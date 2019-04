El polen del ciprés provoca un boom de nuevos alérgicos

Estornudos, moqueo constante, ojos enrojecidos, congestión general, incluso molestias de garganta. Son síntomas que comparten un catarro y un proceso alérgico. Los han padecido muchos sorianos en las últimas semanas, sin saber determinar cuál era el problema. La respuesta está en el polen de las cupresáceas (cipreses, sabinas, arizónicas…) cuya intensidad este año, inusual por las altas temperaturas y la falta de lluvias, ha provocado muchos debuts de alérgicos, como indica el responsable del servicio de alergología del Complejo Hospitalario de Soria, Jonatan Vicente.

«Este año, al prolongarse tanto la polinización, muchos se han dado cuenta de que esos síntomas podían no ser sólo un catarrillo. Puede ser gente que haya sensibilizado posiblemente por una mayor concentración que hace que empiecen a desarrollarse los síntomas, porque la alergia es adquirida, se desarrolla a lo largo de la vida, o puede ser que otros años tuvieran unos síntomas más leves y en esta ocasión, al ser más intensa la polinización, han visto que había algo más», explica Vicente, quien reconoce que en los 12 años que lleva como alergólogo en el Hospital Santa Bárbara éste «es el peor, muy duro estos dos meses».

Desde febrero el nivel de polen es alto y moderado, únicamente las lluvias de los últimos días han podido limpiar un poco el ambiente, con lo que podría darse por concluida la temporada de las cupresáceas. Unas precipitaciones que, por el contrario, benefician a las gramíneas, las otras grandes enemigas de los alérgicos, que ya se preparan para el mes de mayo. «Todo depende de las lluvias, si son abundantes, la campaña de las gramíneas será dura», especifica el especialista, a la espera de ver la evolución de los próximos días, por lo que aún es pronto para hacer diagnósticos.

Esto significa que los síntomas de las últimas semanas no tenían nada que ver con las gramíneas sino con las cupresáceas, que están acercando posiciones a gran velocidad. «El ranking lo encabezan las gramíneas, seguidas de las cupresáceas que van subiendo», apunta Vicente, quien añade que este proceso se puede entender como una consecuencia del cambio climático, puesto que el aumento de las temperaturas hace que la polinización de cipreses y arizónicas sea mucho más intensa. «Los inviernos no son normales, este año no ha hecho el frío que debería hacer», recalca, lo que tiene sus consecuencias.

El especialista reconoce que no siempre es fácil para el paciente determinar cuándo se trata de alergia y cuando de un catarro, la clave suele estar en la fiebre, pero no en todos los casos aparece lo que lo hace más complicado.

Los nuevos debutantes en la alergia de cipreses, arizónicas, sabinas, etc, contribuyen a sumar ese 2% de aumento de alérgicos que se produce cada año en la provincia de Soria donde un 25% de la población ya sufre algún rechazo de este tipo, bien sea por alérgenos ambientales, de alimentos o de medicamentos. «Hace 12 años empezamos con un 15% de alérgicos y ahora ya es un 25%, aumentando en todo», puntualiza, sobre una tendencia que se produce en todo el territorio español. En las consultas de alergología del Hospital Santa Bárbara constan unos 30.000 pacientes, aunque también es cierto que no al cien por cien se les acaba diagnosticando como tal.

Vicente destaca la importancia de medicarse ante los procesos alérgicos, de mantener los tratamientos como la mejor fórmula para combatir los síntomas.

Ahora le toca el turno a los plátanos de sombra, un árbol ornamental que la pasada semana ya comenzó su polinización y que tras las lluvias dejará sentir sus efectos.

En el apartado de alergia ambiental también hay que incluir los ácaros, hongos de la humedad, epitelios, etc, además de los pólenes, que también son de invierno, no sólo de primavera. La de los alimentos sigue creciendo, tanto en adultos como en niños, y lo mismo ocurre con los medicamentos: «Como cada vez hay un mayor uso, se detectan más alergias, pero las que más siguen siendo las ambientales».

Estas últimas tienen en la contaminación un aliado perfecto, incluso en mayor medida en el caso de las partículas diésel. «Afectan a las plantas porque estimulan la polinización del árbol, que respira CO2. Las partículas diésel se unen en suspensión y modifican la estructura del polen.

Ante esa partícula modificada es más fácil que el cuerpo desarrolle una alergia porque se trata de una partícula extraña», indica el especialista, de ahí que la situación en las grandes ciudades sea aún más complicada para ciertos alérgicos, a la espera, no obstante, de que las lluvias determinen la temporada.

LAS HABITUALES PELUSAS DE LOS CHOPOS NO LLEVAN POLEN

Es una confusión habitual, pensar que las pelusas que expulsan los chopos contienen polen, pero no es así. El responsable del servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Soria, Jonatan Vicente, explica, «la pelusa es una semilla del chopo, un árbol que poliniza en marzo y al que no hay muchos alérgicos». Destaca que el polen «no se ve», su tamaño es microscópico.

Lo que causa esta confusión es que el chopo suelta su semilla al mismo tiempo que comienza la polinización de las gramíneas, por lo que los síntomas alérgicos se pueden asociar a las pelusas que tanto proliferan en primavera, acumuladas en los arcenes y generando pequeños promontorios. «Las pelusas se ven y el polen no, pero cuando haya pelusas, que los alérgicos se preparen», advierte el especialista, restando efecto a las semillas de los chopos, al margen de lo que puedan afectar a la mucosa si hay contacto directo.