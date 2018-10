Podemos pide a la CHD que no conceda el caudal de agua a Odieta

La formación Podemos presentó ayer en la Subdelegación del Gobierno de Soria un escrito reclamando a la Confederación Hidrográfica del Duero que no conceda a la cooperativa Valle de Odieta el caudal que ha solicitado para poner en marcha una explotación ganadera para 23.520 cabezas de vacuno en el término municipal de Noviercas. Un manifiesto firmado por Podemos Soria, Podemos Moncayo y Podemos Castilla y León recoge la oposición de este partido a que Odieta pueda disponer de un caudal de agua de 24,59 litros por segundo.

El secretario autonómico de Participación y Sociedad Civil, Jorge Ramiro, señaló que la cooperativa solicita «dos millones de litros al día, y lo que pedimos es que denieguen la concesión y se reserve para generaciones presentes y futuras, que puedan establecerse proyectos de ganadería extensiva y agricultura ecológica, que sería obligación de las administraciones fomentar». Una petición que se traslada a la CHD a escasos días de que termine el plazo de un mes dado para presentar peticiones que puedan hacer incompatible la solicitud de Valle de Odieta.

«Exigimos, en competencia simbólica, que sea concedido, por parte de la CHD, ese mismo caudal de aguas subterráneas solicitado para aprovechamiento de agricultura y ganadería ecológicas en proyectos a desarrollar con apoyo de las administraciones», señala el manifiesto, en el que Podemos afirma que dado el contexto de cambio climático y riesgo de desertización, cuando se recomienda prudencia en relación con el uso de los recursos hídricos, «la concesión de aguas solicitada, en estas condiciones, es un despropósito absoluto».

Sostiene que esto supone «poner en manos de una sola peticionaria privada, de forma especulativa e intolerable, un recurso tan estratégico y valioso».

El caudal solicitado se obtendría de la masa de agua subterránea denominada Araviana, si bien, Podemos asegura que no ha podido encontrar estudios que determinan qué capacidad tiene. Por ello ha solicitado una reunión con la CHD. «El único estudio serio encontrado es de 1987 y en otros dicen que al ser zona despoblada con poca actividad esos acuíferos no están completamente estudiados», aseguró Ramiro, lo que genera «dudas» sobre la opción de «recarga suficiente». «A ver si las administraciones van a subvencionar con el dinero de todos una actividad que va a comprometer la vida de nuestro territorio», espetó.

La petición de Valle de Odieta es de 2,1 millones de litros al día, 775.470 metros cúbicos al año, cantidades que no se corresponden con los caudales que presentan ríos como el Jalón o el Sella, como por error publicó este periódico para informar de la solicitud que había formulado la cooperativa a la CHD.

Ramiro quiso poner en contexto la petición de la macrovaquería. «Hablamos de magnitudes astronómicas, como cuando nos referimos a la distancia de la Luna al Sol, no somos capaces de hacernos a la idea. Dos millones de litros diarios sería la mitad de lo que consume la ciudad de Soria al día, y en camiones cisterna, se correspondería con 425 camiones cisterna diarios. Colocados unos detrás de otros estos harían una cola de dos kilómetros», puntualizó el representante de Podemos sobre un agua «que se le conceden a una empresa para un beneficio especulativo, que tenemos muchas dudas de que vaya a repercutir de forma positiva social, económica y mediambientalmente en la provincia», recalcó.

Asimismo, el manifiesto indica que actualmente existen cuatro concesiones en Noviercas con un total de 40.875 m3/año. «La desmesurada concesión solicitada supondría un caudal de un 1.897% respecto del actualmente existente, casi 19 veces más, en todo el municipio de Noviercas donde se ubica», concluye el documento registrado ayer en la Subdelegación del Gobierno.