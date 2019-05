Piden 7 años de cárcel por hurtar 54.000 euros a un anciano en su casa

La Fiscalía solicita una pena total de siete años de cárcel para los dos acusados de sendos delitos de estafa y de hurto con abuso de circunstancias personales. Los presuntos autores no sólo estafaron a la víctima, un anciano de 83 años que vivía solo, sino que se aprovecharon de un descuido para llevarse 54.000 euros que tenía guardados en un armario.

El fiscal considera a U.J.P.U. e I.R.V. responsables de ambos delitos. Por el de estafa pide para cada uno de ellos una pena de prisión de año y medio, mientras que por el de hurto con abuso de circunstancias personales suma otros dos a cada acusado.

Según las consideraciones de la Fiscalía, los dos acusados, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales computables, trataron de obtener un beneficio ilícito al acudir en octubre de 2016 al domicilio de un anciano, de 83 años, sito en la localidad de San Esteban de Gormaz. Se hicieron pasar por empleados de la compañía eléctrica y le reclamaron 490 euros por una falsa revisión del contador de la luz, una operación que no podían realizar por no estar debidamente autorizados para ello.

Mientras uno de los acusados distraía a la víctima con la supuesta revisión, el otro encausado se introdujo en el interior del domicilio y una vez en el dormitorio del anciano se apoderó, sin que conste ninguna fuerza, de una bolsa que se encontraba en el armario de la habitación, la cual contenía una carpeta con documentación y los ahorros en efectivo que el denunciante tenía tras 18 años de jubilación como pastor. La Fiscalía puntualiza que el anciano extraía la cantidad de 500 euros mensuales y que tras unos mínimos gastos guardaba el resto en el armario, hasta sumar los 54.000 euros que constan en la denuncia y por los que reclama.

En ese sentido, el fiscal solicita que los encausados indemnicen a la víctima por los 54.000 euros y los 490 estafados en concepto de responsabilidad civil.

El juicio contra los dos acusados está previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal de Soria.