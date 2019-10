El PP reconoce que Génova tumbó a Prieto dos horas después de aceptarla

Le costó pero acabó reconociéndolo de aquellas formas. La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, explicó ayer que «un cambio» de la dirección nacional impidió que Laura Prieto repitiera como cabeza de lista número 1 al Senado, y que al final la elegida fuera la ex subdelegada del Gobierno, María José Heredia. De Gregorio dio todo un giro verbal antes de llegar a esta conclusión. Quien sí lo reconoció abiertamente fue su secretario general provincia, Jesús Ángel Peregrina, quien directamente tildó de «disgusto» el recambio para Prieto y añadió que a las cinco de la tarde del pasado lunes la dirección nacional había aceptado su nombramiento y que dos horas después, a las 19.00, modificó la lista dando entrada a Heredia en detrimento de Prieto. La que ha sido senadora popular por un breve periodo tiempo en esta legislatura se quedaba no solo sin el número 1 sino también fuera de la lista, que completan Gerardo Martínez Martínez y Manuel López Represa.



Así las cosas, la presidenta del Partido Popular de Soria, tuvo que lidiar ayer por la mañana con una rueda de prensa improvisada para ofrecer el relato de esta nueva crisis en el partido conservador soriano. Lo hizo durante la presentación del proyecto Asovica Rural en la localidad de Buitrago, donde se mostró reacia a dar explicaciones alegando que se encontraba allí como delegada territorial de la Junta. Para empezar, dio su respaldo a la lista que ha establecido el comité electoral nacional del PP, esto es, la entrada de Heredia y la ‘desaparición’ de Prieto.



De Gregorio aseguró que se trata de «una lista que se ha conformado por el comité electoral nacional con la que estamos totalmente de acuerdo». Insistió en que no ha habido ninguna desacreditación hacia su persona porque ella como presidenta del PP de Soria no había realizado «ninguna propuesta». No obstante, reconoció un giro de última hora, dado que aunque el comité electoral provincial y regional hicieron «la misma propuesta» que aprobó el comité nacional, «luego ha habido a nivel nacional un cambio», si bien no dio nombres.



En relación con Laura Prieto y su afinidad política aseguró que «no hay gente de mi mano derecha ni de mi mano izquierda -en alusión a que Prieto era una apuesta personal de ella- sino simplemente gente del PP que trabajamos por el PP».



Por su parte, el secretario provincial del PP de Soria, Jesús Ángel Peregrina, fue quien arrojó mayores luces a lo sucedido en la tarde del lunes que volvió a poner en un brete a los populares sorianos. Matizó que la propuesta que se remitió a la dirección nacional era la misma que la del mes de abril, y agregó que a las 17.00 horas fue aceptada y a las 19.00 se modificó. «Fue una sorpresa y un disgusto, en el sentido, de que fue Laura Prieto la que mejor resultado electoral obtuvo en las pasadas elecciones de abril», dijo para señalar que la lista de la dirección provincial venía avalada por el PP de Castilla y León.



A este respecto, dudó del papel de las direcciones provinciales, a pesar de que es «la dirección nacional quien decide los candidatos en las elecciones generales».



Asimismo, reconoció que tras la decisión de Maria del Mar Angulo de no concurrir a las elecciones se propuso que fuera el ex delegado de la Junta, Manuel López Represa, quien ocupará su puesto para el Senado, y agregó que si querían quitar podían haber eliminado a cualquier otro candidato, máxime cuando fue Laura Prieto quién mejor resultado obtuvo en los pasados comicios.



Por otro lado, también mostró su sorpresa ante la decisión de Adolfo Sainz, que en la anterior legislatura fue portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria, y que el lunes presentó su baja en el partido para ser candidato al Senado por la Plataforma por el Pueblo Soriano. En este aspecto, calificó la decisión de «deslealtad» al partido en el que ha militado toda su vida.

Génova 3, De Gregorio 1



Lo cierto es que a De Gregorio, la presidenta provincial del PP, le han enmendado la plana desde Génova 13 en otras tres cuestiones, aunque la dirigente popular no parece darse por aludida desde su recientemente estrenado cargo de delegada territorial de la Junta de Castilla y León, y contabiliza una pírrica ‘victoria’ a cuenta de un pacto con la PPSO que no llegó a ejecutarse por mor de la Alcaldía de El Burgo, y que incluyó la mediación de Mañueco para evitarlo.



El PP de Soria es un partido ahora mismo enfadado donde las intrigas parecen ser una constante, con dos direcciones claramente establecidas: los que reman con la dirección provincial y los que lo hacen con la nacional, por lo que el choque está asegurado. Tal vez por ello, la noche del pasado lunes a martes ni siquiera hubo un comunicado oficial de los populares sorianos para dar a conocer las listas definitivas al Congreso y al Senado. El cabreo era evidente aunque la confirmación de los nombres pudo llegar a este medio de fuentes del partido.



Los populares sorianos se encuentran así inmersos en una guerra de listas, de propósitos y de objetivos que chocan frontalmente con los postulados nacionales. Descabezados en la capital, la crisis no parece tener fin en un partido muy a menudo inestable.



Cuando De Gregorio arribó a la presidencia del PP, respaldada por Mañueco, tuvo que escuchar voces en el interior del partido que la deslegitimaban por no haber llegado desde las urnas. La misión de la responsable popular era tratar de acercar nuevamente al partido a los que se fueron y que acabaron por fundar la Plataforma del Pueblo Soriano. El camino no parecía muy despejado porque De Miguel, en primera instancia, no parecía recibir con entusiasmo la noticia.



Para De Gregorio, la primera cita con las urnas ya se saldó con problemas. En las elecciones generales de abril Génova le obligó a la inclusión en las listas del Senado a Mari Mar Angulo, conocidas sus enormes diferencias, aunque se le respetó la número 1, Laura Prieto. La cita con las urnas sentó fatal al PP porque los socialistas ganarían por vez primera en número de votos, una remontada histórica de años.



Unas semanas después, las elecciones municipales se saldaban con un nuevo batacazo electoral de los populares, especialmente en la capital, incapaces de impedir la mayoría absoluta de Carlos Martínez Mínguez. El halo de esperanza se reducía a la Diputación, donde Luis Rey no alcanzaba por muy poco la mayoria absoluta y permitía a los populares soñar con un tripartito junto a la PPSO y Ciudadanos. Las cosas parecieron torcerse definitivamente en la búsqueda de un acuerdo cuando PP y PSOE cerraron un inverosímil acuerdo en la Alcaldía de El Burgo que descabalgaba al sorianista Antonio Pardo.



Cuando las negociaciones en la institución provincial se encaminaban nuevamente hacia otro pacto antinatura entre socialistas y populares, la dirección nacional maniobró unas horas antes del cierre para conseguir el tripartito y ‘coronar’ a Benito Serrano. De Gregorio tuvo que tragar saliva para presentar aquella noche un pacto impuesto desde Génova y maniobrado convenientemente desde Madrid con la complicidad de populares sorianos. Se la colaron.



El acuerdo, además de cerrar el pacto entre los tres partidos, incluía cláusulas como la reversión de la Alcaldía de El Burgo y pasos encaminados al regreso de la PPSO al seno del PP. González Terol, hombre fuerte de Casado, fue clave en el pacto y, de hecho, ha sido últimamente el maestro de ceremonias del PP de Soria, como lo demuestra su presencia en el arranque del curso político en Fuentetoba, hace unas semanas.



Con nuevas elecciones generales en el panorama, el 10N, PP y PPSO negociaron para una lista única, en la que inicialmente los sorianistas exigían ir en las listas del Senado. El transfondo, sin embargo, era recuperar para Antonio Pardo la Alcaldía de El Burgo. Las negociaciones se extendieron al límite con aquella ya famosa imagen a la carrera del fundador de la PPSO y el gerente de los populares sorianos, Octavio Palacios. Cuando el acuerdo parecía cerrado, De Gregorio se negó en redondo a la reversión de la Alcaldía para Pardo y se frustró el acuerdo, con llamada incluida por parte del secretario regional y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.



En esas estamos cuando llegaron las listas del PP para el 10N. Como por arte de birlibirloque, Laura Prieto, la ‘chica’ de Yolanda de Gregorio, despareció del Senado, y en su lugar aparecía la ex subdelegada del Gobierno, María José Heredia, junto a Gerardo Martínez y Manuel López Represa. Debió ser la gota que colmó el vaso porque en el PP de Soria guardaron un silencio absoluto y ni siquiera hubo un comunicado oficial con la lista. De esta forma, consumada la tercera desautorización, la situación de De Gregorio se haría insostenible al frente del partido de no ser porque recientemente se le recompensaba con la Delegación Territorial de la Junta.



El tono suave de De Gregorio contrasta con el de su secretario general provincial quien aceptó ayer sin ambages el «disgusto» que ha supuesto el recambio para Prieto, quien en las pasadas elecciones pasó por ser la senadora del PP más votada con 15.965 sufragios (el 31,21% de los votos), solo superada por el socialista Jesús Manuel Alonso, con 17.540 votos, el 34,38%. Mari Mar Angulo, que desaparece también de las listas al Senado, no obtuvo su escaño el pasado mes de abril. Había sido senadora desde el año 2004.