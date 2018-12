La Póveda marca la mínima nacional con -5,9 a dos semanas del invierno

Soria luce en estos días de puente sus espectaculares cielos azules y temperaturas agradables durante el día, algo que se está señalando como un pequeño empuje más al turismo. Sin embargo, las noches son algo más frías y ayer ya hubo datos que algunos visitantes no alcanzarán en sus lugares de origen ni en el más crudo invierno. El mercurio en las estribaciones de Piqueras coqueteó con los –6 grados celsius y marcó la mínima en toda España. Una señora helada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que cuenta con estaciones de medición en algunos puertos de montaña y estaciones de esquí, fijo el punto más gélido del país en sus instalaciones de La Póveda–Barriomartín. Concretamente se alcanzaron –5,9 grados a las 5.50 horas de ayer. A mediodía, eso sí, se superaron los 11 grados en positivo por lo que la jornada en sí fue bastante agradable.

No fue el único punto de la provincia que entró en la tabla de los diez lugares más fríos. San Pedro Manrique recibió los primeros rayos de sol a –4,4 grados, y las mediciones en Vinuesa–El Quintanarejo se situaron en –4,2 grados. De nuevo a mediodía el cielo fue propicio para el turismo con templadas máximas otoñales que rondaron los 14 grados.

La capital no se situó en los extremos pero tampoco se desvió mucho de los valores extremos de la provincia. Heló, con una mínima de -2,1 grados, en el momento de mayor temperatura rozó los 13 grados. Hubo algo de viento, pero en todo caso con valores oficiales bastante comedidos y las calles, una vez más, muy animadas.

No obstante, las temperaturas no afectan sólo al turismo. Si se sostiene valores bajo cero durante varios días seguidos, como parece ser que ocurrirá a partir de la cercana semana que viene, también se suelen cortar los brotes micológicos. Este año la campaña vino tardía y de hecho no es habitual llegar a este puente con ejemplares todavía en los montes, por lo que dentro de lo que cabe no empañará una campaña bastante aceptable sobre todo para el níscalo.

Las previsiones de la Aemet señalan que muy posiblemente en lo micológico se acabó lo que se daba. Para hoy las mínimas suben cuatro grados y las máximas se mantienen, redondeando un puente muy llevadero. Sin embargo el domingo y especialmente a partir del lunes se espera una caída en los valores. Las heladas serán generalizadas y el martes los valores pueden ser similares a los de ayer en cuanto a las mínimas... pero hasta cinco grados inferiores para las máximas. Salvo sorpresa, se bajará de cero en dos o tres jornadas seguidas, dependiendo de la zona, a excepción de la más templada comarca del Jalón.

Por el momento sólo se prevé probabilidad de lluvias el miércoles y el jueves, con la cota de nieve en el entorno de los 1.400 metros de altitud. Quedan aún dos semanas para el invierno y se nota, aunque el termómetro ya dé señales.