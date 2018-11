La población inmigrante aumenta a la mitad de ritmo que en España

La inmigración sostiene –dentro de lo posible– el censo de Soria y prácticamente uno de cada diez habitantes de la provincia nació en otro país. Sin embargo, el crecimiento de la población extranjera se está produciendo a la mitad de ritmo que en la media nacional.

La media española señala un crecimiento del 6,2% entre 2016 y 2018, mientras que en Soria no se ha pasado del 3,2%. En un entorno más cercano, la media de Castilla y León se quedó en 3,1%, incluso una décima por debajo del dato soriano. A pesar de ello, territorios más poblados siguen recibiendo más población en una suerte de círculo vicioso.

En los últimos dos años, el número de ciudadanos inmigrados creció en 268 al pasar de 8.384 en el primer trimestre de 2016 a los 8.652 registrados en el mismo período de este año. Tras unos años en los que la crisis motivó muchos retornos a los países de origen, el repunte es indudable. Sin embargo, la velocidad no es la misma que en otros puntos.

Palencia, Valladolid, León o Salamanca marcan porcentajes bastante más elevados. De hecho el territorio palentino vio crecer su cifra de inmigrantes un 7,8% en sólo dos años, ganado 625. Es la única provincia con menor cifra absoluta de inmigrantes que Soria, pero si en el primer trimestre de 2016 la diferencia era de casi 400 personas ahora es sólo de 33. Si se mantiene la tendencia, Soria caerá también a la cola en esta estadística poblacional.

Estos datos contrastan no obstante con las proyecciones demográficas presentadas recientemente por el Intituto Nacional de Estadística y relativas a cómo evolucionaría la población si se mantiene inalterada la tendencia actual. Según sus estimaciones en la actualidad habría cerca de 10.000 inmigrantes en Soria, que alcanzarían los 16.000 en cuestión de 15 años. A pesar de ello, no serían suficientes como para revertir la pérdida poblacional. No obstante cabe insistir en que se trata de modelos estadísticos sobre parámetros actuales y la realidad –desde una crisis hasta medidas de discriminación positiva– pueden cambiar su desarrollo de forma sensible.

Respecto al número de extranjeros registrados en Castilla y León, se aproxima al máximo histórico que se alcanzó en el año 2011 tras un crecimiento espectacular en los dos últimos ejercicios con la llegada de más de 5.000 regulares a la Comunidad. Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de cierre del primer semestre del año 2018 revelan que en la Comunidad, había a finales de junio de 2018, un total de 177.416 inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, 4.017 más que hace un año por las mismas fechas.

El año pasado se inició un periodo de retorno tras un lustro de salida de extranjeros de la Comunidad, por la recesión, y a junio de ese año había inscritos 173.399 inmigrantes, 1.358 más que en 2015. Estos dos años en los que se ha roto la tendencia negativa, permitieron sumar así, 5.375 extranjeros a una Autonomía necesitada de población ante el irrefrenable proceso de declive, informa Ical.