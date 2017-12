El Pleno sepulta las alegaciones al IBI y ratifica el alza del tipo

De poco han servido las más de 6.500 firmas presentadas por FOES, las casi 800 de Ciudadanos o el centenar de Sorianos. El Pleno municipal, con los votos del PSOE, sepultó ayer definitivamente las alegaciones presentadas contra el incremento del IBI y ratificó que el tipo impositivo se situará el año que viene en el 0,55. No se puede hablar de sorpresa, más aún cuando en la víspera las alegaciones ya habían sido rechazadas en la comisión de Hacienda. Con el nuevo tipo la recaudación municipal pasará de 12 a 12,8 millones.



Tal y como ocurrió el pasado mes de octubre con la aprobación inicial, el equipo de Gobierno tuvo que defender la medida en solitario. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, puntualizó que se han recibido 14 alegaciones– 12 de FOES y sus asociaciones vinculadas, una de Cs y otra de Sorianos- y justificó la decisión de aumentar el IBI por «el acuerdo firmado hace 10 años con el PP para actualizar los valores catastrales» y por «la actualización del IPC y la compensación por la disminución de los ingresos de las plusvalías».



Muñoz tildó de «irresponsabilidad sin límites» que los grupos apoyen la propuesta de FOES para rebajar el tipo al 04 ya que representaría «una merma de 3,5 millones e incumplir la Ley de Estabilidad». «¿Qué eliminamos? ¿los Servicios Sociales? ¿las aulas de la tercera edad? ¿el transporte urbano?», cuestionó el concejal socialista. «No vamos a recordar 3,5 millones para beneficiar a los empresarios y más cuando por otro lado nos piden incrementar el presupuesto», sentenció.



A pesar de nuevo incremento del tipo, Muñoz recalcó que «no es verdad que tengamos la mayor presión fiscal de España» y recordó que Hacienda coloca el tipo de Soria como el quinto más bajo entre las capitales. El concejal de Hacienda también reprochó que no ha visto la misma contestación ante el alza del IVA, que impuso el Gobierno, sobre todo, explicó porque las inversiones del Estado como la cárcel o la autovía del Duero siguen sin avances significativos.



IU fue el primer grupo en contestar a Muñoz. García calificó la subida como «brutal» y «desmesurada». El edil explicó que todos los grupos están en contra por lo que a las firmas presentadas hay que sumar también todos los votantes de los partidos de la oposición con lo que «hay 9.500 personas en contra frente a los 8.500 a favor (en referencia a los votantes socialistas)». «Debería hacerles reflexionar, gobernar en contra de la mayoría es poco democrático», indicó. Desde Sorianos se defendió que el Ayuntamiento podría «ahorrarse» la subida del IBI y propuso que el dinero que supondrá el alza del tipo podría conseguirse a través de la remunicipalización de algunos servicios o cobrando por el Enclave. «Ustedes optan por lo más fácil, subir el IBI», lamentó.



Lo más parecido a un aliado que encontró el PSOE ayer en el pleno fue Jesús de Lózar. El edil de Cs no dudó en reconocer, como defiende el equipo de Gobierno, que el Ayuntamiento «no puede permitirse» rebajar el tipo al 0,4 con la consiguiente pérdida de 3,5 millones. No obstante, según los cálculos realizados por el propio De Lózar, en 2017 los ingresos finales del Ayuntamiento por el IBI ascenderán a 12,3 millones (inicialmente están presupuestados 12 millones) por lo que para conseguir alcanzar los 12,8 millones presupuestados solo sería necesario ‘encontrar’ esos casi 500.000 sin recurrir al IBI. Desde Cs propusieron alternativas como recuperar el IVA pagado indebidamente a la empresa del bus o cobrar 10 euros en el Enclave. «Si se quiere, es posible no subir el IBI», aseveró.



Por último, el PP se mostró muy beligerante y tirando del gráfico que FOES utilizó para pedir firmas recordó que en 2007 la recaudación por IBI era de 5 millones y que este año se situará en los 12 millones. Asimismo, tomando las legaciones de FOES, el portavoz popular, Adolfo Sainz, recriminó los perjuicios que la subida provoca en el sector empresarial. El líder del PP insistió en que el incremento afecta «al empleo, al consumo, a la competitividad, al crecimiento y a la creación de riqueza». Por último, Sainz indicó que «lo más grave» es que el equipo de Gobierno no se haya sentado con Santiago Aparicio, presidente de la patronal soriana, para hablar del IBI en los últimos tres años.



Respondió Muñiz uno a uno a los grupos, empezando por IU, al que reprochó su «incoherencia» por sumarse ahora al PP cuando «se manifiestan para pedir la inhabilitación de ese partidos» y a Sorianos le cuestionó su intento por «ahorrar destrozando la cultural».



Agradeció Muñoz a De Lózar su análisis y aseguró que «podemos estudiarlo» y solicito también su colaboración para pedir al Gobierno que incremente la financiación municipal que llega a través de la cesión de impuestos y que se ha mantenido invariable en los 5,5 millones. «Solo se fijan en la administración más débil», lamento. En su réplica al PP incidió en la «falsedad» del gráfico y volvió a recordar la subida del IVA del Gobierno.



En el turno de contrarréplicas los grupos volvieron a cruzarse reproches sin apenas introducir novedades en el debate. El concejal de Hacienda cerró las intervenciones asegurando que el equipo de Gobierno no considera que se paga «poco» de IBI, pero insistiendo en la tesis de la necesidad de financiación del Ayuntamiento y reiterando sus críticas al PP por «decir una cosa cuando están en la oposición y hacen otra cuando gobiernan».