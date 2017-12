Podemos acusa a Valle de Odieta de usar «tretas» para eludir la evaluación ambiental en la vaquería

Podemos Castilla y León ha comenzado ya en las administraciones su cruzada contra la vaquería que proyecta la cooperativa Valle de Odieta en el término municipal de Noviercas. El primer paso de la empresa, la instalación de piezódromos para comprobar la presión o nivel del agua en la zona, ha provocado la respuesta del partido en forma de alegación, tanto ante las Cortes de Castilla y León como el Ayuntamiento soriano.

«Lo que pretende es obtener una autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia de obra para la instalación de piezódromos, pero sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental que es preciso y que es el que permitiría valorar por qué se eligen los lugares donde se quieren instalar esos instrumentos de prospección de agua», destacó el secretario general de Podemos en Castilla y León y procurador regional, Pablo Fernández, que ayer acudió a Soria para exponer los argumentos de las alegaciones presentadas contra la petición de Valle de Odieta, que se encuentra en fase de información pública.

Podemos sostiene que dicha solicitud de autorización ha de ir acompañada de la documentación sobre el proyecto a ejecutar, pero no es el caso. «El proyecto técnico es insuficiente», y sin embargo, Valle de Odieta apela al interés público para actuar en un terreno rústico. «La ausencia de información sobre el proyecto de explotación de ganado y planta de biodigestión impide la posibilidad de entrar a valora la existencia de interés público», así lo estipula el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apunta Podemos, que insiste, «si no se conocen las características esenciales del proyecto, no queda acreditada la concurrencia de interés público». «Nos preguntamos cuál es el interés público de instalar piezómetros en la zona que pretende esta cooperativa», cuestionó. En ese sentido, manifestó que «no puede acreditarse la existencia de interés público en este proyecto» por lo que solicitan que no se autorice la instalación.

Fragmentar el proyecto

Fernández denunció «otra anomalía» de Valle de Odieta, que ha utilizado «una treta, como es fragmentar el proyecto con la intención torticera de evitar la necesidad de que haya una declaración de impacto ambiental sobre un conjunto de instalaciones, construcciones y actividades que son de enorme magnitud y que Podemos estima que sí precisa dicha declaración».

Según dijo, el proyecto técnico presentado se limita a señalar que las infraestructuras que va a ser necesario implementar son mínimas, sin que se especifique «ni las necesidades ni las infraestructuras ni el impacto ambiental que causaría en el entorno esta instalación de piezómetros».

Para Podemos, «la ausencia de un proyecto sobre prospección y explotación de aguas subterráneas podría pretender eludir la legislación sectorial en materia de aguas y lo dispuesto en la ley de evaluación ambiental». El documento de las alegaciones concluye que «la solicitud de autorización para instalar una red de piezómetros pretende hacer pasar la perforación de sondeos como una obra aislada y meramente preparatoria a fin de obviar las características y la verdadera trascendencia del proyecto empresarial», que prevé poner en funcionamiento una explotación ganadera que llegaría a alcanzar cerca de las 20.000 cabezas de vacuno.

Sequía

Fernández llamó la atención, asimismo, al hecho de que debería valorarse la «compatibilidad de los objetivos económicos del proyecto de la macrovaquería con la situación de prolongada sequía que padece el país».

En la misma línea, planteó que «sería preciso dotar a los ayuntamientos pequeños de los instrumentos y medios para poder estudiar y valorar proyectos de la enjundia y magnitud que este proyecto de la macrovaquería supone», al objeto de no dejarles desprotegidos si quieren estudiar los pormenores técnicos y jurídicos.

A tenor de los apoyos que ha obtenido la vaquería por parte de las administraciones regional y provincial, Fernández reconoció su «honda preocupación por el modelo de desarrollo que el PP está implementando en Castilla y León para hacer frente a la despoblación». «Entendemos que el modelo de la macrovaquería en Noviercas forma parte de este modelo, por eso nos preocupa que pueda contar con el apoyo del PSOE. Es un modelo neoliberal basado en la atracción de industrias foráneas por medio de cuantiosas subvenciones públicas y de otros beneficios con el pretexto trampa de crear puestos de trabajo», afirmó el procurador de Podemos, quien insistió en que «es un modelo no sostenible sustentado en la creación de puestos de trabajo de muy baja calidad, con una gran precariedad salarial y deficientes condiciones laborales». Según su criterio, «explota nuestro territorio sin tener en cuenta los costes ambientales que provoca. Además, no ha evitado la despoblación ni en la zona de Moncayo ni en la provincia, por lo tanto es errático y fallido», concluyó.

Podemos opta por priorizar a las personas y ofrece una alternativa, un modelo de desarrollo sostenible, con medidas que Fernández enumeró ayer en Soria, comenzando por que se garantice el acceso a internet en el medio rural, exenciones fiscales y bonificaciones para personas y negocios en zonas rurales despoblados, la creación de un registro de negocios para los que no tengan asegurado un relevo generacional, también apoyo al pequeño comercio, que se incentive a los trabajadores públicos para que se queden a vivir en el medio rural en el que trabaja, y el eje principal, el fiscal. Plantean una reforma fiscal que pasa por incrementar en cinco tramos más el autonómico del IRPF a partir de 53.000 euros, «para que aporte más quien más tiene».

Podemos Castilla y León hizo un llamamiento al PSOE para que les «ayude» a llevar a cabo estas medidas al objeto de impulsar a la provincia de Soria sumando voluntades.