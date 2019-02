Posada ve «poco probable» seguir y apunta la Consultivo

El tiempo como político en activo de Jesús Posada está llegando a su término. A punto de cumplir 74 años, el actual diputado del PP por Soria ve «poco probable» que vuelve a ocupar primer puesto de la lista popular por la provincia en las elecciones del 28 de abril. Posada asegura que la decisión no está tomada todavía y que queda pendiente una conversación con el presidente del partido, Pablo Casado. «Estaré a disposición del partido, no habrá ningún tipo de problemas», advierte. Si el líder popular le pide que continúe, seguirá, si no, su destino podría estar en el consejo Consultivo de Castilla y León.



Según explicó el diputado, la decisión definitiva se tomará una vez que se hayan disuelto las Cortes. «Cada cosa a su tiempo», remarcó. «Lo que sí puedo decir es que en ningún caso voy a ser un problema para el partido, pero sí tengo una conversación pendiente tanto con el presidente nacional –Pablo Casado– como con el regional –Alfonso Fernández Mañueco–. «Estoy a disposición del partido», insistió.



«Tengo que hablar con el presidente, pero no va a haber ningún tipo de conflicto», reiteró. El propio Posada es consciente de que puede haber llegado el momento de la retirada activa. «Solo sería el número uno por Soria si me lo pide Pablo Casado, si no el consejo Consultivo es una alternativa», reconoció. «Lo más probable es que no vaya en las listas, pero no es imposible, lo veo improbable, eso sí», subrayó.

Desde 1993 hasta la fecha Posada ha enlazado ocho legislaturas como diputado, además de haber sido dos veces ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 1999 y 2000 y de Administraciones Públicas entre 2000 y 2002) y presidente del Congreso de los Diputados entre 2011 y 2015. Como máximo responsable de la Cámara Baja vivió un acontecimiento histórico como es la Proclamación de Felipe VI como Rey. En la última legislatura ha sido presidente de la Comisión de Exteriores y posteriormente, presidente de la Comisión Constitucional.



Posada cumplirá en abril 74 años, y desde la Ley autonómica 5/2011, de 19 de septiembre, por la que se introducen modificaciones relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivo y de Cuentas y al Gobierno y Administración de la Comunidad, el límite de edad de los consejeros está fijado en los 70. Sin embargo, la disposición transitoria primera de dicha norma precisa que «las disposiciones sobre los Consejeros natos del Consejo Consultivo contenidas en la presente Ley no serán aplicables a quienes hubieren finalizado su mandato como presidentes de la Junta con anterioridad a su entrada en vigor». Posada es consejero nato ya que fue presidente de la Junta entre 1989 y 1991.



Siendo éste el caso de Posada, su caso estaría regulado por la originaria Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, de abril de 2002, que fijaba en 75 la edad máxima para formar parte del organismo. Fuentes del Consejo se limitaron a indicar que todavía no han recibido la solicitud de Posada y que estudiarán «la situación concreta al amparo de la ley», sin avanzar si el expresidente del Congreso cumple los requisitos de acuerdo con la normativa vigente¡, según recoge Ical.