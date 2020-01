Un pinariego en la corte de Pablo Iglesias

El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, será el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, según confirmaron fuentes de la formación.

Del Olmo (Soria, 15 de marzo de 1982, aunque vinculado a Covaleda) es consultor de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) de profesión, es uno de los dirigentes de máxima confianza de Iglesias y miembro del núcleo duro que ha dirigido hasta ahora el día a día del partido, informa Europa Press.

Como secretario de Comunicación y uno de los principales dirigentes del partido, fue el responsable de las dos últimas campañas electorales de Podemos, tanto para los comicios de abril de 2019 como para la repetición electoral del pasado 10 de noviembre.

El que fuera diputado por Valladolid entre enero de 2016 y marzo de 2019 no consiguió escaño en esas elecciones de abril, en las que Unidas Podemos perdió 25 diputados. Así, Del Olmo decidió no volver a presentarse en noviembre, en una cita en la que las expectativas de Podemos pasaban por mantener sus escaños, pero quedaba lejos la posibilidad de aumentar su presencia en la Cámara Baja. También medió una carta de la asamblea de militantes de IU en Valladolid en la que pedían a Alberto Garzón que Del Olmo no encabezase la lista de Unidas Podemos por esa provincia, algo que ya se había solicitado en los comicios de abril.

Del Olmo entró oficialmente en la Ejecutiva de Podemos –el llamado Consejo de Coordinación– tras la asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017, cuando asumió la Secretaría de Comunicación, aunque ya entonces era uno de los dirigentes de la máxima confianza de Iglesias, como Responsable de Actividades Internas de la Secretaría General. En su nueva responsabilidad trabajará en áreas similares.



Militante de Podemos desde 2014, Del Olmo explica en su biografía que comenzó «desde muy joven» con su «activismo social», y que ha participado en el desarrollo de proyectos de economía social y cooperativismo. También fundó un medio digital y ha emprendido en otras áreas diversas, aunque casi siempre con un enfoque político bastante marcado.

Entre otras cosas, el nuevo director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente Iglesias fue delegado de la Federación de Empresas de Software Libre, y fue uno de los socios fundadores de la marca de ropa 198, conocida, por ejemplo, por comercializar una camiseta de la selección española de fútbol con la bandera republicana.

Como diputado en el Congreso, desarrolló su trabajo institucional principalmente en la Comisión de Interior y Seguridad Nacional, y en la ponencia de la Ley de Secretos Oficiales. Del Olmo se suma al equipo de Iglesias en la Vicepresidencia, que ya integra el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, como jefe de gabinete, y los dirigentes Nacho Álvarez e Ione Belarra, como secretarios de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, respectivamente.

Tras su entrada en el Consejo Ciudadano de Podemos en 2014 ya fue entrevistado por este medio y mostró algunas de sus líneas de pensamiento bajo un titular que hoy se antoja profético: «El cambio está en marcha y los sorianos van a estar al frente». Cabe recordar que Pablo Iglesias también está vinculado a Soria, donde pasó buena parte de su infancia.

Entonces aludió a que la sociedad soriana estaba «reclamando un cambio» junto a otros millones de personas de todo el país. También agradeció que proporcionalmente fuese la tercera provincia española con más votos a Podemos en las elecciones europeas de 2014, consideradas como el pistoletazo de salida de Podemos en su faceta política. Ahora, convertido en uno de los hombres fuertes de Iglesias, el pinariego está en el Gobierno.