Playa Pita tampoco tendrá esta campaña servicio de socorrista

Al igual que ha ocurrido durante las últimas campañas, «el que se bañe en Playa Pita debe asumir los riesgos que entraña hacerlo sin que haya servicio de socorrista». La zona de baño del embalse soriano tampoco tendrá esta temporada servicio de socorrismo, según confirmó ayer el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, Pedro Asensio, tras la celebración ayer de la comisión mixta del órgano mancomunado y el Ayuntamiento de la capital soriana.

«Nosotros no podemos hacernos cargo del servicio, no podemos asumir el coste», reiteró Asensio, a propósito de la oferta realizada por Cruz Roja para atender esta zona de baño, y que ascendía a 42.000 euros, aunque la opción de no contar con ambulancia, recurriendo al servicio de emergencias 112 cuando fuera necesario, conllevaría una rebaja de 10.000 euros.

Ni uno ni otro caso. Asensio, además, significó que se estaba hablando de una prestación «durante los fines de semana de julio y agosto». Cruz Roja ya había adelantado que se trataba de un servicio complejo en una zona en la que ya se han producido ahogamientos, el último de ellos el pasado mes de agosto en el que falleció un ciudadano de Gambia de 22 años de edad.

Asensio también explicó que se habían dirigido a la Confederación Hidrográfica del Duero por si ellos también podrían colaborar, pero ni siquiera nos han contestado». La comisión mixta pidió a la CHD que realizara un balizamiento de la zona de baño, pero tampoco ha habido contestación.

En vista de que «la temporada de verano se acerca y la Cruz Roja también tenía que realizar sus preparativos, hemos decidido que no es posible asumir el coste». En este sentido, el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos dejó claro que el órgano mancomunado y el Ayuntamiento de Soria habían ido «de la mano» a la hora de tomar la decisión.

Del mismo modo, Asensio insistió en el mensaje que han venido dando ambas instituciones: «No tenemos competencia ni la obligación de dotar de servicio de socorrismo;_nosotros tenemos allí una zona arbolada y también está la zona de baño, pero aquí nuestras competencias se acaban».

Cruz Roja había propuesto también para atender la zona de baño una lancha para poder llegar hasta la persona que pudiera sufrir dificultades dentro del agua. Al final, 2018 tampoco va a ser el año de contar con socorrista en el paraje.