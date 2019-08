El PP ofrece a la PPSO integrar una coalición de cara a las urnas

El PP tiende la mano a la PPSO para reunificarse, al menos en forma de coalición de cara a próximos comicios. El partido sorianista nació como una escisión de los populares y de hecho buena parte de sus cargos públicos militaron antes en el PP, protagonizando sonadas salidas. Sin embargo el anuncio por parte del secretario general del PP, Teodoro García Egea, del registro de la marca España Suma; y la invitación a que la PPSO se integre junto con otros siete partidos, pretende enterrar el hacha de guerra al menos de cara a las urnas.

Tras un anuncio emitido por la cúpula nacional del PP, las reacciones ayer en Soria eran de máxima cautela. Por un lado el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, aseveró haberse enterado por la llamada de este medio y no haber recibido comunicación por parte del PP, algo que corroboraron desde las filas populares.

«No puedo hacer valoraciones sólo por esas noticias» iniciales lanzadas desde Madrid y que saltaron ayer. No obstante «si existe esa oferta se tienen que dirigir a la directiva o a su presidente» para poder analizar el asunto, algo que reiteró que no se había producido. «Sin noticia de primera mano no puedo entrar a valorarlo».

No obstante dejó la puerta abierta al menos a que la PPSO se plantee la coalición haciendo uso de sus estructuras internas. «Si es verdad que nos invitan a España Suma, es algo que someteremos a votación de la Junta Directiva o de la Asamblea de Afiliados». De esta forma y salvo que García Egea se desdiga en próximas fechas, parece que se sopesará la idea.

La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, confirmó la existencia de «esta iniciativa del PP a nivel nacional» pero que tiene clara influencia en la provincia. «No se ha comunicado todavía con nadie», explicó la responsable provincial refrendando las palabras de De Miguel. Sin embargo «vamos a mantener reuniones nacionales y provinciales» para plantear el proyecto de España Suma.

Aunque el llamamiento se produjo en abierto y con relevancia nacional por incluirse otras formaciones dentro del abanico de posibles socios, en el caso de Soria hay un desencadenante muy concreto. «Esto es como consecuencia del pacto de Diputación», avanzó De Gregorio respecto a la reciente alianza a tres bandas para investir presidente a Benito Serrano.

Cabe recordar que el PP cuenta con nueve escaños y Ciudadanos, socio en otras muchas circunscripciones, con uno. Para alcanzar los 13 que marcan la mayoría absoluta hubo que llegar a un acuerdo con la PPSO, representada por tres diputados provinciales. Hasta entonces la formación sorianista había sido socio de gobierno de los socialistas, pero esta vez se decanto por el bloque contrario y posibilitó la llegada de un presidente popular. Mantuvo su condición de llave de Presidencia, pero esta vez decidió abrir la puerta al centro–derecha.

La sintonía en la Diputación ha hecho que ahora se incluya entre la lista de invitados a España Suma. No obstante De Gregorio también se mostró muy cauta. «Es simplemente hablar, no significa que se tenga que hacer», apuntó respeto a la coalición, cuyo fin sería aglutinar el voto para evitar que la dispersión entre distintas siglas se cobre escaños frente a la izquierda.

«Se trabajará, pero no quiere decir que se vaya a hacer», insistió la presidenta de los populares sorianos. «Simplemente es un planteamiento pero que no quiere decir nada. Es plantear algo como en Navarra», donde UPN, PP y Ciudadanos concurrieron unidos. De hecho, ayer había voces en el PP que hablaban de extender la idea a VOX aunque hay quien teme que la idea pueda alejar a Ciudadanos.

Sea como fuere, el anuncio lanzado ayer por el PP englobaría en un principio bajo la marca de España Suma a Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria, PI-Proposta per les Illes, Por Ávila, Plataforma del Pueblo Soriano y Unión del Pueblo Leonés. En varios casos se trata de escisiones del propio PP y en otros de partidos con ideas afines que han posibilitado en determinadas instituciones pactos de gobierno.

Cabe recordar que en las filas de la PPSO militan en la actualidad personas que ostentaron altos cargos bajo las siglas del PP. Es el caso de quien fuese vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz; del otrora presidente de la Diputación y alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo; del ex diputado y ex procurador José Antonio de Miguel; o de los diputados provinciales díscolos del anterior mandato, cuyos votos en sus municipios de origen han mermado el número de escaños del PP en favor de la PPSO.

La propia PPSO nació precisamente de la mano de De Miguel tras un más que sonoro desacuerdo respecto a la candidatura propuesta por el PP provincial para las elecciones locales de Almazán en 2011. Los sorianistas se hicieron con la Alcaldía y los populares se quedaron con un único asiento en el Pleno. Ya en 2015 una entente cordiale entre ambas formaciones mantuvo en la Alcaldía a De Miguel aunque la no correspondencia en Diputación volvió a abrir heridas.

En la actualidad tampoco se puede hablar de sintonía plena. Mientras en la Diputación sí se llegó a un acuerdo de gobierno, en El Burgo de Osma el turnismo entre PP y PSOE deja de lado el candidato más votado, Antonio Pardo por la PPSO. Y no faltan recados.