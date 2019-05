PP y Podemos, convencidos de que PSOE y Cs tienen un pacto oculto para gobernar

El primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de los cuatro partidos con grupo parlamentario, celebrado el martes en la Feria de Muestras de Valladolid y retransmitido por RTVCyL, dejó en el aire la pregunta del millón: ¿Pactarán PSOE y Ciudadanos un futuro gobierno si suman tras las elecciones del 26 de mayo?

Tras el debate, la respuesta está más clara para el candidato a la Presidencia del Gobierno regional por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, y para el aspirante de Podemos, Pablo Fernández, quienes ayer dieron a entender la existencia de un posible pacto oculto entre el socialista Luis Tudanca y el candidato naranja, Francisco Igea. Ambos rehuyeron ayer entrar en el juego de definir alianzas, algo que cobrará fuerza el próximo martes, en el segundo debate televisado, cuando los cuatro candidatos tengan que retratarse sobre los pactos electorales, uno de los puntos incluidos en la agenda junto a las infraestructuras y los servicios sociales.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró ayer convencido de que o gana el Partido Popular las elecciones autonómicas o Ciudadanos pactará con el PSOE tras los comicios del 26 de mayo. Mañueco extrajo esta conclusión tras participar en el debate entre los candidatos celebrado el martes en el que, recalcó, preguntó tres veces a Igea si iba a ser «el Caballo de Troya que facilite el Gobierno a los socialistas» y el candidato de Cs «no respondió».

«El que calla otorga», zanjó ayer el aspirante popular, sin esperanza de que se repitan alianzas pasadas con Ciudadanos como cuando la formación naranja permitió la investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mediante un acuerdo de legislatura, o cuando posibilitó que salieran adelante los Presupuestos de la Comunidad.

En su opinión, Ciudadanos es un partido «indefinido», que «hoy dice una cosa y mañana la contraria». «Cuando ha tenido que organizar algo como las Primarias, ha demostrado cómo salen las cosas», criticó Mañueco, en referencia al pucherazo en las votaciones que hubiera situado como candidata a presidir la Junta a la ex presidenta de las Cortes y ex dirigente del PP Silvia Clemente.

Para el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, el silencio que mantuvo Igea sobre la posibilidad de pactar con el socialista Tudanca «fue atronador». «Espero que en el próximo debate acabe de esclarecer esta cuestión que es nuclear para que la gente sepa a quién va a votar» el 26M, añadió Fernández.

El dirigente morado expresó su preocupación sobre un eventual acuerdo entre el Partido Socialista de Castilla y León y un partido «de derechas», como definió a Ciudadanos, que defiende unas políticas «más liberales que las del PP», aseguró en declaraciones a este periódico.

«Nosotros planteamos una política fiscal antitética a la de Ciudadanos, recordó Fernández, ya que su formación, al igual que el PSOE es partidaria de subir el IRPF y mantener el impuesto de Sucesiones y Donaciones, al contrario que Cs y PP, que buscan favorecer a los ricos y perjudicar a las clases medias y populares», sostuvo. Por eso, opinó que si los socialista pactaran con la formación naranja «tendrían que traicionar su política fiscal y económica».

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, recurrió a Cataluña para escurrir el bulto de un posible pacto con Ciudadanos. Mientras que por la mañana en Tudela de Duero (Valladolid) rechazó mirar «de reojo» en la carrera electoral hacia el próximo 26M, porque los socialistas salen a «ganar la elecciones», por la tarde en Aranda de Duero (Burgos) eludió cualquier referencia a un posible acuerdo.

Al ser preguntado por las declaraciones de Fernández Mañueco, el líder de los socialistas se mostró visiblemente molesto y recurrió a Cataluña para justificar que «los únicos pactos ocultos» son los que existen entre los independentistas y el PP para impedir que Miquel Iceta sea elegido senador autonómico por Cataluña para presidir el Senado». En este sentido, se mostró dispuesto a hablar de los «pactos secretos del PP y del señor Mañueco», a diferencia del suyo, que es sólo «con los ciudadanos» para tratar de «ganar las elecciones», según dijo.

Elevando el tono, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta lanzó una frase que describía su disgusto: «Es que empiezo a estar ya un poco harto de las mentiras del señor Mañueco y del PP». De esta manera, recordó cómo en el debate del martes, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno autonómico «tuvo todavía el cuajo de volver a alertar sobre los pactos supuestamente ocultos del PSOE y los independentistas». Tudanca recordó la votación conjunta de independentistas catalanes, Bildu, Ciudadanos y PP para «tirar abajo los Presupuestos del Estado», lo que provocó el adelanto electoral.

Asimismo, lamentó que ahora nuevamente los independentistas hayan bloqueado la elección de Iceta, mientras que en su momento no hicieron lo mismo con el popular Xavier García Albiol, al que definió como «racista».

Preguntado nuevamente sobre un eventual acuerdo PSOE-Cs, Tudanca volvió a ‘despejar’ la cuestión para insistir en que su partido sale a ganar las elecciones. «Yo entiendo el nerviosismo», ironizó, para continuar en tono sarcástico al señalar que Fernández Mañueco «está practicando desde hace mucho tiempo para ejercer de oposición en Castilla y León», algo que a su juicio «cada vez se le da mejor».

Tampoco quiso contestar a Francisco Igea cuando dijo que para pactar con el PSOE, antes debería «deshacerse» del que durante el debate denominó «trío del hachazo», en referencia al acuerdo suscrito en su día con IU, Podemos y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para incrementar progresivamente la presión fiscal.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta insistió ayer en esta condición para un posible acuerdo. Durante un acto electoral en Valladolid, Igea mantuvo que el PSOE «se ha hecho la foto del trío del hacha» para «resolver el déficit de financiación tras el pacto con los nacionalistas para favorecer el ‘cuponazo’, y le pide ahora a los castellanos y leoneses más impuestos». «Tendrán que deshacerse de ese pacto si quieren pactar con nosotros», advirtió.

Francisco Igea insistió en que sale «a ganar y no a pactar con nadie», y a «garantizar a los ciudadanos de Castilla y León que cuantos más votos naranjas haya, más cambio habrá». «No vamos a vender el cambio por nada. El cambio de políticas, no de políticos», dijo, en su sexto día de campaña, informa Ical.

Tras el debate electoral del martes, Igea explicó que «lo importante es que la gente encuentre las diferencias entre los partidos. «Nosotros salimos a ganar, no a pactar con nadie. Quien se vaya a sumar al pacto con nosotros, el que esté más cerca de las políticas de libertad, regeneración, de control fiscal, de igualdad de los españoles, de lucha contra el clientelismo, lo tendrá que decir. ¿Quién está más cerca? Yo no lo vi», dijo.

Además, aseguró que el Partido Popular es un partido «cansado, resignado y sin ideas», con una «tradicional oferta de soluciones mágicas y bolsa de caramelos de las de siempre».

«Salimos del debate con dos consejerías más y una vicepresidencia. Hay gente que no cree en la iniciativa, en el progreso, en la libertad, en una administración limpia, eficaz, gente que todo lo arregla con un nivel administrativo más», agregó. Todo ello, continuó, frente a la voluntad de los ciudadanos que «creen que lo mejor que puede hacer la Junta es no estorbar, aligerar trámites».

«La diferencia es cambiar una manera miope, clientelar, de utilizar la política, que es igual en el PP que en el PSOE, o apostar por la libertad, por un cambio real, eliminar el dedo de la administración, una sanidad de calidad, eficiente, el fin del clientelismo, de la manipulación. Todas esas cosas sólo las representa un partido, que es Ciudadanos. Todas esas cosas las vieron los ciudadanos», sentenció el candidato del partido liberal.