El reto demográfico que se ha marcado la Diputación a través del Plan Soria va a incidir sobre todo en el retorno del talento y la llegada de nuevas familias a la provincia, pero también insistirá en potenciar la natalidad, dos de los aspectos clave para «intentar mantener la población existente y atraer nuevos habitantes», según explicó ayer el presidente de la institución provincial, Luis Rey, en la presentación del Plan Demográfico de Soria a partir de las propuestas de la Mesa de Diálogo Social. Rey señaló que el documento ya ha sido remitido a la Administración regional tras dar cuenta del mismo en el Consejo de Desarrollo celebrado el miércoles. Cuatro millones de euros, aportados a partes iguales por Junta y Diputación, en ayudas y subvenciones cuyas convocatorias se irán aprobando en las próximas semanas y se ejecutarán en el ejercicio 2019. Para Rey «en su conjunto permiten ofertar un paquete de medidas muy atractivas para tratar de combatir la despoblación y trabajar en el marco del reto demográfico, potenciando la generación de economía a través del empleo, los servicios y la vivienda». No obstante, el presidente de la Diputación reconoció que «los resultados no serán visibles a corto plazo, ya que las tendencias demográficas no cambian en un corto período de tiempo».



Los programas, «muy similares a los del año pasado, aunque con variaciones notables», se agrupan en torno a cuatro líneas fundamentales que importan los cuatro millones de euros: Arraigo, Natalidad y conciliación, Vivienda y Economía social. Cuatro grandes bloques que vertebran la mayor parte de las ayudas, y se habilitan otras tres partidas para la potenciación del Campus Universitario de Soria a través de becas para los alumnos de nuevo ingreso, la promoción del Plan Soria «para hacer atractiva la llegada o el retorno de población», y la creación de una oficina técnica «para trabajar en el ingente volumen de expedientes que ya ha generado esta partida de dos millones el año pasado y que sin duda va a generar multiplicada por dos», manifestó Luis Rey.



Natalidad y conciliación



Con un presupuesto de 1.200.000 euros, de los que 200.000 euros aparecen en la modificación que ayer se llevó a pleno, la institución provincial amplía las ayudas por nacimiento que ya se dieron el año pasado hasta el año de escolarización de los niños, no sólo «para fomentar la natalidad, sino también ayudar en la conciliación familiar durante un periodo de tiempo que de momento no cubre el sistema público». Así, quienes tuvieron un niño en 2017 recibirán el ‘cheque bebé’ en 2018 y en 2019. Serán 1.000 euros cada año y se les hará entrega a los progenitores a través de una tarjeta que solo permitirá su gasto en las tiendas de Soria. «De esta forma cubrimos un objetivo que para nosotros era fundamental, que no es otro que fomentar el comercio de la provincia. Lo que no queremos es que ese dinero se gaste fuera», insistió Rey.



Arraigo



Una tercera parte del programa Arraigo, con un presupuesto de 900.000 euros, irá destinada a las ayudas de entrada propiamente dichas. 300.000 euros «para el retorno de talento, de la vuelta de sorianos o de llegada de familias que se instalen en la provincia, de tal forma que puedan tener un complemento económico como nuevos pobladores». Aeste respecto, explicó que el cambio de domicilio supone un coste adicional, de modo que habrá que definir en la convocatoria qué es lo que se subvencionará pero, pueden ser ayudas al alquiler, la fianza del alquiler, desplazamientos, o mudanzas para dar cobertura a este tipo de situaciones.



También como novedad se incorpora la licitación de la contratación del programa Arraigo propiamente dicho, por el que vienen familias a ocupar viviendas en distintos municipios de la provincia, en principio con el objetivo de fin de semana y de segundas residencias y fundamentalmente focalizado en Madrid, pero también se está trabajando en otros territorios, e incluso en Irlanda. Al ser una línea que ha «tirado por encima del resto en la convocatoria del año pasado», en 2017 los beneficiarios recibieron subvención directa de la Diputación, pero en esta convocatoria la institución va a licitar un contrato de servicios por valor de 200.000 euros para el desarrollo de este programa y con ello «darle estabilidad a un proyecto que requiere una financiación más importante de la que puede entrar por línea de convocatoria de ayudas».

Asimismo, el programa Arraigo contempla otra línea de subvenciones: una dirigida a ayuntamientos, que tendrá una partida de 125.000 euros, otra a empresas con otros 125.000 euros, y 150.000 para entidades. «Podrá optar cualquier ayuntamiento, empresa o entidad que tenga alguna propuesta para hacer frente al reto demográfico», añadió Luis Rey, quien recordó que «estas convocatorias se reproducen en términos similares a la del año pasado y ya están contempladas en el presupuesto de este ejercicio 2018».