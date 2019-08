La Policía investiga la rotura de siete escaparates y un pequeño robo

Durante el pasado fin de semana, un total de siete establecimientos comerciales del centro de la ciudad sufrieron actos vandálicos, según confirmaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria en base a las denuncias presentadas por los responsables de los comercios. Estas mismas fuentes explicaron que la Policía Nacional está investigando los hechos para tratar de encontrar a los responsables.



En total, según la Subdelegación, ahora mismo hay siete denuncias interpuestas. Todas las denuncias ponen de manifiesto la comisión de actos vandálicos ya que los comercios afectados sufrieron la rotura de sus escaparates. Los comercios que han sufrido los ataques de los vándalos están situados en la plaza de El Vergel, la calle Tejera y el paseo de La Florida. Según informó la Subdelegación del Gobierno, de las siete denuncias recibidas, dos se corresponden con hechos sucedidos en la noche del viernes al sábado, mientras que las cinco restantes fueron la noche siguiente, entre el sábado 24 de agosto y el domingo 25.



Uno de los comercios afectados es la agencia de viajes ubicada en la plaza de El Vergel. En este caso, según comentó uno de sus responsables, los vándalos ‘solo’ lograron romper el cristal, pero no consiguieron hacer un agujero que les permitiera entrar en el interior de las instalaciones. «Nos ha pasado como al resto de comercios afectados, nos han apedreado el cristal, pero no han llegado a entrar», explicó. El responsable de la agencia explicó que en su caso se encontró una piedra de grandes dimensiones junto a la cristalera atacada. «Se han cargado el cristal, pero no han llegado a entrar, en nuestro caso había un pedrusco junto el cristal», apuntó.



Según avanzaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, la Policía está investigando los hechos, pero hasta el momento se desconoce la identidad del autor o autores de los ataques vandálicos.