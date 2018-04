El PP reclama acciones ante los edificios en mal estado

El «estado en que se encuentran ciertos edificios» fue la denuncia ayer del PP, tomando como ejemplo el situado en la plaza Mayor y que desde hace años está protegido con una malla de cara a posibles desprendimientos. El inmueble, en «estado lamentable», se encuentra en «ruina», tal vez «inminente» y desde el equipo de Gobierno no se hace «nada», aseguró el concejal Javier Martín. De manera general, reclamó al Consistorio que «actúe como tal» y que «exija» a los propietarios que «arreglen» los edificios, con independencia de si hay un titular o si la propiedad se encuentra repartida entre muchos. La parte privada, recordó, tiene la obligación de consolidar sus bienes.



El concejal cuestionó la compatibilidad del fin de la dinamización comercial con el estado de algunos edificios del centro, donde se manifiesta una «falta de higiene» y problemas de roedores y palomas. Martín entendió que a «muchos propietarios no les pueda agradar» que se les reclame el cumplimiento de sus obligaciones, pero el Ayuntamiento tiene el deber de exigírselas.



A su juicio, la situación que se detecta en Zapatería y Real «se está extendiendo como una mancha de aceite» al centro «Ya va siendo hora de que este tipo de edificios» se arreglen, insistió el edil, quien instó al Ayuntamiento a «ponerse en contacto con los propietarios», teniendo en cuenta que la Ley señala que deben tener los inmuebles «en condiciones».



En el caso del de la plaza Mayor, una malla de protección «no soluciona nada», ya que no evitaría un desprendimiento grave. Tampoco la solución pasa por los trampantojos instalados en otros inmuebles, pues se limitan a «tapar la realidad», pero «no sabemos cómo está detrás» de la pantalla.



Para actuar, el Consistorio dispone de «varias herramientas», entre ellas la Inspección Técnica de Construcciones, que es «obligatoria», si bien «últimamente este proceso está paralizado». Martín reclamó además un «catálogo» de edificios en ruina.



Las últimas referencias sobre la Inspección Técnica de Construcciones, que la propiedad debe instar para los inmuebles de más de 40 años de antigüedad, apuntan a que las previsiones legales no se están cumpliendo. Desde que en 2013 arrancara este mecanismo únicamente 273 edificios han pasado por la revisión de técnicos independientes. En el 76% de los casos, de manera favorable.



Sin embargo, un buen número de los edificios obligados a pasar la revisión no lo hicieron en el periodo 2013-2017. Por ejemplo, de los 461 que tenían la obligación en 2015, sólo 19 certificaron la inspección. En cuanto a ruinas, en 2017 no se registró ningún expediente.

La «complejidad» de las declaraciones de ruina

El concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, recordó la «complejidad» de las tramitaciones de ruina y la comunicación a los obligados, especialmente cuando existen «muchos» propietarios. En el caso del edificio con malla en la plaza Mayor precisamente el Consistorio se encuentra tramitando el expediente, que podría acabar en tal declaración. Si la parte privada no actúa en su caso, podría hacerlo subsidiariamente el municipio. Muñoz refirió que en la Inspección de Construcciones la situación es de «cambio normativo» y, en todo caso, la revisión tiene que iniciarla el particular. En todo caso, «Soria no es una de las ciudades en que el parque de viviendas sea más antiguo»