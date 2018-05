La plataforma reclama que las pruebas en Corella y la reapertura caminen en paralelo

La plataforma por la reapertura de la Soria-Castejón, sin presencia de alcaldes del PP, volvió a reunirse ayer en la capital con carácter de «urgencia» tras la decisión de Adif, conocida la semana pasada, de sacar a concurso un tramo del trayecto para ensayos en el municipio navarro de Corella. El colectivo trató ayer de huir de vinculaciones políticas, algo casi imposible por la cercanía de las elecciones, y adquirir un carácter «institucional», según explicó el alcalde de Soria, Carlos Martínez. La principal novedad es que el plataforma no se muestra contraria a las pruebas en Corella, incluso las respaldan, pero solicitan que de forma «paralela» el Gobierno de pasos firmes en dirección a la modernización y reapertura del trayecto. Para ello han solicitado una cita al titular de Fomento, Íñigo de la Serna.



El alcalde de Soria, principal impulsor del colectivo y, hasta la fecha, portavoz, aseguró que el proceso de licitación puesto en marcha por Adif «ha encendido» las alarmas de los municipios y consideran que «choca» con las palabras que pronunció De la Serna durante su visita en Soria en las que se mostró favorable a la reapertura. También se hizo referencia a las palabras expresadas por representantes del Gobierno y del PP en Soria en las que se aludía a que el pliego ya recoge la posibilidad de rescindir el contrato si se plantea la reutilización de la línea. «Como en cualquier pliego, se recoge que se puede rescatar la concesión, pero previo pago de una indemnización», explicó. En definitiva, el sentir general es que «la concesión, tal y como se contempla, limita de forma permanente y definitiva la reapertura».



Bajo estos condicionantes, la primera premisa que quiso dejar clara la plataforma es que «ni Soria ni ninguno de los Ayuntamientos que nos hemos sentado a la mesa» están en contra del desarrollo de infraestructura en los pueblos colindantes a la vía férrea en referencia al tramo de pruebas de Corella. «Nosotros podemos respaldar la apertura de un centro de pruebas, pero eso no puede ser lo que limite la reapertura de la Soria-Castejón», advirtió el alcalde de Soria. En esta línea, Martínez Mínguez insiste en que «no estamos para confrontar con Corella, pero tenemos que hacer compatible y paralelo ese proyecto a la reivindicación y la puesta en funcionamiento del estudio de viabilidad y el estudio técnico que avale la reapertura con la inversión necesaria por parte del Gobierno». «Esto no va de ir contra el proyecto de Corella, va de defender a todo un territorio que pertenece a cuatro Comunidades Autónomas, que está lastrado por la despoblación y con una importante carencia de infraestructuras», insistió.



Una vez fijada la posición de forma unánime, el siguiente paso es la solicitud de una reunión al titular de Fomento para explicar la postura de esta decena de municipios pertenecientes a Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra. La pretensión es que los compromisos «de palabra» tengan un reflejo tanto en la dotación presupuestaria como en la tramitación administrativa. Martínez avanzó además que en el seno de la reunión se ha puesto de manifiesto que el crecimiento de las poblaciones ha afectado en varios puntos al trazado férreo por lo que no se busca una «reapertura sin más» sino «una adaptación y modernización de la línea para hacerla competitiva tanto para el transporte de viajeros como de mercancías».



El regidor soriano puso mucho énfasis en este aspecto ya que «una de las cuestiones claves es centrar muy bien la reivindicación» con el objetivo de que «nadie pueda tener excusas paras no sumarse». «Creemos que es una petición clara, con todo el sentido del mundo y el peso de una infraestructura que es vital para toda una provincia como Soria y para todas las comarcas colindantes en Navarra, La Rioja o Aragón», subrayó.



Aunque trató de evitar la confrontación política Martínez Mínguez si lamentó la ausencia de representantes de Ayuntamientos gobernados por el PP. En el caso de la provincia de Soria no acudieron Los Rábanos y Renieblas –que sí estuvieron presentes en la primera cita–, Cubo de la Solana y Ólvega, cuyo alcalde, el también senador Gerardo Martínez, ha calificado en la plataforma de «electoralista». Tampoco estuvo presente Tarazona aunque en este caso, Martínez Mínguez advirtió que hubo disculpa por lo que no quiso «mezclarlo en el mismo saco».



El alcalde de Soria asegura la plataforma es un «movimiento institucional» que tiene la pretensión de «alejarse de los signos políticos». «En este caso la reivindicación están importante que solo desde la suma de todos los grupos vamos a ser capaces de vencer un posicionamiento de esta magnitud», recalcó. Asimismo recordó que la «singularidad» del colectivo es que «se han sumado todos los grupos políticos» a excepción, en la reunión de ayer, del PP. No obstante, aseguró que todos los grupos tienen libertad para presentar las iniciativas que consideren necesarias en relación a la Soria-Castejón como tiene previsto hacer el propio PSOE de Soria a través de su diputado, Javier Antón.



Martínez Mínguez confía en que la presencia de municipios de cuatro autonomías sirva para que la petición de reunión con el ministro «no caiga en el cajón del olvido». «Es lo correcto, para decir que si de verdad es compatible el tramo de pruebas y la reapertura que lo hagamos, y que además sea paralelo, y que en lo que avanza la licitación del centro de pruebas se hagan los estudios, si no, lo demás será humo», asevera.



Para el líder socialista, ante un proyecto de esta envergadura «no podemos hacernos trampas al solitario» por lo que no se puede avanzar en el centro de pruebas «y a la vez no dar ni un paso en la reapertura». «Estoy convencido de que si esto es positivo para la línea lo hubieran trasladado con antelaciones, la cuestión es que hay muy pocas explicaciones, demasiadas excusas y además luego llega la espantada» lamentó añadiendo que «es un síntoma muy negativo de por dónde puede ir el futuro». Para Martínez el PP «nos tiene acostumbrados» a «no dar la cara donde tiene que darla y tomar las decisiones por detrás».



A modo de resumen, Martínez reiteró que «hágase el centro de pruebas de Corella si se quiere, pero plateen con seriedad en el consejo de Ministro la declaración de interés general de la línea y por tanto, luz verde a que se encarguen los estudios necesarios para una modernización del a vía que conlleve una inversión y su reapertura en el plazo más corto posible». «Esto haría creíbles las palabras de quienes hablan de reapertura», insiste.



Por último, el alcalde soriano dedicó unas palabras a Gerardo Martínez, senador del PP y regidor en Ólvega que criticó duramente el nacimiento de la plataforma. «Dice que nunca me he preocupado por el Moncayo, no es verdad, pero lo extraño es que es senador desde hace muchos años y no se preocupe por su provincia», comentó. «No se le conoce una sola iniciativa en defensa del a provincia», insistió. Para Martínez todo se ciñe a que «estamos en elecciones y alguno está muy nervioso».