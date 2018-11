Podemos quiere concurrir a las municipales con Sorianos e IU

Podemos Soria concurrirá por primera vez a las elecciones municipales y quiere hacerlo en compañía de la agrupación de electores Sorianos e Izquierda Unida, ambos ya con representación en el Ayuntamiento y que desde hace meses trabajan mano a mano para una lista integradora. Será el próximo lunes cuando se produzca la primera toma de contacto oficial entre las tres formaciones, una vez que desde Podemos se ha dado el paso para cumplir lo que marcaron sus bases, «que si íbamos a las elecciones fuera en coalición con otras fuerzas de izquierdas, como votó el 90%», según informó el secretario general municipal del partido morado, José Luis Sanjuán.

«Queremos tratar de llegar a acuerdos con otras fuerzas y que haya una única candidatura de izquierdas», especificó, ya que aunque se trata de una consigna nacional, la decisión última es municipal, y de hecho en capitales como en Zamora esta coalición no se producirá, recordó Sanjuán.

Aseguró que la elaboración del programa no será ningún problema por cuanto las coincidencias ideológicas son evidentes, y en cuanto a las listas, matizó que en Podemos Soria la designación se hará por primarias, en principio con posterioridad a las conversaciones con Sorianos e Izquierda Unida. Esta circunstancia de no saber quién encabezará su lista es vista por Podemos como «una ventaja, porque no queremos que las negociaciones se hagan por nombres sino por proyecto de ideas», indicó Sanjuán.

El paso dado por Podemos es bien recibido por los otros dos potenciales compañeros de viaje. «Pensamos que cuanto más acotemos el voto a los ciudadanos de izquierda será mejor, y ahora tenemos que ver cómo se conjuga con el camino que ya hemos abierto con Sorianos», especificó Enrique García, coordinador de IU y concejal en el Ayuntamiento de Soria, en referencia al trabajo de coordinación ya emprendido con la agrupación de electores Sorianos.

García indicó que el punto más complicado será evidentemente «cómo hacer las listas, porque al margen de egos todo el mundo tiene que sentirse representado».

Igualmente, desde Sorianos la decisión ya firme de Podemos es «bienvenida», como señaló su concejal Luis Alberto Romero. «Les estábamos esperando y les recibimos con las puertas abiertas», afirmó, aunque recordó que la candidatura integradora «ya está hecha» con IU. En la misma línea, dio por sentado que lo que más costará será la elección de nombres para esa lista conjunta, «pero ya lo iremos viendo, se consensuará, aunque lleve tiempo, porque hay que ver la representatividad y el respeto». Dicho esto, matizó que la suma de Podemos es «lo ideal, ir todos juntos».

Mientras las conversaciones entre las tres formaciones avanzan, con una primera reunión el próximo lunes, «a la que seguirán otras más», aclaró Sanjuán, desde Sorianos e IU se ha convocado una asamblea para el 25 de este mes en el que se pondrán en común las propuestas para elegir, mediante votación, un nombre con el que presentarse en las elecciones municipales de mayo.