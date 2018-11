El porcino supone ya el 20% del PIB de la provincia y genera más de 1.600 empleos

El sector porcino aporta ya cerca del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, considerando dentro de él la parte proporcional del sector cerealista y productor de piensos que arrastra y el sector industrial cárnico que impulsa. Además, genera más de 1.600 puestos de trabajo, de los que 1.200 son directos. La junta directiva de Asaja Soria salió ayer en defensa de la ganadería porcina por la «absoluta importancia del sector para la provincia y para su futuro».

Y lo hizo con datos que demuestran que por su superficie Soria tiene capacidad para fijar «por lo menos el doble del número de cabezas de ganado que hay en la actualidad sin ningún tipo de problema». De hecho, se concentrará el próximo 14 de diciembre de 11.00 a 15.30 horas en la plaza Mariano Granados, aprovechando la tradicional campaña prenavideña de ‘Estas Navidades consume y regala alimentos de Soria, no te mereces menos’.

«Vamos a dar protagonismo esta vez al porcino, iniciando nuestra campaña en defensa del sector y ofreceremos a los ciudadanos de Soria la degustación de productos cárnicos elaborados en nuestra provincia, como torreznos, chorizo y jamón curado, bajo el lema: ‘Este es el verdadero fruto de nuestro esfuerzo y el orgullo de nuestra tradición. ¡Qué rico, qué bien huele!’». Así lo adelantó el presidente de la organización agraria, Carmelo Gómez, quien insistió en que «la producción final del sector porcino aporta ya más de 90 millones de euros de los aproximadamente 120 millones que supone el total de la producción final ganadera de Soria, es decir tres cuartas partes del valor total».

Además, las 60 empresas dedicadas al sector alimentario que tienen relación directa con el sector porcino (13 mataderos, cinco salas de despiece y 42 industrias cárnicas), facturan más de 175 millones de euros y dan empleo directo a más de 800 trabajadores. A ellos hay que sumar más de 250 autónomos entre productores de porcino y jefes de empresa. «En su conjunto, todo el tejido en torno al sector porcino provincial ocupa a más de 1.200 sorianos de forma directa y se estima que a más de otros 400 indirectos, a través del transporte, los servicios, o la construcción, entre otros», añadió Gómez. Según los datos del Registro Mercantil, «tres de las seis únicas empresas sorianas que logran superar los 50 millones de facturación están en relación directa con el sector porcino, y con fuerte raigambre en nuestra tierra, por lo que son de muy difícil deslocalización».

Precisamente, aseguró, «es el sector que eligen principalmente los jóvenes para su incorporación al sector primario, como complemento dentro de su explotación o como fuente exclusiva de ingresos». Y es que mientras el número de cabezas del sector ovino, «en grave crisis desde hace años», ha pasado de 507.747 animales en 2003 a tan solo 228.244 en 2016, el sector porcino ha aumentado un 75% en este mismo periodo, con 275.925 cabezas en 2003 a 484.366 animales en 2016 repartidos en 207 granjas. «Este crecimiento ha hecho posible que se hayan incorporado hijos de sorianos emigrados en su día a Madrid y otras ciudades contrapesando el terrible declive de otros sectores ganaderos».

Destacó también el presidente de Asaja Soria que el sector porcino soriano consume todos los años más de 200 millones de kilos de piensos compuestos, y conlleva un gasto total en alimentación que supera los 80 millones de euros. A modo de referencia, el total del valor anual de los cereales producidos en la provincia es de unos 100 millones de euros. «Esto implica que el consumo del sector porcino se sitúa ya próximo al 50% de la producción total de cereal de Soria», aseguró Gómez.

Para Asaja Soria «la apuesta estratégica adoptada en su día, hace ya más de una década, de apostar por cerrar el ciclo productivo del sector porcino provincial ha permitido avanzar positivamente a un sector que conecta la producción básica del cereal, su transformación en carne y el impulso de una industria cárnica soriana con reputado prestigio fruto del esfuerzo, las tradiciones y la calidad de nuestro entorno natural». En su conjunto, el sector porcino aporta cerca del 20% del PIB provincial, «consiguiendo además prestigiar en nombre de nuestra provincia gracias a sus productos cárnicos elaborados».

Datos más que suficientes, insistió Carmelo Gómez, para «destacar la absoluta importancia de este sector para nuestra provincia y para el futuro, al que el acoso radical de algunas plataformas y grupos puede generar lesiones en la imagen de nuestro sector productor y por ende en el de todos los productos finales, lo que es una grave irresponsabilidad».

Reconoció, no obstante que hay que evitar por todos los medios las molestias que generan al ciudadano. «Somos absolutamente conscientes de que debemos, fuera de posiciones extremas y radicales, buscar nuevos acuerdos que permitan, por un lado, incorporar aquellas demandas sociales de una mejor regulación de la actividad y por otra que se dé un marco estable para las apuestas empresariales de nuestros jóvenes y del conjunto de empresas del sector porcino y cárnico en nuestra provincia. Así se lo hemos expresado ya a los responsables de las administraciones competentes». Especialmente en materia de ruidos y olores de los purines, «en los que ya se está trabajando con las últimas tecnologías». De hecho, el secretario general de Asaja Soria, Alejandro Aguado, aseguró que «el ganadero está haciendo una producción más sostenible, porque es al productor al que más le interesa cuidar y mantener el medio rural, que es donde vive, ya que es un sector que fija habitantes». Y puso como ejemplos las zonas de Ágreda o San Pedro Manrique, donde «se está sujetando la población gracias a la puesta en marcha de granjas». Además, cree que la convivencia entre el turismo rural y la ganadería de porcino es totalmente viable, porque se puede dar vida a los pueblos uniendo los dos sectores».

A este respecto, Carmelo Gómez insistió en que hay que buscar la mejor solución para evitar molestias, pero «no vamos a permitir de ningún modo las posturas intolerantes y extremas que han llevado a decisiones de algunos consistorios municipales, como la propuesta de modificación del PGU de Cidones, y parece ser que también de Golmayo, en los que no se ha querido regular, sino exterminar radicalmente la actividad». Para Asaja Soria «éste no es el camino y por eso la organización, en defensa del sector, ve necesario recordar a la sociedad cuál es el verdadero fin de nuestra actividad», y aprovechando su tradicional campaña prenavideña de ‘Estas Navidades consume y regala alimentos de Soria, no te mereces menos’, «vamos a dar protagonismo esta vez al sector porcino». La concentración, el próximo día 14 de diciembre de 2018, viernes, de 11.00 a 15.30 horas, será el pistoletazo de arranque de la campaña de Asaja Soria en defensa del sector. «En Mariano Granados ofreceremos a los ciudadanos de Soria la degustación de productos cárnicos elaborados en nuestra provincia, como torreznos, chorizo y jamón curado», bajo el lema: ‘Éste es el verdadero fruto de nuestro esfuerzo y el orgullo de nuestra tradición. ¡Qué rico, qué bien huele!’