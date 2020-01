El PP reclama mayor agilidad para «solucionar» el estado de las travesías

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, reclamó ayer más agilidad por parte del Ayuntamiento a la hora de dar una solución al estado de las travesías. El popular considera que los pasos dados por el Ministerio de Fomento hasta la fecha no son suficientes y considera que desde la capital se debe tomar la iniciativa para mejorar la «imagen» y los problemas que derivan del crecimiento de las raíces de los árboles.



Muñoz Remacha aseguró que a pesar de los anuncios del Ayuntamiento «las obras en las travesías no han comenzado». «Basta ya de noticias ficticias, no hay máquinas trabajando», remarcó. El líder popular recordó que el problema de las travesías –que afecta a Eduardo Saavedra, Avenida de Valladolid y Carretera de Logroño– viene de lejos, pero que ya en el 2008 «el equipo de Gobierno del PSOE se comprometió a solucionarlo». «Ha pasado el Gobierno de Zapatero, el PP y ahora Sánchez y continuamente hay demoras», lamentó. «Me gustaría insistir en que es necesario que el tema se soluciones de una vez, estamos dando mala imagen», apuntó, recordando que las travesías son las vías de entrada y salida de la ciudad. «No podemos permitirnos tener las aceras levantadas por las raíces, que a la vez están deteriorando la canalización de aguas», añadió.



La reclamación del PP llega después de que la semana pasada se anunciase el traspaso a la ciudad de poco más de un kilómetro de travesías –el paquete completo supera los 10 kilómetros–. Muñoz Remacha señaló además que recientemente Fomento ha adjudicado obras por valor de unos 100.000 en otros tres pequeños tramos, aunque no considera suficientes estas acciones. «Nosotros nos oponemos a una recepción parcial, son vías con cada vez más tráfico y si no se va a ejecutar obra algunos de los problemas de seguridad que hay, como los pasos de peatones, tienen que resolverse», explicó. «Queremos una solución inmediata y que alguien tome cartas en el asunto», reiteró.



El portavoz popular restó valor al convenio firmado con Fomento ya que emplaza las obras a la existencia de partida presupuestaria y cuestionó también el anunciado concurso de ideas para el boulevard de Avenida Valladolid ya que «se podía haber hecho ese concurso hace muchos años». «Recuerdo que en diciembre de 2018 el alcalde, Carlos Martínez, anunció que comenzaban las obras de las travesías, pero se cortaron tres chopos en Eduardo Saavedra y al día siguiente se acabaron las obras», criticó. Aunque el PP ya asume que el Gobierno central es el que debe llevar el peso de las obras, Muñoz Remacha indicó que «si no hay Presupuesto a lo mejor tenemos que empezar nosotros por las entradas a la ciudad porque es algo que nos beneficia». «Si el Gobierno no da dinero no podemos quedarnos quietos», subrayó.

En materia de Seguridad Vial, desde el PP también se mostraron a favor de retirar el semáforo de Dehesa Serena por considerarlo «recaudatorio» y plantearon sus sustitución por «resaltes» que sirvan para limitar la velocidad en la zona a los 40 kilómetros por hora como en la actualidad.