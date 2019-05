El PP pasa página de su debacle electoral y dice que «es cíclico»

Autocrítica pero menos. El catastrófico resultado electoral del pasado domingo no parece haber causado demasiados estragos en el PP de Soria, que ayer celebró su comité de dirección para analizar los peores resultados de su historia, y la pérdida de unas elecciones generales por primera vez en su historia a manos del PSOE. Los populares quieren pasar página rápidamente y centrarse en las elecciones municipales y autonómicas de 26 de mayo, y se lo toman como una segunda vuelta para lavar la cara a un mapa provincial en el que los socialistas siguen creciendo y los populares se derrumban, perdiendo además feudos otrora inconquistables.

Yolanda de Gregorio, la presidenta del PP de Soria, admitió ayer que se había reflexionado a fondo sobre la derrota, pero que ésta llega condicionado dentro de un panorama nacional y regional idéntico, esto es, una hecatombe compartida en España y en Castilla y León. «No estamos hablando de un caso aislado ya que la caída a nivel provincial ha sido del 18% y en la Comunidad ha sido del 18,22%, mientras que la subida del PSOE se cifra en el 6,01%. Ha habido una pérdida evidente de voto y estamos preparando ya la estrategia a nivel provincial para recuperarlo con vistas a las elecciones municipales y autonómicas».

De hecho, el PP hablará con todos sus candidatos para intentar convencer a quienes el pasado domingo votaron a otras formaciones políticas, en especial el centro derecha, ya sea Ciudadanos, Vox o la Plataforma del Pueblo Soriano, que han contribuido a la sangría de votos en los tradicionalmente escenarios más favorables al PP. «Donde gobernamos, en las municipales, tenemos la ilusión de cambiar los datos y conseguir las Alcaldías», subrayó De Gregorio, en lo que supone todo un reto para su partido en vista del poderío que muestra el PSOE en numerosas plazas.

Por ejemplo, la capital soriana sigue siendo la gran obsesión de los populares, después de tres legislaturas de Gobierno municipal de Carlos Martínez Mínguez, las dos últimas con mayoría absoluta. Y a tenor de los últimos datos, no pintan nada bien las cosas para el PP. La victoria en las nacionales del PSOE en 45 de las 48 mesas electorales de la ciudad no es un paisaje electoral demasiado halagüeño para las huestes de De Gregorio. «Ese voto, analizado, consideramos que son votos de Podemos que antes el PSOE no tenía. Nosotros hemos perdido votos a cuenta de otras formaciones políticas como Ciudadanos o Vox, por lo que debemos intensificar el trabajo para recuperarlo». Más todavía, la dirigente popular considera que la Ley D’Hondt, la misma que ha provocado la sagría de sufragios en el seno del PP, es la que les da ahora más posibilidades en la capital y en el resto de municipios: «Con la Ley D’Hondt tenemos más posibilidades de gobernar la capital y de que el PSOE pierda la mayoría absoluta», seguramente guiada por una proyección entre los resultados nacionales trasvasados a las municipales, que darían 8 concejales a los socialistas en la ciudad. En cualquier caso, habrían que tener en cuenta otros condicionantes y el hecho de que los votantes difieren de su voto cuando se trata de unos comicios nacionales o municipales, ya que en muchas ocasiones no se votan tanto siglas como nombres.

El comité de dirección tomó en torno a dos horas a sus protagonistas, una extensa reunión en la que se puso encima de la mesa tanto los resultados al Congreso, al Senado, la ciudad y el resto de municipios. Como quiera que la siguiente cita electoral es dentro de menos de un mes, parece que en el PP se ha impuesto alejar las lamentaciones y centrarse en una segunda vuelta en la que no les queda otra que mejorar los resultados, ya que en caso de una segunda derrota las consecuencias podrían ser imprevisibles.

«Somos conscientes de lo que ha ocurrido y desde luego que hemos hecho autocrítica», apostilló De Gregorio. ¿Que se han perdido votos a chorros en las últimas elecciones? Cuatro años después la verdad es que la imagen es bien distinta, ya que en España, por ejemplo, antes todo estaba de azul y ahora es rojo, pero nosotros consideramos que esto en política es cíclico en cuanto a los resultados».

«Reflexión» es otra de las palabras clave en este escenario, además de tratar de recuperar ese voto que le ha sido muy esquivo en las nacionales. «Trataremos de darle la vuelta a la situación y recuperar a nuestros votantes».

En este sentido, a pesar del más que evidente trasvase de votos del PP a otras formaciones políticas, De Gregorio no quiso perder el tiempo en críticas a otros partidos. «Nosotros no criticamos a nadie, lo que tenemos que hacer es tratar de convenver a los electores que han apostado por otras formaciones».

Tarea dura la que tienen por delante los populares y a contrarreloj para revertir un mapa en el que casi 50 localidades de la provincia decidieron un cambio al margen del PP.