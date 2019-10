El terremoto político desencadenado por la ruptura del acuerdo –que llegó a estar firmado– entre el PP y la PPSO para concurrir juntos a las elecciones del 10-N sigue levantando polémicas. A pesar de que los dos principales líderes de la PPSO, José Antonio de Miguel y Antonio Pardo, han advertido de las consecuencias que pudiera tener el desencuentro en el pacto de Gobierno para la Diputación, desde el PP no se dan por enterados. Es más, la presidenta del PP soriano, Yolanda de Gregorio no considera que las manifestaciones públicas de Pardo y De Miguel puedan catalogarse como amenazas y las rebaja a categoría de «enfado». La presidenta del PP asegura que sigue apostando por una integración «paulatina» y augura un clima de «amistad y trabajo» en la institución provincial.



Primero fue De Miguel el que el mismo lunes advirtió que el ambiente con el PP en la Diputación quedaba «tocado» y el martes Antonio Pardo apuntaba a que la ruptura del acuerdo de coalición electoral «puede conducir a cualquier cosa». Si esas manifestaciones no fueran suficientemente claras, el propio Pardo comentó que la falta de entendimiento con el PP «no tiene buena pinta». De la misma forma, ambos emplazaban la decisión a lo que ocurriera tras las elecciones generales de noviembre.



Desde el PP se tiene una visión sorprendentemente diferente, al menos, según lo expresó la presidenta del partido, Yolanda de Gregorio. «No hay una ruptura con la PPSO», sentenció. «Mi postura es la de una diálogo constante con la PPSO y no hay ninguna enemistad con ellos, otra cosa es lo que se pueda decir, pero nuestra actitud es de diálogo constante y la integración se hará, como hemos dicho siempre, de forma paulatina».



Cuestionada directamente por las palabras de los dirigentes de la Plataforma, De Gregorio aseguró que no considera que las manifestaciones de Pardo o De Miguel sean una amenaza. «Ya sabemos que cuando a un persona no le gustan determinadas posturas se enfadan y hacen declaraciones, pero mi postura es la de integrar y colaborar, no tengo dudas de que seguiremos trabajando conjuntamente por la Diputación», sentenció. Para De Gregorio «será una relación de amistad y trabajo».

Las manifestaciones de la presidenta popular sorprenden, sobre todo porque desde la PPSO se ha apuntado directamente a De Gregorio como la responsable de la ruptura y hay que recordar que las relaciones ya estaban en entredicho por el veto impuesto de la PPSO a que De Gregorio participara en la negociación por la Diputación. «Cada persona debe ser consciente de lo que dice y hace, pero ellos han sido del PP, tienen que llevar esos ideales, creo que si todos ponemos de nuestra parte y consensuamos las posturas comunes no hay miedo ni amenazas», insistió De Gregorio.



En cuanto a la situación de El Burgo, principal foco de conflicto entre PP y PPSO –la PPSO fue la fuerza más votadas pero el PP llegó a un acuerdo con el PSOE para gobernar el Ayuntamiento dos años cada formación–, De Gregorio asegura que «respetamos todas las opiniones. «Hemos hablado esta semana de un pacto a nivel nacional que no lo ha habido con la PPSO como no lo hubo con la UPL en León o con Por Ávila», explicó. De Gregorio considera que El Burgo «no hay que considerarlo como prioritario». «Ellos consideran que la PPSO debe gobernar, pero creo que ante todo hay que trabajar y nunca nos hemos negado a una integración, se hará aunque paulatina, hay cuatro años para trabajar», insiste.

Listas 10-N



Con respecto a las listas electorales, cuyo plazo de presentación concluye el lunes 7 de octubre, la presidenta del PPsoriano aseguró que está a la espera «de las directrices del partido». La previsión es que, como ha ocurrido en el PSOE, que repitan los mismo candidatos que en abril. Sin embargo, en el PP hay más posibilidades de cambios. La tercera candidatura al Senado correspondió en abril a Marimar Angulo, expresidenta del partido, a la que De Gregorio intentó eliminar de las listas. Angulo mantuvo su candidatura por decisión de la Dirección nacional aunque finalmente no contó con el respaldo de la ciudadanía. Ahora mismo Angulo está alejada de la política lo que podría abrir un hueco para nuevas incorporaciones.



Confirma a Navascués



El PP de Soria también ha sido noticia por la situación de su grupo municipal. Tras la salida de la propia De Gregorio rumbo a la Delegación Territorial de la Junta, la semana pasada dimitió Carlos Castro, llamado a ocupar sus puesto. El puesto de Castro debería ser ocupado por la atleta Estela Navascués. De Gregorio avanzó ayer que no se la deportista olímpica «nos ha dicho que sí». «El único motivo por el que podría decir que no es una cuestión personal, ella se está preparando para competir y si consigue marca tendrá que ir a Tokio, pero ella quiere participar con nostros», afirmó.