Los permisos de paternidad ya superan a los de maternidad

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social habla ya de que se aprecia un cambio cultural en la distribución de los permisos por maternidad y paternidad y Soria se ajusta a esos cánones, a tenor de las cifras que maneja la Seguridad Social en cuanto a prestaciones por cuidado de hijo.

El pasado año se produjo el vuelco en Soria. Frente a las 455 prestaciones por maternidad entre enero y diciembre se contabilizaron 524 por paternidad, la primera vez que ellos superaron las cifras de las madres. Y la tendencia no se desvía en exceso en el primer trimestre del presente año con un equilibrio entre las dos prestaciones, 133 las de maternidad y otras tantas las de paternidad.

De hecho, a lo largo de 2017, mientras que las solicitudes de ellas cayeron un 6,57% respecto al año anterior, las pedidas por los padres aumentaron un 22,02%.

Entonces los permisos de maternidad supusieron un gasto para la Seguridad Social de 2,3 millones de euros, un 7,7% menos en términos interanuales, y los de paternidad 688.810 euros, nada menos que un 85,2% más.

En el primer trimestre del presente año, de los 133 permisos de maternidad se derivó un gasto de 690.770 euros, un 71,4% superior a 2016 cuando fueron 106 permisos y 402.823 euros desembolsados.

De otros tantos de paternidad, el gasto fue de 180.158 euros, hasta un 103,6% mayor con respecto al mismo periodo de un año antes cuando fueron 109 procesos y 88.479 euros de enero a marzo de 2017.

Además hay que tener en cuenta que los permisos de maternidad pueden ser también disfrutados por los hombres y en este primer trimestre han sido dos padres los que han ejercido este derecho frente a 131 mujeres. Es lo que se denomina Opción Padre, es decir, aquel progenitor que pide el permiso en lugar de la madre.

De la baja por maternidad, cuya duración es de 16 semanas, la madre puede ceder 10 semanas al padre. Las seis primeras no puede hacerlo porque son las que, según el Estatuto de los Trabajadores, se consideran necesarias para que la mujer se recupere. Lo más habitual es que disfrute de las 16 semanas la madre, como evidencian las cifras. En 2015, de los 500 permisos de maternidad contabilizados, 489 fueron disfrutados por ellas y apenas 11 por el padre. En 2016, de 487, hasta 475 correspondieron a las madres y 12 a los hombres, mientras que en 2017 el global sumó 455 y ellos protagonizaron sólo siete. Por lo tanto, el periodo de descanso por maternidad, adopción o acogimiento puede ser disfrutado simultánea o sucesivamente por los dos progenitores, adoptantes o acogedores, y ambos tienen la condición de beneficiarios del subsidio, siempre que reúnan de forma independiente los requisitos exigidos, pero mayoritariamente es un permiso eminentemente femenino.

Por su parte, el permiso por paternidad para el cuidado de hijos en casos de nacimiento, adopción o acogida se amplió a cuatro semanas ininterrumpidas a partir del 1 de enero de 2017. Una circunstancia que parece ser la responsable del aumento de estas prestaciones de una forma tan significativa ya que antes eran solo dos semanas.

Las cuatro semanas del permiso de paternidad están contempladas para ser disfrutadas después de los dos días que eximen al trabajador por nacimiento de hijo, a lo largo de la baja maternal o cuando ésta termina y es necesario solicitarlo en la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS. El permiso de paternidad es un derecho del trabajador, por lo que puede decidir utilizarlo o no e incluso una vez solicitado tiene la opción de reincorporarse a su puesto de trabajo antes de la finalización del permiso, tiempo en el que percibe el 100% de la base reguladora de su sueldo.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social ha dedicado más de 465,5 millones al pago de las prestaciones por maternidad (363,624 millones) y paternidad (101,9), entre enero y marzo de 2018. El gasto en la prestación por paternidad experimenta un incremento del 28,01% influenciado por la entrada en vigor en 2017 de la ampliación del permiso a cuatro semanas.