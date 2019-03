Pinillos deja la lista del PP, entra Laura Prieto y se ratifica a Angulo

La convulsa semana del PP de Soria no podía terminar de otra forma con una traca final en forma de sorpresa para la lista del Senado. Si a última hora del jueves la dirección nacional confirmaba a Cristina Pinillos como número uno en la lista de la Cámara Alta, ayer la candidata presentaba su renuncia «por motivos personales». El Comité Electoral Provincial proponía entonces a Laura Prieto, también afín a la presidenta, Yolanda de Gregorio. Poco después, el Comité Nacional confirmaba definitivamente la candidatura con la imposición de Marimar Angulo en contra del criterio de la dirección provincial. Gerardo Martínez y la citada Prieto completan la lista para el Senado.



El cambio en el último momento entre Pinillos y Prieto se produce unas horas después de que el propio PP, a nivel nacional, hiciera público un listado confirmando a los cabezas de lista al Senado por cada una de las provincias. En ese listas aparecía todavía el nombre de Cristina Pinillos. Según informó el PP de Soria a través de un comunicado a última hora de la tarde de ayer «Laura Prieto Arribas será finalmente la cabeza de lista al Senado por el Partido Popular de Soria de cara a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 28 de abril, cambio decidido en el Comité Electoral Provincial reunido esta tarde y que se comunicó oficialmente al Comité Electoral Nacional debido a la renuncia que decidió llevar a cabo la candidata Cristina Pinillos por cuestiones personales».



La confirmación oficial de las candidaturas supone un punto y aparte a una semana tremendamente polémica en el PP de Soria que ha vuelto a abrir las heridas internas que el partido sufre desde hace una década. El pasado martes el Comité Provincial propuso como candidatos a Cristina Pinillos, Gerardo Martínez y José Manuel Hernando. En ese listado no estaba la senadora y ex presidenta del partido Marimar Angulo, pero los nombramientos todavía tenían que ser ratificados por el Comité Nacional.

Al día siguiente, miércoles, a primera hora de la tarde se conocía que desde Génova se había decido desautorizar a la presidenta imponiendo la candidatura de Angulo a la que De Gregorio había intentado vetar. Esa decisión provocó un amago de rebelión en el PP de Soria que finalmente se frenó tras la intercesión de la dirección regional. Sin embargo, la polémica se mantuvo viva al día siguiente cuando el líder autonómico y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apoyó públicamente la decisión de De Gregorio de prescindir de Marimar Angulo.



Vieja conocida



Laura Prieto es una vieja conocida del PP de Soria aunque en los últimos años ha estado apartada del partido. Según recordaron ayer desde el PP soriano «tiene una larga trayectoria en el Partido Popular, donde ha desempeñado diversas responsabilidades, además de haber sido concejala del ayuntamiento soriano y también concejala del Ayuntamiento de Garray». Con el nombramiento de Prieto, la presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, mantiene su ‘cuota de poder’ teniendo a una posible senadora de su más absoluta confianza frente a las desavenencias que mantiene, sobre todo, con Angulo. Además, De Gregorio se mantiene como primera suplente de Prieto.



Hay que recordar que Prieto también es una enemiga íntima de Angulo, no en vano, era la apuesta de Domingo Heras como secretaria provincial en el año 2008, cuando Heras y Angulo se enfrentaron por la presidencia del partido. Aquella batalla la ganó Angulo que se mantuvo al frente del partido hasta mayo del pasado año cuando desde la dirección regional se decidió apartarla de su cargo en favor de Yolanda de Gregorio.



Prieto y la actual presidenta del PP soriano son amigas desde la época en la que ambas coincidieron en Nuevas Generaciones. De Gregorio la recuperó para el partido hace unos meses cuando introdujo a varias personas de su confianza en el Comité de Dirección del PP de Soria. Junto a Prieto entraron en la Ejecutiva popular nombres como Benito Serrano, Ruymán Domínguez o Carlos Bermejo. En aquel momento Prieto todavía residía en Londres ya que no volvió a Soria hasta las Navidades.



«Razones personales»



La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, aseguró ayer en reiteradas ocasiones que la renuncia de Pinillos se debe a «cuestiones personal» y desvinculó esa decisión de la polémica generada por la propuesta de la dirección provincial para la lista del Senado. Según pudo saber este medio, el adiós de Pinillos sí está directamente relacionado con la presión sufrida tras su nombramiento.

Sobre la inclusión definitiva de Angulo, la presidenta volvió a recordar que es una cuestión decidida únicamente por el Comité Nacional. «Hace ocho años y hace cuatro también hubo cambios, los respetamos completamente, no pasa nada», aseguró. Asimismo, insistió en que ella no ha querido ser candidata y reconoció que, hasta el momento, no ha hablado con Marimar Angulo.