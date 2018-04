El PP pide una Comisión especial por el retraso de asfaltado y aceras

El PP reclamó ayer una Comisión especial o de investigación al hilo del retraso en el comienzo de las campañas de asfaltado y aceras correspondientes al año pasado. Para los populares, la demora no se justifica ni teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas ni las cuestiones administrativas alegadas por el equipo de Gobierno. Y como Asfalgal, la adjudicataria de 2017, asumirá los contratos de 2018, el concejal José Manuel Hernando cree que ha tenido ventaja en los concursos, al hacer coincidir el inicio de las campañas con los procedimientos de contratación. Hernando llegó a hablar de «competencia desleal y ventajista» que ha dejado «ni una sola opción» a las empresas sorianas que también acudieron al concurso.



El concejal popular relató cómo el contrato de la campaña de asfaltado procede de julio del año pasado, con un plazo de ejecución de tres meses. Y el de aceras de comienzos de agosto, con seis meses para finalizar los trabajos. La firma solicitó y obtuvo una prórroga en ambos casos, que desde el punto de vista del PP no se justifica, teniendo en cuenta que se realizaron sobre la base de una relación que «ni siquiera se ha empezado a ejecutar». Se trata de una empresa «incumplidora», refirió Hernando, que no ha sido «penalizada» por el retraso, sino «premiada con condiciones excepcionales» para concurrir a continuación. El edil aseguró que «los técnicos no tienen ninguna culpa» de lo sucedido.



Hernando celebró ayer una rueda de prensa el día siguiente al que la concejala de Obras, Ana Alegre, visitaba el comienzo de la campaña de aceras, con las obras junto al instituto Castilla, si bien aclaró que su comparecencia «se preparó antes». Las labores en curso están valoradas en 300.000 euros, cantidad idéntica a la de los asfaltados pendientes del año pasado. Los contratos de 2018 movilizan otros 600.000 euros, a partes iguales para rodadura y baldosas.



La Comisión solicitada por el PP, para la que indicó que su grupo hablará con los demás partidos de la oposición para recabar su apoyo, no sólo se centraría en las campañas, sino «en general» sobre los contratos. Hernando consideró que lo sucedido «no es más que la punta del ‘iceberg’», pues «tenemos la sensación de que no existen sistemas de control de la ejecución de los contratos en este Ayuntamiento». Así, «nadie se ocupa de controlar ni la calidad de las obras ni la propia ejecución de las mismas».



Desde el punto de vista del PP la empresa ni siquiera hubiera podido ser licitadora si se hubieran aplicado penalizaciones. Con la prórroga y la demora la firma «reduce costes» y eso otorga «mucha ventaja» para concurrir en 2018. El edil habló hasta de «trapacería».



Hernando criticó además al alcalde por sus estancias en el extranjero para participar en foros internacionales. «Se mueve por el mundo» reclamando ferrocarriles y autovías que no son «de competencia municipal», refirió. Pero no debería haber asistido a foros «sin haber resuelto» el tema de la pavimentación, aseguró. «No le importa absolutamente nada», insistió el concejal popular.

Alegre: «Ponerse medallas» como «posible candidato» del PP

La concejala de Obras, Ana Alegre, rechazó las consideraciones del PP y recordó que está presente en las mesas de Contratación y que además preside la Comisión de Vigilancia del área. «En todas las comisiones les explicamos continuamente todos los procedimientos», refirió. Por lo demás, Hernando «sabe dónde tiene que ir, el camino que tiene que hacer si tiene alguna duda de legalidad», en referencia a la Justicia. Alegre consideró que si Hernando trata de «ponerse medallas para hacer política dentro de su partido como posible candidato, yo creo que se equivoca».



«Nunca hemos negado» el retraso de las campañas, ni que el adjudicatario era el mismo. Pero la prórroga y las demoras administrativas se han producido «siempre dentro de la legalidad» y «siempre cumpliendo los plazos». Cuando Asfalgal iba a comenzar la ejecución en 2017 sobrevino el mal tiempo y la prórroga recibió el visto bueno de Contratación y los servicios técnicos, explicó la concejala. Al mejorar la meteorología se indicó a la empresa que comenzara «ya». Para Alegre, «lo que les molesta es que hagamos cosas», en referencia a los 1,2 millones en campañas.