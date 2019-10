El PP recula en el último minuto y frena el acuerdo con la PPSO para el 10-N

El PPy la PPSO no concurrirán juntos a las elecciones del 10 de noviembre. El pacto, que se llegó a firmar, se rompió a tan solo 10 minutos de que expirase el plazo para presentar la documentación ante la Junta Electoral. Con un guión digno de un Oscar de Hollywood ambas formaciones vivieron una mañana frenética. En apenas cinco horas se pasó de la negativa del PP de Soria a sellar el acuerdo a la imposición de la dirección nacional del pacto con la PPSO. De la firma del acuerdo en la sede popular de la calle Almazán a la frustración del presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, cuando, ya en el juzgado, una llamada de la dirección nacional abortaba el acuerdo. Entre medias, multitud de llamadas cruzadas, propuestas de todo tipo y una intervención, la del presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que terminó por inclinar la balanza y dinamitar el acuerdo.



Tal y como informaba ayer este medio, desde el pasado domingo se intensificaron las negociaciones entre el PP y la PPSO para concurrir juntos a las elecciones del 10 de noviembre. El posible acuerdo contaba con la negativa del PP de Soria, pero esa circunstancia no fue obstáculo, como ya pasó con el acuerdo por la Diputación, para que el PP –a nivel nacional– y la PPSO acercaran posturas.



A pesar de la firme posición del PP de Soria la negociación avanzó y en torno a las 12.00 horas los términos del acuerdo estaban cerrados. Los principales condicionantes del pacto eran dos. Por una parte, los nombres de los cabezas de lista, es decir, el candidato al Congreso y los tres potenciales senadores, serían designados por el PP mientras que desde la PPSO se aportarían algunos suplentes. El punto más polémico era el segundo que además fue la principal exigencia de la PPSO: Revertir el pacto PP-PSOE en El Burgo de Osma para otorgar la Alcaldía de esa localidad a Antonio Pardo (PPSO), que fue la lista más votada en mayo. Durante esas negociaciones incluso se llega a ofrecer a la PPSO la posibilidad de ocupar ‘puestos de salida’ en las listas al Senado, cuestión que la Plataforma rechaza ya que el objetivo era el Gobierno de El Burgo.



En torno a las 13.00 horas, el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, esperaba en la sede del PP de Soria para firmar los documentos. Minutos después, el propio De Miguel junto al gerente del PP de Soria, Octavio Palacios, ponían rumbo a los juzgados para entregar el acuerdo en la Junta Electoral. Carpeta en mano cruzaron a toda velocidad el Collado para llegar a la Audiencia Provincial antes de que acabara el plazo de presentación de los acuerdos, fijado para las 14.00 horas.



Todavía quedaba un giro de guión. Una llamada desde la sede del PP nacional al gerente provincial paralizó el acuerdo cuando tanto Palacios como De Miguel esteban a punto de entregar la documentación. Desde el PP nacional se intentan variar los términos del acuerdo, según relató después el propio De Miguel, en lo relativo a El Burgo. Otro aspecto peliagudo era que en la convocatoria solo aparecerían las siglas del PP. Desde la PPSO se responde que esas modificaciones eran inasumibles en ese momento y, por lo tanto, el acuerdo se rompe. Eran las 13. 50 horas. El acuerdo para que PP y PPSO fueran juntos a las elecciones se convertía en papel mojado y las consecuencias que pudiera tener en el acuerdo que ambos partidos tienen para gobernar la Diputación se verán en un futuro.



La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio. no quiso valorar la situación acaecida ayer, pero sí realizó un par de matizaciones. La líder del PP soriano quiso dejar claro que la paralización del acuerdo «ha sido una decisión del presidente regional –Alfonso Fernández Mañueco–, no de la presidenta de Soria». «Yo no he intervenido», recalcó De Gregorio insistiendo en cuestiones como que el pacto no llevaba su firma. «La decisión final ha sido de la dirección nacional», remarcó. La presidenta popular recordó que «siempre» ha estado abierta a una posible integración de la PPSO, pero «poco a poco». De Gregorio también mostró su confianza en que la falta de acuerdo no repercuta en el pacto en la Diputación ya que «una cosa son las elecciones generales, otra la Diputación y otra El Burgo».



El responsable de dar las explicaciones por parte del PP de Soria fue su secretario provincial, Jesús Ángel Peregrina que no ocultó que desde el PP de Soria no se veía con buenos ojos el acuerdo con la PPSO. «Cuando se hace una coalición debería ser de todo el centro-derecha, aquí faltaban actores», explicó sobre la postura del PP de Soria. Peregrina reconoció que desde la dirección nacional sí se veía positivo el acuerdo «y lo respetábamos». «Al final el presidente regional –Mañueco, transmitió que entendía que no era bueno para el PP y a última hora se ha decidido que no había acuerdo», remarcó. Peregrina defendió que desde el PP de Soria siempre se ha actuado «de la mano» de la dirección nacional y reiteró que «hemos comunicado que no lo veíamos bien, no entendíamos que la coalición fuera con un solo actor».



Cuestionado por la situación de El Burgo, el secretario provincial considera que es un «debate trasnochado» y que «ya no es tanto un tema de partido como de personas». «Por mucho que el PP quiera, las actas de concejal son personal», recordó. Peregrina reconoce que en la relación con la PPSO «hay muchos frentes abiertos» y que «hay que intentar dar normalidad» tanto a la situación de El Burgo como al acuerdo en la Diputación. «Hay que trabajar y no estar todo el día mirando ese pacto de El Burgo», insistió. En opinión de Peregrina el fracaso de las negociaciones para la coalición electoral «no tiene que afectar» al Gobierno de la Diputación. «Hay que saber separar», remarca. «Ahora toca trabajar para conseguir los mejores resultados posibles y recuperar el tercer senador», insistió.



Otro de los protagonistas del día fue el alcalde de El Burgo, MIguel Cobo (PP), que incluso habló con las direcciones nacionales y regionales de la formación popular. Cobo transmitió sus dudas acerca de la idoneidad de que El Burgo fuera «moneda de cambio» en un acuerdo para unas elecciones generales. «Si se busca una unión con la PPSO, a lo que la dirección provincial siempre ha sido favorable, no puede ser que haya un criterio clave que convierta en moneda de cambio a El Burgo», resumió. Cobo aseguró que más allá de su opinión personal sobre el acuerdo y sus términos –el documento implicaba su dimisión como alcalde– siempre hubiese respetado las directrices del partido. «Yo respeto las siglas», subraya. «Respeto que el PP marque las decisiones, luego las decisiones de futuro serían mías». Cobo asegura que «nadie» del partido puso sobre la mesa su dimisión y que «simplemente explico la situación de El Burgo y ellos toman la decisión de romper el pacto».