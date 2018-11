víctor f. moreno SORIA

El embargo por resolución judicial al concejal de Sorianos de su sueldo municipal por Plenos y comisiones para pagar la manutención de sus hijos tiene sus primeras consecuencias. El secretario general municipal de Podemos Soria, José Luis Sanjuán, quien calificó el hecho de «grave», avanzó que las negociaciones abiertas entre su formación, IU y Sorianos para buscar una lista conjunta con vistas a las municipales prescindirá de la asamblea de electores de Romero porque «el mandato de Podemos a nivel nacional es que las negociaciones sean con IU y Equo; ya teníamos tomada esta decisión pero este hecho nos impulsa más todavía a tomar esta decisión».

Sanjuán, quien no quiso pronunciarse sobre si Romero debería dimir como concejal, «porque esa es una decisión personal», sí arremetió contra el edil de Sorianos, al que acusó de «utilizar a Podemos» y de «disfrazarse de morado». Hay que recordar que Podemos, en las últimas elecciones municipal, decidió no presentar candidatura, aunque sí lo hizo una agrupación de electores -Sorianos- vinculada a la formación, de la que siempre trató precisamente de desvincularse Sanjuán. «Tiene que quedar muy claro que él no se presentó por Podemos».

En cualquier caso, Romero sí forma parte de Podemos como inscrito, «de la corriente anticapitalista», circunstancia ésta que el propio concejal desveló cuando aseguró que votaría en el plebiscito abierto por el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. Entonces cargó con dureza contra el líder del partido morado.

Sanjuán subrayó que «ni el Círculo de Soria ni el secretario general municipal podemos expulsar de Podemos a Romero, ya que esto pertenece a la Comisión de Garantías Autonómica, pero otra cosa es que se pueda producir una comunicación para que esto pueda ser viable, porque el caso nos parece grave».

El dirigente de Podemos Soria también dejó claro que aún reconociendo la gravedad del caso, «hay otros concejales en España, diputados, senadores e incluso ministros que tienen cosas mucho más graves que ésta, o igual de graves».

«Hay un códig ético dentro del partido e insisto en que esto es grave, es personal, pero hay que reconocer que se trata de la manutención de unos menores». «No tenemos potestas pero en nuestra mano está comunicarlo», insistió.

Sanjuán llegó a tildar al edil de Sorianos de «este individuo», y señaló que «aunque ya han llegado a un acuerdo con Izquierda Unida de confluencia, –y aunque él mismo ya dijo que no iba a repetir en las próximas elecciones–, yo puedo asegurar que no estará en nuestra lista conjunta en caso de que Podemos e IU alcancemos un acuerdo, esto con total seguridad».

Por su parte, Enrique García, concejal de IU, no quiso realizar declaraciones por tratarse de un tema personal, aunque apostilló: «Si por mí fuera os metería una demanda por vulnerar el honor». El resto de partidos, en la misma línea, tampoco quiso realizar valoraciones con idéntico argumento:«Se trata de un tema personal».