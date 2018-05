La Plataforma por la Escuela Pública reclama un colegio en Los Royales

La principal zona de expansión de la ciudad se encuentra actualmente en Los Royales, donde únicamente existe un colegio de Infantil y Primaria, de carácter concertado. Una circunstancia que ha llevado a la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Soria a solicitar a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites para la construcción de un centro público que satisfaga la demanda. «Hay un solo centro privado concertado religioso, de modo que todas las familias que se están asentando en las nuevas construcciones son clientes cautivos del centro de Los Escolapios porque no tienen posibilidad de acceder a un centro público si no es atravesando las dos travesías más peligrosas de Soria, la avenida Valladolid y Eduardo Saavedra, haciendo un peregrinaje para ir al Prácticas Numancia o al 12 Linajes», aseguró Nuria García, desde la Plataforma.

«Hemos constatado que hay una necesidad real», aseguró unos minutos antes de registrar en el Ayuntamiento de Soria la solicitud de cesión de terreno para la construcción de un centro de infantil y primaria en la zona. «Con posterioridad haremos la petición a la Consejería de Educación, porque la infraestructura y construcción corre por cuenta de la Junta, para que se vayan dando los pasos», concretó García, lamentando que «parte de las familias sorianas no tienen igualdad a la hora de hacer petición de centro en la zona de expansión de la ciudad en Los Royales».

La Plataforma denuncia que «se están potenciando desde la Administración unidades concertadas en los Escolapios, que si tienen dos vías pueden llegar a tener tres, y pedimos que no todo se concentre ahí sino que se posibilite también el acceso a la enseñanza pública».

En su opinión, «superada la crisis, es el momento de hacer inversiones», añadiendo que en el presupuesto de Educación para Soria del año pasado «se ha dejado de gastar una cantidad importante, con eso y los nuevos presupuestos se puede hacer, y si no en este curso, que se vayan dando los pasos para llegar a ello», matizaron.

El último colegio abierto en la capial fue el Infantes de Lara, hace unos 28 años, uno de los seis centros de Primaria en la ciudad.

«Es posible que haya trasvase de otros colegios de la zona de influencia de Fuente del Rey o Pedrizas hacia Los Royales, porque en esta parte de la ciudad (el centro) la población está envejeciendo y en aquella se están asentando familias jóvenes y la posibilidad de que haya niños es allí mayor, y no se puede dejar todo a un único centro concertado», señalaron desde la Plataforma denunciando un problema que se arrastra desde hace varios años y que ha provocado «clientela cautiva para este centro».

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, a la espera de poder mantener una reunión con los representantes de la Plataforma para poder avanzar en su petición y conocer de primera mano sus demandas y necesidades, reitera «el compromiso absoluto con todos aquellos proyectos que supongan una mejora en el equipamiento de los barrios y el bienestar de los vecinos, de forma especial cuando nos referimos a la ampliación de la oferta educativa y la dotación de nuevas infraestructuras».

De este modo, el Consistorio muestra su voluntad de poner a disposición de la Administración competente en Educación distintas parcelas en la zona, ya que cuenta con un listado de posibles ubicaciones «que podrían analizarse una vez que la Consejería nos detalle sus necesidades de espacio y planificación», señala el Ayuntamiento.