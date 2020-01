El pleno estrena el ejercicio sin contenidos

La capital estrenó el año desde el punto de vista de los plenos sin nada que debatir o aprobar. No es la primera vez que sucede, pero siguen llamando la atención que, realizado el trámite de la dación de cuenta de resoluciones y decretos, haya caras de ponerse a silbar para ver quién pregunta o si hay mociones de última hora. Ayer, ni eso. Algunas consideraciones, eso sí, sobre la conveniencia de que en enero se celebre un pleno que llegará resintiéndose de las fiestas y la lógica ralentización de los asuntos. A fin de cuentas, en agosto no hay sesión ordinaria y tampoco pasa nada.



Un «pleno exprés», como lo definió el alcalde con toda la razón y que en los ruegos y preguntas llevó a Marisa Muñoz, de Podemos, a plantear la «posibilidad» de suspenderlo en enero de cara a próximos ejercicios. Hacer una mera «reunión» es algo que «no beneficia mucho a la ciudadanía». El «parón navideño quizá impide», admitió, que se lleven muchos puntos y de ahí la conveniencia de quitar la cita para otros eneros. Muñoz puso sobre la mesa la «renuncia a la remuneración» de ayer por parte de los concejales o su «regreso a la sociedad en forma de una donación».



Las amplias competencias de la Junta de Gobierno Local quizá tuvieron algo que ver con el pleno desangelado de ayer, pues es cierto que hasta el mismo fin de diciembre el equipo de Gobierno ha estado licitando y movilizando medidas, entre otras iniciar la contratación de las obras del centro cívico de Santa Clara. Pero el caso es que la asamblea no tuvo ayer nada entre sus manos y que tampoco aprovechó la oposición la circunstancia para proponer o interrogar sobre temas. En otras ocasiones un orden del día en la práctica inexistente hubiera motivado agrios reproches e incluso el simple recordatorio de que la oposición no está para animar la ausencia de contenidos.



A veces, una situación así ha motivado el retraso de fecha, cosa controvertida a veces aunque pacífica últimamente. Al parecer, «por un motivo técnico», explicó el concejal de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, no fue posible que se celebrara la Junta de Portavoces y en el salón acabaron todos los representantes. En cualquier caso, «no veo tan necesario y tan urgente» convocar un pleno así, pues «de este tipo se pueden suspender». De Gregorio anunció que renunciaba «expresamente» a la indemnización.



A 110 euros asciende la indemnización por corporativo, excluidos aquellos con dedicación total o parcial. Si se descuenta al alcalde, a Ana Alegre, Javier Muñoz, Yolanda Santos y al popular Javier Muñoz Remacha, la asamblea salió a priori por 1.760 euros. De Gregorio manifestó que no cobraría y habrá quien se sume a esta decisión. El alcalde no lo veía así, una defensa desde el principio de una cierta «demagogia» hacia la renuncia. Pues podría parecer que sólo el concejal lo es cuando va al pleno y no todo el día con sus trabajos y «carga de trabajo ha habido importante» en diciembre. En cualquier caso, cada uno tenía libertad de hacer lo que sea.



Más allá de la percepción, estaba lo de si suspender de raíz el pleno de enero o qué hacer. Carlos Martínez remitió el tema a la discusión en torno a la puesta al día del Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana (que ya dura, por cierto), que establece la periodicidad mensual. El caso se puede «corregir» allí.



Poco más del lado de los políticos. Por parte de los ciudadanos, la sesión pública fue aprovechada por uno que se interesó por los pastos de Valonsadero y, en concreto, por dos lotes. De su exposición se dedujo que habitan ovejas donde no deberían y que hay concesión judicializada y en rescisión de contrato. El vecino semejaba bastante conocedor del tema e interesado en la gestión. Con los pastos «se ha generado una tensión importante entre vosotros mismos y la propia administración», confirmó el alcalde, quien explicó que se están elaborando nuevos pliegos, que además requerirán la conformidad de la Comunidad Autónoma.