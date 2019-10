El PP denuncia la paralizacion de la A-11 tras no ver máquinas la tarde del domingo

A pocas horas de que arranque oficialmente la campaña electoral para el 10-N, el PP y el PSOE calentaron ayer la precampaña a cuenta de las obras de la Autovía del Duero. El detonante fue una declaración de la presidenta del PP de Soria y delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, en las que aseguró que la tarde del domingo pasó por la N-122 camino a Valladolid y que las obras estaban paralizadas. Concretamente, la líder popular hizo referencia a los tres tramos que van desde El Burgo hasta Langa en los que «no había máquinas». El PSOE negó la paralización de forma inmediata. Los socialistas acusaron a De Gregorio de «mentir» y le reclaman «más seriedad». Desde la subdelegación se aseguró que las obras siguen su curso «sin problemas».



La mecha de la bronca política la encendió Yolanda de Gregorio por la mañana en la presentación oficial de las candidaturas del PP para las elecciones. «El PP va a apostar porque por fin se termine la A-11, ayer (el domingo) tuve el disgusto de ir a Valladolid por la tarde y vi que no había máquinas en funcionamiento. No nos podemos permitir que sigamos con la A-11 parada totalmente», aseguró de forma categórica la presidenta popular. De Gregorio añadió «el tramo El Burgo-San Esteban está parado totalmente, el tramo San Esteban-Langa no os quiero ni contar y el Langa-Aranda, ni se le conoce ni se le ve». Cuestionada de nuevo por si su afirmación se refería a un viaje realizado en la tarde del domingo –día festivo–, De Gregorio se ratificó y explicó que también viajó en la tarde del viernes.



Desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia no quisieron valorar las declaraciones de la presidenta del PP y delegada territorial, pero sí aseguraron que «se sigue trabajando para que estén abiertos los tramos lo antes posibles a pesar de las dificultades y obstáculos encontrados». Con respecto a la situación de las obras explicaron que «siguen su curso y no hay ningún problema».



La respuesta del PSOE llegó por varios frentes y negando «categoricamente» la paralización de la infraestructura. El candidato al Congreso, Javier Antón, indicó que «lo que pido al PP es que se tome los asuntos importantes con más seriedad». Para Antón las declaraciones de De Gregorio son «una falta de respeto». «El tema de las infraestructuras es muy sensible, todos, algunos más que otros, hemos visto cómo se han producido retrasos, pero no se puede mentir e intentar engañar». El candidato recordó que el PSOE «se encontró problemas enquistados» en la A-11 que «se resolvieron con mucha implicación y muchas reuniones». «Se solventó el bloqueo de Collosa, el tema del a calzada romana, la nueva asignación de un tramo afectado por la sentencia judicial o la adjudicación a Ineco de la redacción del Langa-Aranda», recordó. «El Gobierno ha informado puntualmente de todas estas cuestiones, creo que hay que afrontar este tema con más seriedad», retiró. Antón considera que las afirmaciones de la presidenta popular se fundamenten en la falta de trabajadores un domingo por la tarde «roza el esperpento». «La crítica polícia se acepta, todos consideramos que los avances pueden ser más rápidos, pero de ahí a basarse en una burda mentira no hace gracia, es más, enfada bastante», afirmó.



En la misma línea se manifestaron tanto el secretario provincial del PSOE, Luis Rey, como el secretario de organización, Javier Muñoz, que también presentaban la campaña ayer. «Me gustaría desmentir lo que ha dicho la presidenta del PP, cualquiera que vaya a Valladolid puede ver cómo la A-11 no está parada, se está trabajando a bastante más ritmo que cuando ella estaba de subdelegada, creo que es algo que a nadie se le escapa», comentó Muñoz. El número dos del PSOE de Soria reclamó al PP «más rigor». «Lo que se hizo por parte del Gobierno del PSOE es desbloquear algunos de los tramos que ellos dejaron bloqueados y a las pruebas me remito, en sus siete años de Gobierno no se abrió ningún tramo», manifestó. Para Muñoz «si hay que mentir para presentar a los candidatos mal empezamos, cualquiera que pase por ahí lo ve y queda desmentido».



Luis Rey por su parte indicó que «mientras algunos, por la pereza de sus siete años al frente del Gobierno, están pendientes de la A-11, hay que trabajar ya por la A-15, en la que dejaron caducar las declaraciones de impacto, y por la conexión del ferrocarril». Para el líder socialista las declaraciones de De Gregorio son «·excusas de mal perdedor». «En sus siete años de Gobierno podrían haber inaugurado algún tramo», repitió. Rey lamentó que durante las próximas semanas no pueda inaugurarse ningún tramo –algo que sí ocurrió en el entorno de las campañas de abril y mayo–. «Ellos –el PP– no lo hicieron porque metieron todas las infraestructuras en la dormidera, porque es más sencillo no enfrentarse a los ministros de su color, es a lo que nos tiene acostumbrados el PP, pensar en su partido y no en la provincia». «Para criticar al PSOE cuando han gobernado 7 años hay que tener la cara de cemento armado», resumió.