La última previsión de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), hecha pública apenas hace diez días, anunciaba una pérdida de diez habitantes cada semana en la provincia de Soria durante este año. Esta tendencia sitúa el censo poblacional en 89.793 habitantes, que confirma la tendencia a perder población cada día que pasa. Mientras la población sigue en caída libre como en las últimas décadas, otro censo crece, aunque la sensación es diferente según colectivos.

Así, mientras representantes de asociaciones de vecinos consideran que el censo de perros, y su incidencia en el día a día también, se ha disparado, otros sectores como puede ser el de veterinarios consideran que el crecimiento es moderado y nunca como dicen los datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl).

Según estos datos, facilitados por la delegación territorial de la Junta, la cifra de perros activos en la provincia se eleva a 27.511, si bien se apunta que podría haber alguno que no se haya dado de baja. Los canes vacunados con chip en 2016, según el Siacyl, se elevaban a 10.662, y durante este año que todavía no ha terminado a 8.247. Según estos datos, por cada tres sorianos hay un perro, una cifra que a juicio del veterinario José Luis_Serrano es muy elevada. «Por la calle no se ven tantos, hay muchos perros de caza pero domésticos no hay tantos», asegura Serrano, para quien el aumento de perros sólo «se nota algo más».

Ignacio Gutiérrez, representante de la Asociación de Vecinos de La Barriada de la capital, discrepa con la opinión de Serrano y estima que el número de estos animales ha crecido muchísimo, de manera que en los últimos tiempos una de las reivindicaciones habituales de los vecinos son por los problemas de limpieza y la poca concienciación de algunos propietarios de estos animales.

Fuentes del Ayuntamiento de Soria confirmaron que son frecuentes las quejas por los problemas que ocasionan los excrementos de los perros y las peticiones del cumplimiento de la ordenanza que contempla unas obligaciones como que el dueño lleve al perro con bozal y atado.

A juicio de Gutiérrez, algunos dueños de perros «no son responsables con las obligaciones que tienen al tener una mascota» y lamenta el estado de algunos elementos urbanos por la suciedad. El representante vecinal también lamentó que en ocasiones algunas los dueños tampoco lleven por la calle a los perros como deben, atados y con bozal.

«En algunas zonas de la capital, y de La Barriada, hay áreas que están lamentables», afirmó Gutiérrez, quien reclamó «respeto» a los habitantes. Según los datos del Siacyl, en la capital soriana, hay 6.576 perros activos, lo que supone una media de un perro por cada seis habitantes, el doble que en la provincia.