El PP cuenta ya con listas en el 60% de los pueblos de la provincia

El Partido Popular de Soria sigue desvelando la identidad de sus cabezas de lista. Ayer le tocó el turno a Arcos de Jalón, donde repite su alcalde, Jesús Ángel Peregrina, a Almazán, donde Mónica Machín se estrena en la candidatura, también a Golmayo, con Benito Serrano de nuevo en primera línea, Ólvega, que apuesta por Elia Jiménez en sustitución de Gerardo Martínez, además de El Burgo de Osma y su nuevo candidato, Miguel Cobo, la propia capital con la presidenta provincial al frente, Yolanda de Gregorio, y la última cara novedosa, que aún se desconocía, fue la de Mario de Miguel, que concurre en San Leonardo de Yagüe, donde ha sido concejal ya en anteriores legislaturas. «Una mezcla de renovación y experiencia», como resumió el presidente autonómico y candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ayer acudió a Soria para arropar la presentación de todos ellos.

«Tenemos más candidatos pero queremos hacerlo poco a poco para que cada uno tenga su protagonismo», concretó la presidenta provincial, quien indicó que cuentan ya con el 60% de las listas cerradas en toda la provincia. «Es difícil tener en todos los sitios pero no hay problema, hay muchas personas que tienen voluntad, y ya hay bastantes pueblos avanzados, nos faltan los más pequeñitos», puntualizó. Uno de ellos es Ágreda donde la baza sería la que fuera consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Diputación provincial, María Jesús Ruiz. «Estamos cerrándolo», añadió De Gregorio.

La responsable provincial recalcó «la ilusión» de las nuevas incorporaciones «que quiere luchar por su pueblo», con la despoblación como principal caballo de batalla. «La única receta posible es crear empleo, disminuir la presión fiscal y trabajar por los ciudadanos casa por casa», indicó, insistiendo en que «el PP está cada vez más unido» en Soria.

A este respecto, Fernández Mañueco respondió a preguntas de los periodistas sobre la decisión del que fuera secretario provincial del PP, Antonio Pardo, de darse de baja del partido que «cada uno toma el camino que quiere» ante lo que sólo cabe «el respeto». «Nuestro objetivo no es nuestro interés particular, pensamos en las personas de Soria», señaló, y apuntó que la posición del PP «siempre es de generosidad», dejando en evidencia que quizá otras personas están en política por otros motivos.

Fernández Mañueco se refirió a la fragmentación del voto con la entrada de nuevos partidos en la escena política e hizo un llamamiento a los tradicionales votantes del PP, «a las clases centradas y moderadas de la sociedad», afirmando que «el PP es garantía de fortaleza más que nunca» para plantar cara «a Sánchez y los separatistas que quieren romper España».

El secretario regional aprovechó para criticar los presupuestos generales del Estado, con afirmaciones como que «se han paralizado las obras», algo que contrasta con la actividad en la Autovía del Duero, criticando igualmente que no se apueste por el ferrocarril «que tanto necesita esta tierra», redundó. Habló de su compromiso con el empleo y el mundo rural y aseguró que «donde haya una persona tiene que llegar internet, si hay una persona trabajando debe tener internet, porque es garantía de futuro», aunque no mencionó por qué no ocurre ya actualmente puesto que es el PP quien gobierna en Castilla y León. Aseguró que cuando se convierta en presidente de la Junta hará «lo posible» para que quienes tuvieron que abandonar Soria y la comunidad «por la crisis provocada por la incapacidad del Gobierno socialista de Zapatero» dispongan de «las oportunidades para volver».

Fernández Mañueco visitó también las instalaciones de Tableros Losán en Soria, con 250 trabajadores, «sobre todo gente joven», empresa que «que fija población y evita la deslocalización», ensalzó. El candidato popular calificó a esta firma de «ejemplo» como exportadora a 80 países.