitando actos que faciliten la dispersión de las reses o impidan el trabajo generoso y desinteresado de colaboradores voluntarios, caballistas y corredores.