La posición de Cs alienta al PP a buscar un pacto para la Diputación

Los partidos políticos velan armas ante el arranque de las negociaciones de los pactos postelectorales. El principal objeto de deseo es la Diputación provincial en la que el PSOE parte con la ventaja que le dan sus 12 diputados. No obstante, las manifestaciones de Cs dando preferencia al PP alientan a los populares que tratarán de buscar un acuerdo con la formación naranja y con sus antiguos compañeros de la PPSO para recobrar parte del poder perdido en la provincia. Además, en las negociaciones no se perderá de vista la situación de los pueblos sin mayoría, con El Burgo como foco principal sin olvidar localidades como Ólvega, San Leonardo, Covaleda o Langa.



El PSOE obtuvo 12 diputados por lo que solo necesita uno más para garantizarse la mayoría. A los socialistas puede valerles un pacto con Cs (1) o un acuerdo con la PPSO (3). El PP, con nueve diputados, está a la expectativa ya que para alcanzar el Gobierno necesita un acuerdo con Cs y PPSO.



PSOE



Negociaciones con «todos» e independencia para los acuerdos municipales

Negociaciones con todos y preferencias «todas y ninguna» para lograr los apoyos necesarios que le permitan al PSOE seguir al frente de la Diputación, bien con un acuerdo de investidura o con un pacto de legislatura, que le garantice la gobernabilidad. Tampoco a ello se cierra el partido ganador de las Municipales en la provincia, con 12 diputados, y a un puñado de votos de lograr uno más que le hubiera dado la mayoría. Las palabras ayer de la vicepresidenta, Esther Pérez, se resumen en dos premisas: una, el partido de Luis Rey está abierto a todo y a todos; y dos, los pueblos van por un lado y la Diputación, por otro, a tenor de sus palabras. «Es algo independiente. Primero serán los ayuntamientos y luego la Diputación. No es un cambalache en el que vayamos a cambiar pueblos (por apoyos)», indicó Pérez, argumentando su razonamiento con «una cuestión de plazos de la Ley Electoral» y con el hecho de que «en los ayuntamientos hay una casuística muy diferente y hay que ir paso a paso», agregó.



La política socialista se pronunció en la misma línea de lo manifestado por la Ejecutiva provincial, a poco más de 48 horas después de las elecciones, en el sentido de que el PSOE iba a respetar la autonomía municipal. De «imposiciones» a los ayuntamientos, nada, aseguran. «Cada grupo municipal está manteniendo conversaciones. Y en cada pueblo, tal y como me dicen los compañeros desde sus localidades, prima el interés del municipio».



Así y con todo, la maquinaria pesada se pone en marcha esta misma semana en la que se iniciarán, sin hoja de ruta, los contactos con el resto de formaciones. Pérez habló de «todos los grupos», pero parece claro que el foco está en la PPSO, que tiene tres diputados; y en Ciudadanos, con uno. La posibilidad de que el PP, con nueve diputados, y un descenso considerable en Soria, acabe arrebatando el Gobierno provincial al PSOE pesa como una losa pero se ve factible desde el minuto uno.



La política socialista se mostró prudente a la hora de pronunciarse sobre si las palabras de Rivera sobre las preferencias de Cs para pactar con el PP, y tajante al afirmar que hasta que no se empiece a hablar con los grupos «no podemos decir cómo va a condicionar a nivel provincial el mandato de cada partido a nivel autonómico o federal. Ni la actitud que vayan a tomar quienes estén aquí negociando», puntualizó a renglón seguido.



La vicepresidenta zanjó el tema con una sutil advertencia al ser preguntada sobre su parecer en torno al todos a una contra el PSOE (con PP, PPSO y Cs): «Ahí cada uno puede tener una opinión muy particular de lo que puede dar de sí».



PP



«Vamos a intentar gobernar, pero ya veremos cómo discurren las negociaciones»



El reparto final de los diputados y las manifestaciones de Cs declarando al PP socio «preferente», han dado alas al PP de Soria que tiene una oportunidad, complicada, para recuperar el Gobierno de la Diputación que perdió en 2015. La presidenta popular, Yolanda de Gregorio, aseguró que tiene intención de hablar con «todos» los partidos, incluido el PSOE. La líder del PP de Soria no ocultó que van a intentar gobernar aunque «habrá que empezar las negociaciones y ya veremos si se da la situación». De Gregorio reconoce que el papel de Cs es «clave». «Nosotros vamos a mirar por el interés de la provincia y esto está por delante de cualquier cuestión personal», explicó en contestación a las posibles dificultades de pactar con la PPSO, cuyos principales miembros fueron dirigentes del PP soriano. En este sentido recordó que la PPSO necesitaría al PP para gobernar en San Leonardo y, sobre todo, en El Burgo de Osma. «Hay que escuchar», remarcó De Gregorio.



Por último, la presidenta popular afirma que todavía no está decidido quién ostentará el liderazgo de la formación en la institución provincial. En principio, los dos nombres con más fuerza son los de la propia De Gregorio y el del alcalde de Golmayo, Benito Serrano. «No hemos hablado todavía y a mí no se me ha pasado por la cabeza, de momento, no tenemos candidato», aseguró.



PPSO



«Viendo las manifestaciones de Cs, sería factible que no gobernara el PSOE»



La PPSO de José Antonio de Miguel mira con cautela los movimientos del resto de partidos para jugar bien sus cartas en una negociación que se antoja clave para el asentamiento de la formación. La PPSO puede obtener el gobierno de dos importantes municipios como El Burgo y San Leonardo, decidir el alcalde en Covaleda y tener un papel clave en la Diputación, aunque, de momento, «nosotros no somos los protagonistas», según explicó De Miguel.



Desde la PPSO son conscientes de que el futuro de la Diputación pasa por la decisión de Ciudadanos, pero considera que las últimas manifestaciones de la formación naranja convierten en «factible» la posibilidad de que no gobierne el PSOE. Más allá de antiguas rencillas con el PP, de Miguel cree que pueden llegar a un pacto. «Aunque algunos somos exmiembros del PP, es la formación con la que tenemos más afinidad política», reconoce. Desde la PPSO se negociará tanto por la Diputación como por los ayuntamientos, aunque en el caso de El Burgo, De Miguel considera que «debe gobernar Antonio Pardo, bien en minoría o con apoyos».



Durante la pasada legislatura De Miguel, como diputado no adscrito, ha sostenido el Gobierno del PSOE y la valoración de ese acuerdo «es positiva». No obstante, de cara a este nuevo periodo advierte que uno de los puntos claves será que «la Diputación cuente con más fondos».



CIUDADANOS



«Dependemos de Valladolid, pero no entraremos en un tripartito



El responsable de Acción Institucional de Ciudadanos Soria, Eduardo de Simón, comentó ayer que los posibles pactos a los que pudiera llegar en Soria, fundamentalmente en la Diputación, estarán condicionados por las negociaciones para el Gobierno autonómico y el resto de las diputaciones, en las que Cs también es clave. De Simón no negó el carácter «preferencial» del PP en las negociaciones, tal y como han expresado los responsables nacionales del partido, pero sí tienen claro que no formarán parte de un hipotético tripartito con los populares y la PPSO- Esta fórmula se extiende también a Ólvega. «Un tripartito no lo vamos a hacer, eso está claro», advirtió. A pesar de esa circunstancia, De Simón no descarta que se pudiera dar apoyo al PP para gobernar la Diputación aunque «no formaremos parte de ese Gobierno». El responsable de Acción Institucional insistió en que el futuro acuerdo dependerá de lo que ocurra en Castilla y León y quiso dejar claro que Cs no participará en un «cambio de cromos». Por último, remarcó que para dar su apoyo al PSOE al PP se basarán «en el programa».