El Plan de Turismo Celtíbero capta ideas entre los hosteleros

El Plan Estratégico y Operativo del Producto Turístico Celtíbero en Soria ya ha echado a andar, al menos en su fase de elaboración. Después de que en diciembre de 2018 se anunciase la habilitación de una partida de 350.000 euros para crear y potenciar la imagen de este atractivo, en los últimos días han comenzado las rondas de contactos con hosteleros y agentes vinculados al sector. Infraestructuras o promoción están entre las demandas de los profesionales.

Sin ir más lejos ayer se celebró una amplia reunión de trabajo con muchos de ellos, a lo que se suma que en días anteriores se han mantenido entrevistas particulares con los profesionales. Las necesidades, el potencial, las fortalezas, las debilidades o las experiencias previas y el margen de mejora son algunas de las cuestiones que se están recabando, de forma que se espera un plan pegado a la realidad.

La Secretaría de Estado de Turismo, a través de la Sociedad Estatal de Innovación y Tecnologías Turísticas (Segittur), es la encargada de la puesta en marcha de este proyecto. Aunque se extiende a los múltiples yacimientos sorianos, se toman como referentes Numancia, Tiermes y Castilterreño de Izana. No obstante no se trata de una ruta o de una intervención directa únicamente en estos puntos, sino de crear un producto global.

Si bien de forma oficial ni la Secretaría de Estado ni la Subdelegación del Gobierno –que prestó sus instalaciones– ofrecieron datos sobre la reunión de ayer, este medio sí pudo conocer las líneas principales de fuentes presenciales. Así, tras una encuesta sobre recursos y posibilidades los agentes turísticos sorianos evaluaron el estado de esos hitos celtíberos y con qué complementos pueden contar a la hora de potenciarlos. También se realizó un análisis de debilidades y fortalezas para aportar ideas, primero de forma individual y luego en grupos de trabajo.

Entre las grandes deficiencias detectadas por los profesionales turísticos se contó la falta de infraestructuras, considerando mejorable la situación de determinadas carreteras o medios de transporte. También se echó en falta infraestructura en el entorno de los propios yacimientos para poder hacer algo tan sencillo como tomarse un café o realizar algunas compras. En definitiva, para que ese flujo turístico pudiese aportar a la economía provincial. La necesidad de que al empuje de la empresa privada se sume el apoyo público también se puso sobre la mesa.

En materia de promoción hubo un planteamiento para la reflexión. Fue el de que en ocasiones Soria promociona sus atractivos de forma separada y no se ofrece tanto una información global sobre la oferta en su conjunto. De esta forma se pierden pernoctaciones, estancias más largas o desplazamientos turísticos adicionales dentro de un mismo viaje a Soria. Por ello, a la hora de destacar la vertiente celtíbera, se sopesó que se hiciese sin obviar un marco con atractivos complementarios.

La pretensión de este Plan es crear una imagen de marca y una serie de medidas globales que permitan identificar a Soria en el exterior como territorio celtíbero. Tras esta toma de contacto con el sector privado, considerada «reunión interna», se apuntó que por el momento no hay una fecha concreta para poder presentar el plan propiamente dicho o proceder a su puesta en marcha.

Por otro lado, según hosteleros consultados por este medio y que habían realizado con anterioridad la entrevista personal con Segittur, se trató de encuentros «abiertos» en los que los profesionales tuvieron total libertad para exponer sus puntos de vista. Además de cuestiones como mejorar la repercusión exterior o la necesidad de potenciar un producto unido en torno a lo celtíbero, se lanzaron propuestas como mejorar determinadas comunicaciones como pueda ser el tren, en una línea similar a la de la reunión de trabajo de ayer.

Los encuentros se han realizado en clave de «consultoría para captar la información y los datos de los que disponemos y para poner un poco las necesidades encima de la mesa» y que puedan tener reflejo en el plan. «Decimos lo que creemos, lo que hemos visto, sean puntos débiles o fuertes».

A lo largo de encuentros de más de media hora «están preguntándonos para hacerlo», en referencia al plan turístico basado en el patrimonio celtíbero. El hecho de que se consulte precisamente a profesionales del sector es algo que se agradece por parte de los propios trabajadores y empresarios. De hecho, una de las cuestiones plantadas es que algunos intentos de relanzar esa imagen celtíbera no han funcionado, entre otras cuestiones por no ceñirse exactamente a la realidad de hostelería, restauración, guías o actividades en Soria.

Se dan así nuevos pasos en pos de un plan que aglutinaría a buena parte de los atractivos históricos de la provincia y que, en ocasiones, se considera que no se han valorado todo lo que correspondería. Si en diciembre se aprobó la medida, tres meses después la Secretaría de Estado de Turismo, Isabel Oliver, visitó la capital para reunirse tanto con representantes institucionales como del sector turístico.

Ya entonces avanzó que desde el Gobierno se vislumbraba un «potencial enorme» para poner a Soria en el mapa de los destinos turísticos y culturales aprovechando su patrimonio celtíbero. De hecho aseveró que el turismo trae consigo «cohesión social y fija población», un capítulo especialmente interesante para Soria. Si se tiene en cuenta que los yacimientos se encuentran en el medio rural y podrían rodearse de más servicios, resulta tentador para un territorio en plena lucha por repoblarse.

Además, entre aquellos primeros anuncios se abrió la puerta al anteproyecto de un centro de interpretación o un parque temático centrados en la Celtiberia, de forma que al menos se conociese la viabilidad de estas ideas. No obstante el compromiso, al menos de momento, quedó en estudiarlo y no tanto en hacerlo si no resulta positivo.